原标题：上市互金企业年报素描：现金贷风光不再 逾期率增长折射转型窘境

■本报记者 李 冰

近日，趣店、宜人贷、拍拍贷、乐信四家企业相继发布了2017年业绩报告。

数据显示，去年最赚钱的公司是趣店，营收48亿元，同比增长231%；净赚21.6亿元，同比增幅超过275%。

根据财报，趣店去年实现净利润为21.6亿元、宜人贷净利润为13.7亿元，拍拍贷净利润为10.8亿元。与去年同期相比，趣店净利润增速为275%、宜人贷净利润增速为23%、拍拍贷净利润增速为115%，除了乐信并未公布全年年报以外，宜人贷已经步入稳步增长状态，其余两家则仍处于高速增长阶段。

在新业务方面，由于去年年底监管部门出台对现金贷的严管政策，四家平台中除了乐信主营业务为电商分期受冲击较小之外，另外三家短期受影响较大。目前，趣店为摆脱对现金贷的过度依赖，已经迅速启动了大白汽车业务。

“从数据上看现金贷业务的总体规模在下降，业务发展也持续放缓，加上坏账率不断提高及信用风险的收紧，现金贷的平台的业务成本也在不断上涨，面对坏账率平台需要付出巨额成本来覆盖坏账，同时催收等方面也将会面临着巨大的压力。现金贷未来的发展速度会放缓。”投之家CEO黄诗樵对《证券日报》记者表示。

现金贷吸金能力减弱

趣店活跃借贷用户环比下滑

数据显示，去年年内获利最高的是趣店，营收同比增长231%达到近47.75亿元；净赚近21.6亿元，同比增幅超过275%。最早上市的网贷平台宜人贷净收入55.4亿元，同比增长71%；净利润近13.7亿元，同比增长23%。拍拍贷紧随其后，全年总营收为38.9亿元，同比增长223%；净利润10.8亿元，同比增长115%。乐信则尚未披露其2017年度完整财报。2017年第四季度乐信总营业收入16亿元，非美国通用会计准则下的息税前利润为2.37亿元，比2016年第四季度增长322%。

从上市互金企业年报业绩来看，各公司在营收及净利润等多方面都实现增长，仅从净利润数据来看都可谓亮眼。但从深层次的对比来看，趣店和拍拍贷在业绩增长速度方面呈现下滑的趋势。

例如，趣店2016年营收同比增长514%、2017年上半年同比增长393%，第三季度同比增长308%，第四季度同比增长则仅增108.4%。此外，增速放缓的还有净利润，趣店第四季度净利润为5.401亿元，较上年同期的2.999亿元增长80.1%，而趣店第三季度净利润则达到6.507亿元，比去年同期增长了321.8%。

小小金融CEO刘小峰认为，“去年下半年监管层大力整肃现金贷，互金平台必须将风控重心由贷后转到贷前。而那些具有特定场景和指定用途的小贷，其贷前风控更为扎实，从长远来看，这些互金企业的发展可以期待。”

除此之外，《证券日报》记者发现，2017年，趣店注册用户达到6240万，增幅138.2%。2017年第四季度，趣店活跃借贷用户数达到690万，相较去年同期的450万增长52.5%；但环比却下滑8%。

值得一提的是，在上述所有平台中，拍拍贷的用户是最为小额分散的，用户黏性也最高。截至2017年末，拍拍贷累计注册用户数量达到6541万，累计借款人数为1051.8万；人均借款2470元，继续遵循小额分散原则。拍拍贷投资用户数量为55.98万，同比增长56.7%；复借率为68.9%，同比增长23.92%。

“实际上，宜人贷、拍拍贷和趣店的业绩都受现金贷监管政策的影响。其中，后两家受冲击较大。”田维赢总结道。

黄诗樵也认为，“第四季度的强监管下，拍拍贷和趣店为求合规都暂停部分现金贷业务，与此同时，现金贷业务的坏账率也大幅飙升，导致现金贷平台利润的大幅缩水；现在的现金贷已经风光不再。”

监管整肃市场

网贷平台逾期率增长

趣店财报显示，截至2017年12月31日，表内交易的在贷总额中，逾期超过30天的金额为4.039亿元，本金和金融服务费应收账款的准备金为5.193亿元，M1+逾期覆盖比例为1.3倍。而在2017年前三季度放款交易所展现出来的M1+逾期率则保持低于0.9%的水平。

趣店集团首席财务官杨家康曾对外表示，随着消费信贷供给以及消费者流动性的下降，行业的整体信贷质量恶化，因此，公司的逾期率在新监管政策出台后略有上升。

宜人贷2017年四季度财报显示，截至2017年12月31日，逾期15天-29天、30天-59天、60天-89天借款的逾期率分别为0.8%、0.9%和0.7%，而截至2017年9月30日的逾期率分别0.5%、0.7%和0.6%。针对2017年四季度逾期率上升的原因，宜人贷方面称，主要是因为2017年12月份监管要求出台之后，借款人风险表现出现短期波动所引起的。

“监管层整肃现金贷使得大量现金贷平台压缩放贷规模甚至退出市场，借款者借新还旧的模式难以继续下去，导致现金贷逾期率增长。”刘小峰认为。

田维赢则表示，“短期内，监管部门对现金贷持牌经营以及利率上限的限制会影响到平台的业绩表现。但中长期来看，现金贷存在真实的市场需求，拥有较好风控能力的大平台尤其是上市平台，将会受益于现金贷整顿政策，市场集中度会进一步提升。”

此外，不少互金企业也在年报中透露出战略转型的信息。

通过年报可以看出，趣店正努力尝试营销渠道的多元化，发力汽车新零售业务。拍拍贷则成立智慧金融研究院，计划在未来三年里投入10亿元布局智慧金融领域，成立大数据、人工智能、区块链和金融云四大研究中心开展研究。宜人贷进行了网贷平台、在线财富管理和科技赋能的多元化战略布局。而乐信也成立人工智能实验室，目前超过98%的订单实现了自动审核。

“趣店对阿里的依赖短期内难以扭转。之前依靠阿里巨大的流量入口和低风险用户，趣店实现了业务规模和净利润的爆发式增长，同时也保持了业内罕见的低坏账率。如果趣店转向其他渠道获取用户，逾期率和坏账率短期内恐将上升。”田维赢认为。

他同时表示，“另外，趣店转型汽车金融也存在不确定性。首先是重资产布局前期投入大，回收期较长，此外需要一支庞大的线下团队，这与现金贷的轻资产运营模式迥异。趣店团队是否能够轻松转身有待验证。”