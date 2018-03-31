互金企业美股上市热度不减赴港IPO又成新战场

■本报记者 刘 琪

最近半年以来，国内互金企业掀起一股赴美上市热潮，趣店、拍拍贷、和信贷、简普科技、乐信等互金企业纷纷登陆美国资本市场。近期又有两家互金公司——点牛金融、爱鸿森在纳斯达克上市。对于赴美IPO，点牛金融创始人、董事长曾而新在接受《证券日报》记者采访时表示，上市可以推进公司的规范化治理，让公司更加合规透明，并推动公司进入稳健发展的轨道。“挂牌上市显示了点牛金融主动拥抱监管的决心。上市后公司将继续推动普惠金融，为实体经济服务，发展好车贷业务。”

值得关注的是，赴美上市热潮还未退去，国内互金公司又开辟了新战场——赴港IPO。3月5日晚间，维信金科在港交所发布招股说明书，拟在香港上市。同日，港股上市公司永骏国际控股发布公告表示，公司中文名称改为“积木集团有限公司”，至此积木控股成功曲线上市。3月13日，汇付天下向港交所提交上市申请。3月22日，51信用卡正式向港交所递交了招股说明书。而此前，借贷宝、凡普金科也均表现出赴港上市的意愿。

目前，互金行业正处于整改备案的前夕，为何多家平台“扎堆”欲赴港上市？网贷天眼研究员郑常怀认为，上市对备案有非常积极的作用。“首先，能够上市说明公司获得了资本市场的检验。其次，上市能对监管产生积极影响，即使没有按时完成整改，监管部门也会给予充足时间，甚至不排除给上市平台开绿灯。”

两家“迷你”互金公司

登陆纳斯达克

2015年12月18日，宜人贷在纽交所上市，成为中国网贷IPO第一股，时隔一年四个月后才迎来了信而富登陆纽交所。随后，中国互金企业赴美上市集中爆发。2017年10月18日，趣店上市；11月3日，和信贷在纳斯达克上市；11月11日，拍拍贷成功登陆纽交所；11月16日，简普科技上市；12月12日，乐信亮相纳斯达克。其中，趣店、和信贷、拍拍贷均为P2P平台。

相较于前述宜人贷、趣店、拍拍贷等互金公司的规模和体量，点牛金融和爱鸿森可以说是“迷你”公司。

据点牛金融官网显示，平台是由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营，总部位于上海，成立于2015年11月17日。公司主要业务为车抵贷，借款期限在30天-90天不等。截至3月30日凌晨12点，累计投资额15.57亿元，注册人数503612人，赚取收益0.5亿元。公司自成立以来先后获得3轮融资。2016年1月份，获得2000万元天使投资；2016年5月份，完成B轮融资，获得两大国企联合投资；2016年12月份，获得2亿元C轮融资。

3月20日晚间，点牛金融在纳斯达克正式挂牌交易，以每股4美元的公开发行价共发行155万股普通股，在不扣除承销商折扣、佣金和发行费用的情况下募资规模为约620万美元。汇财证券有限公司（ViewTrade Securities， Inc。）担任此次IPO的独家承销商。根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在45天内再追加购买最多232500 股的股票。当日开盘价为5.2美元，较发行价上涨30%。

与点牛金融相比，另一家上市平台爱鸿森的体量更小。据其官网资料显示，爱鸿森于2014年5月18日正式上线。2018年1月23日，爱鸿森累计交易额正式突破10亿元大关。截至3月30日凌晨12点，平台累计成交额10.9亿元。

爱鸿森于3月16日在纳斯达克上市交易，IPO发行价为4美元，首日开盘价为5.51美元，较发行价上涨37.75%。不过值得一提的是，平台目前还尚未盈利。据其上市文件显示，截至2017年12月31日的9个月，公司营业收入33.55万美元，较2016年同期的2.98万美元增长1026.6%。虽然营收大幅增长，但亏损也进一步扩大。截至2017年12月31日的9个月，公司净亏损额为1111.14万美元；截至2016年12月31日的9个月，净亏损额为83.87万美元（以上数据未经审计）。

对于小规模互金平台的上市，有分析人士对《证券日报》记者表示，网贷行业发展到今天，主流平台已基本实现盈利，随着备案大限的临近，上市一方面能形成积极影响，增加备案的成功概率。另一方面，备案之后会迎来上市潮，中小平台之间的竞争将白热化，先一步上市就意味着在品牌上占据优势。

多家互金公司

欲赴港IPO

互金公司赴美上市的热潮还未停息，赴港IPO战场的硝烟就已燃起。去年年底，借贷宝、凡普金科就表现出赴港上市的意愿。

“目前来看，赴港上市的公司分为两类。一类是汇付天下、维信金科等主打科技牌的公司，最终能否在香港顺利上市还是未知数。另一类是以积木盒子、达飞金融等曲线借壳上市的公司。由此来看，在备案完成之前，港股对网贷平台依然没有完全开放。当然，不排除网贷行业完成备案之后，港股对网贷机构张开双臂的可能”，郑常怀对《证券日报》记者说道。

3月5日晚间，港股上市公司永骏国际控股公告称，公司中文名称已由“永骏国际控股有限公司”更改为“积木集团有限公司”，公司英文名称、公司官网及公司标志亦已更改。据悉，积木控股于2017年10月份从永骏国际控股原控股股东AsiaMatrix处购得3.504亿股股份，占公司已发行股份的73%股权。资料显示，积木控股是积木拼图集团旗下公司。积木拼图旗下品牌包括：P2P平台积木盒子、小微信贷信息服务公司积木时代、网络小贷公司积木小贷等。至此，积木控股通过借壳完成了曲线上市。

同日，维信金科也向港交所提交上市申请材料，公司是一家线上消费金融服务提供商，目标客群为持有银行账户及信用卡但未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质的借款人，公司为其提供定制化的消费金融产品。据其上市文件显示，2015年、2016年、2017年，维信金科分别实现营收10.6亿元、14.3亿元、27.1亿元；2015年、2016年、2017年亏损净额分别 为3亿元、5.7亿元和10亿元。

3月13日，汇付天下有限公司向港交所提交上市申请，但并未透露具体融资额。资料显示，汇付天下于2006年6月23日在上海成立，主营业务为支付服务与金融科技服务，旗下有汇付数据、汇付金融、汇付科技等子公司。

近日，51信用卡也正式向港交所递交招股书。据招股书显示，51信用卡目前主要有三大业务：个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。其中，51信用卡依托旗下的51信用卡管家向信用卡持有人提供信用管理服务。财务方面，51信用卡2016年的收入总额为5.71亿元，较2015年的0.89亿元增长536.35%；2017年收益总额为22.69亿元，同比增长297.37%。而2015年、2016年、2017年经调整净利润分别为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元，在扭亏为盈的基础上实现了大幅增长。

目前，互金行业正值备案关键时刻，互金公司尤其是有网贷业务的纷纷扎堆上市，是否会从中获得助力？“上市对备案有非常积极的作用。首先，能够上市说明获得了资本市场的检验。其次，上市能对监管产生积极影响，即使没有按时完成整改，监管也会给予充足时间，甚至不排除给上市平台开绿灯”，郑常怀对《证券日报》记者表示，相对于美股对盈利的高要求，港股和A股更具吸引力。也就是说，在香港上市虽然更困难，但估值会更合理。