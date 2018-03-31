原标题：阿里京东与酒企擦出火花 区块链技术打假率先上阵

■本报记者 李 冰

白酒真假一直是消费者非常关心的问题，很多酒企在产品溯源验证防伪上连续多年倾注了大量心血，但难度仍然很大。比如，一瓶酒贴上电子标签，所有都是真的，但里面的酒却是假的。还有，二维码的纸张越好，造假者越容易取下来，所以纸张要用易碎纸，造假者用什么工具都不能转移……即便如此，白酒企业打假依然没有大的突破。

为了打假，国酒茅台与蚂蚁金服合作，希望通过区块链技术解决问题。《证券日报》记者获悉，去年年底，蚂蚁金服和国酒茅台达成合作，用区块链技术帮助茅台做正品溯源，目前正在内测调试中，不久将全面上线。

据介绍，蚂蚁金服给予茅台自身针对于茅台酒关于瓶盖内RFD的防伪，包括新型设计的二维码，包括明码以及暗码，包括溯源码、纸张的设计，使溯源商品溯源码具有不可转移性，从物理绑定技术和区块链技术的绑定，以期实现区块链物理商品可信的溯源服务。

“区块链去中心化的特性决定了众多节点共同维护数据的开放性和平等性；区块链的数据稳定性更高，具有不可篡改和不可抵赖性；此外，任何人都可以在公开接口查询数据，在系统中分享和交换数据，从而保持了系统信息的高速开放和透明。”蚂蚁金服相关负责人对《证券日报》记者表示。

除此之外，记者发现想搭上区块链技术“顺风车”的白酒企业不止茅台一家。

2017年6月份，洋河与京东签署了战略合作协议，双方将会在各个方面开展深入的合作，希望借助京东的正品溯源技术，全程追踪梦之蓝·手工班产品的流通过程。据悉，消费者可以通过使用升级后的安卓版京东APP扫描RFID防伪标签或者在京东各客户端订单详情页中查看品质溯源信息，可以看到这瓶酒从酿造、生产、流通的全过程信息，包括但不限于追溯编码、区块链码、查询次数、原产地、生产日期、出仓时间、配送签收时间等。

与此同时，另一家白酒品牌五粮液在2017年12月27日也宣布与IBM达成战略合作。五粮液方面宣称，将借助IBM领先的云计算、大数据、区块链、人工智能等技术，在酒类及大机械、大包装、大物流、大健康、大金融、人工智能等领域开展深入合作，助推五粮液整个管理体系的数字化升级和产业转型发展、商业模式创新。

有分析人士认为，区块链技术不会从本质上改变酒企运营的模式，但无论最终区块链技术能否在白酒防伪中得到应用，其价值都不可忽视。