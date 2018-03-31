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高德地图清明假期出行预测报告：高速拥堵呈驼峰型

高德地图清明假期出行预测报告：高速拥堵呈驼峰型
2018年03月31日 00:19 环球网
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　　高德地图联合全国80多家交通管理部门联合发布了《2018清明小长假出行预测报告》（以下简称“报告”）。报告公布了清明驾车出行高峰时段、高速拥堵缓行路段、周边拥堵缓行火车站、自驾热门景区等内容，为群众出行提供了科学指导。此外，为方便游客出游，高德地图联合国家旅游局信息中心发布了清明赏花地图，科普、攻略、出行建议一应俱全。

　　清明节拥堵趋势呈驼峰型，南方返程拥堵程度是北方3倍

　　报告指出，受清明出行扫墓集中、踏青赏花等因素的影响，清明节去程高峰是4月5日9时-12时，返程高峰为4月7日15时-21时；去程、返程高峰的交通压力均是平日的2倍左右，最高在4月7日17时-18日，可达平日6倍，整体交通拥堵呈现驼峰型，至4月8日开始逐渐缓解，并趋于平日。

　　从南北方城市的拥堵程度来看，南方城市去程高峰时刻拥堵程度高于北方城市，约为北方城市的两倍，返程高峰时刻拥堵程度约为北方城市的三倍。总的来说，北方城市去程拥堵程度高于返程，且拥堵程度不高，路网交通压力较为平缓，仅略高于平日；南方城市返程拥堵高峰高于去程，且出行特点较为明显。

　　报告显示，从高速拥堵路段分布来看，去程拥堵缓行路段主要集中在东部、南部、西南部地区，最易拥堵的路段是G15W常台高速（苏州段），平均速度仅8km/h。其中去程拥堵缓行高速路段前十名中，广东省占据4席。

　　返程高速拥堵缓行路段也多分布在南方地区，其中最拥堵的路段是在昆明市-G78汕昆高速（从324国道出入口到Z003出入口）段，平均车速仅9km/h。其次是上海市G40沪陕高速、广州市S29莞深高速，平均速度均不足15 km/h。

　　去、返最易拥堵火车站排行：去程武汉站最堵 返程潍坊站最堵

　　清明假期去程期间，周边最易拥堵的火车站是武汉站，其欢乐大道（从中北路到青华路立交）最堵，4月5日拥堵延时指数达7.2，这意味着届时通过该路段的时间是畅通情况下的7.2倍。另外，徐州东站占据第二位，其次是西安站、济南站及洛阳站。

　　返程期间，周边最易拥堵火车站是潍坊站，其健康西街（从健康东街到安顺路）相对较堵，拥堵延时指数为2.4。此外，徐州东站仍居第二位，其次是石家庄北站、济南站、郑州站。值得一提的是，徐州东站和济南站均出现在出返程TOP5排名中。

　　另外，在去程及返程高速收费站排名top10中，去程最拥堵收费站为北京市G7京新高速太平庄收费站，拥堵延时指数达7.5，平均速度10km/h；返程最拥堵收费站为昆明市G78汕昆高速石林收费站，拥堵延时指数达5.5，平均速度15km/h。

　　清明赏花地图：科普、攻略、出行建议一应俱全

　　清明小长假，正值赏花时节。报告针对北京玉渊潭公园、武汉大学、杭州西湖风景名胜区等一些热门赏花景区提供了出行建议，如若想前往杭州西湖观赏桃花，出行时段也可避开4月5日10点-12点和14点-16点、4月6日10点-16点、4月7日15点-16点这几个高峰时段。

　　此外，为方便游客出游，高德地图联合国家旅游局信息中心发布了清明赏花地图。只要打开高德地图，点击左上角“鲜花”按钮即可进入“清明赏花地图”页面，目前正在陆续上线樱花、桃花、杜娟、牡丹和油菜花等花海的赏花攻略及科普知识。不仅包含每种花的前生今世、美丽传说，而且对每种花的花期、花开时间及最佳赏花地点都做了一一解说。

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