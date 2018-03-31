新浪科技> 互联网> B站赴美IPO：首日惨遭破发专题 > 正文

B站上市破发 营收单一存风险

B站上市破发 营收单一存风险
2018年03月31日 05:41 中国经营报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
B站上市破发 营收单一存风险B站上市破发 营收单一存风险

　　李立

　　满屏弹幕中迎来上市敲钟，B站堪称互联网世界的异类。

　　美国东部时间3月28日，视频弹幕网站哔哩哔哩（以下简称“B站”），正式登陆纳斯达克，股票代码“BILI”。每股发行价11.50美元，融资4.83亿美元。敲钟之前，B站董事长兼CEO陈睿连线国内接受《中国经营报》等媒体采访，正面回应了“游戏收入占比较高”的问题。陈睿称，B站不是假视频平台、真游戏公司，而是根据用户需要提供娱乐消费的平台。抖音、火山和B站相比，就是吃薯条和面条的关系，是不同的场景消费。

　　与此同时，3月28日晚九点，B站上海公司灯火通明，B站员工、用户通过直播大屏庆祝B站上市。各路粉丝通过弹幕发出“贺电”，满屏弹幕几乎淹没了美国直播和陈睿本人，这样的超级互动在互联网圈并不多见。

　　不过B站开盘不久后即遭遇破发。截至当日收盘，B站收报11.24美元，较发行价下跌2.26%。针对破发，多位业内人士对记者表示，破发并不意外。受美股动荡、中概股大跌的影响，B站很难逆势上扬。值得注意的是，与相继登陆美股的爱奇艺，视频网站的中国力量正在经历换血迭代，相比当年登陆美股的优酷、土豆，视频网站商业模式已发生根本变化

　　非典型“视频网站”

　　在招股书中，B站的自我定位是以ACG（动漫、游戏）相关视频内容起步，现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。B站的视频内容并不以传统的影视综艺为主，而是以PUGV（Professional User Generated Video）为核心，即用户自制的、经过专业策划和制作的高质量视频。

　　与A站多年PK 之后，B站逐渐发展成国内最集中的动漫创作者和消费群的聚集地。易观新媒体行业中心分析师马世聪认为，B 站和传统视频网站最大的不同在于强社区和用户不断产生的内容。与优酷、腾讯视频、爱奇艺等综合类的视频网站不同，传统视频网站在泛娱乐的基础上的版权投入巨大。

　　B站则得益于UP主的内容创作，招股书显示，由UP主创作的高质量视频（PUGV）是B站内容的重中之重，占平台整体视频播放量的85.5%。2017年活跃UP主的数量比2016年增长104%。

　　不过作为视频网站，游戏却是B站目前最高效的变现方式，让B站看起来很不像一家视频网站。根据招股书披露，B站2017年总收入为24.68亿元人民币，游戏收入在2017年占B站总收入的83.4%。

　　“很多人看了招股书，认为哔哩哔哩是一个假的视频平台，真的游戏公司。”陈睿解释称，B站的商业化思路，是基于用户群需求的思路，“根据用户需要、提供他喜欢的娱乐消费，”基于这样的模型，B站可以给用户提供游戏、直播，周边或者演唱会等服务，但和游戏公司拿着产品找用户是完全相反的路径。

　　“破发”不意外

　　关于破发，陈睿或许并不意外。谈到快速上市，他在敲钟前接受采访时表示：“B站需大的舞台、更强的杠杆做事情。”他自称“佛系创业者”，“上市之后不看股价就行了”。他本人也在对员工内部信中表示，建议大家不要关心短期的股价，“对于一家公司，短期的股价会受到很多因素的影响，比如经济形势、市场波动，而长期的股价才是一家公司真实能力的体现。”

　　在业内看来，引发B站破发有多重原因。受facebook数据泄露丑闻和中美贸易战的影响，美国三大股指均严重下挫。在3月20日到27日之间，阿里百度整体下跌超过5%。

　　关于游戏占比过高的质疑也一直存在。根据招股书显示，B站2017年83.4%的收益来自手游，其中71.8%和12.7%的收益来自两款热门游戏《Fate/grand Order》和《碧蓝航线》。独立游戏评论人丁鹏在B站上市前即发出预警，营收单一，是B站所要面临的巨大问题，一旦《Fate/Grand Order》这款手游倒退，将影响整个B站的收入。“《Fate/Grand Order》的收入表现再怎么突出，它也已经是一款上线一年半的产品，这对于生命周期普遍较短的手游而言已经很意外，（未来这两款游戏营收）下滑是必不可免。”丁鹏认为，如何改变《Fate/Grand Order》左右业绩的影响力将是关健，弄不好就会面临破发的风险。

　　另外一面，二次元、中国的“Generation Z”（Z世代）等概念要得到美国资本市场认可显然需要时间。中国游戏股在美股的估值一直不高，此前巨人网络、盛大游戏等纷纷从美国退市，巨人网络实际控制人史玉柱、盛大游戏创始人陈天桥均在不同场合多次表示，美国人理解不了中国的游戏公司。

　　值得注意的是，B站启动赴美IPO 之后，曾经更新招股书，上市地点也从原定的纽交所变更为纳斯达克证券交易所。相较而言，大型、成熟企业选择纽交所较多，纳斯达克则吸引了更多新兴科技企业。纽交所对上市公司的挂牌门槛、信息披露要求、监管等的要求也会更高。具体到B站方面更换交易市场的原因尚不清楚，但熟悉美股市场的人士分析，鉴于近期美股动荡，承销商应该也会给B站打“预防针”。

　　版权问题也会是B站挥之不去的困扰。3月22日，新闻出版广电总局《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》，B站“鬼畜视频”将会遭遇考验。

　　在马世聪看来，“鬼畜”早已是B站重要标签，受广电总局通知的影响在所难免。不过陈睿称第一时间看了文件，也咨询了专业人士，新政的要点，一是不能歪曲丑化经典文艺作品和影视作品；二是打击盗版。他表示，B站的态度跟监管部门完全一样。B站上绝大多数的内容，还是向着正能量方向，绝大多数并不涉及所谓侵权的风险。

　　商业模式迭代

　　对于B站来说，长远盈利则更为重要。和其他的视频网站相比，B站最让人羡慕的是超强的用户黏性。招股书显示，截至2017年第四季度，B站的月度活跃用户为7180万，用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990~2009年之间的年轻人，被称为中国的“Generation Z”（Z世代）。

　　具有超强消费潜力的Z世代和较长用户时长让B站的商业化充满想象力。陈睿称，B站商业化仍处于初级阶段，未来游戏仍然会是非常重要的收入组成部分，但直播、广告、周边销售的收入将会超过游戏。

　　关于广告，陈睿继续承诺B站目前是100%没有贴片广告的平台。但是情怀与商业化之间的平衡让B站的“大会员”推进并不顺利。追随B站多年的老用户“隔壁家的懒虫”就没有买“大会员”，除了享受1080P 的画质、优先观看新一集番剧，他认为“大会员”的吸引力和必要性没那么大。

　　相比当年优酷、土豆上市，眼下B站、爱奇艺的集中上市，暗示着视频网站商业模式的迭代。马世聪认为，优酷、土豆当年是流血上市，靠的是广告、品牌商的价值认可。而此轮爱奇艺、B站上市，视频网站盈利有了新的期待空间。

　　以3月29日登陆美股的爱奇艺为例，会员服务在营收中所占的比重逐年加大，已经摆脱了视频网站早期卖广告的单纯商业模式。据爱奇艺招股书显示，2017年爱奇艺的收入173.784亿元，会员付费用户达6010万，贡献了65.36亿元的营收。

　　值得注意的是，B站不仅在平台上继续小心谨慎地进行商业化尝试，也正在把用户的消费力嫁接到线下。在上海总部附近，B站和罗森合作开出了主题便利店，又与COSTA咖啡进行了品牌合作。B站粉丝可以在罗森便利店买到相关周边产品，也能在咖啡店体验2233娘（B站吉祥物）的服务。据了解，B站下一步可能继续扩大品牌合作，开出更多的主题店。

　　不过在商业化的道路上，陈睿态度明确，“我反感以牺牲用户体验和强迫用户选择为代价的商业化”。他显然明白，对于一家“用爱发电”的另类视频网站，只要不透支用户的爱，B站还有很长的路要走。

B站视频网站
我要反馈
相关专题： B站赴美IPO：首日惨遭破发
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有