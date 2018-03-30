深交所问询乐视：孙宏斌卖核心资产远不够还债等言论

新浪科技讯 3月30日晚间消息，深交所对乐视网发出问询函，要求乐视网对有关孙宏斌变卖核心资产远远不够还债等言论做出说明。

深交所在问询函中要求乐视网对2017年度资产减值损失计提、主要成本费用构成、公司融资借款、经营性往来等各类负债情况等做出说明。

以下为深交所问询函全文：

关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的问询函

创业板问询函【2018】第146号

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会：

3月25日晚间，媒体报道《对话孙宏斌：详解乐视困局和辞任乐视网董事长之谜》等文章，采访内容包括公司2017年度资产减值损失计提不足，公司变卖核心资产远远不够还债等言论。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项做出说明：

1、关于2017年度资产减值损失计提：

（1）请说明你公司对2017年度资产减值损失计提工作开展情况，包括评估机构、审计机构的工作进展情况，董事会、股东大会审议程序安排等。

（2）请逐项列示截至2017年底，公司应收账款余额、按账龄列示应收账款构成，关联方应收账款余额、关联方应收账款占总应收账款的比重，截止目前的回款情况、逾期回款金额；并结合应收账款的可回收性说明减值准备计提充分性。请持续督导机构和会计师进行核查并发表明确意见。

（3）请逐项列示截至2017年底，公司长期资产明细、期末账面余额、已计提资产减值损失金额等，并说明减值计提的充分性。请持续督导机构和会计师进行核查并发表明确意见。

（4）请结合公司2017年末净资产情况、后续各项资产减值损失计提计划及安排，核实公司是否可能触发净资产为负的情形，并作充分的风险提示。

2、请补充说明2017年度公司的主要成本费用构成，包括财务费用、CDN费用、版权摊销费用等，报告期末版权余额、摊销方法及年限、每年摊销金额等；并结合前述各项费用支出，分析对公司未来经营业绩和盈利能力的影响，并作充分的风险提示。

3、请逐项列示截至2017年底，公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债金额、期限、利率、利息负担、融资用途等，是否存在未清偿的到期债务。请结合公司的资金状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及相应的风险应对措施，并作充分的风险提示。

4、请以图表等方式，清晰列示上市公司旗下控股子公司、参股子公司的股权结构，核实说明上市公司所持股权的质押担保情况，包括质权人、担保金额、实际融资金额等，以及是否存在被司法冻结的情况。

5、请根据本所《创业板股票上市规则》第11.11.3条，逐条核实说明公司是否存在应披露未披露的风险情形。请你公司就上述问题做出书面说明，并于4月3日前将有关说明材料报送我部，同时抄送北京证监局上市公司监管处。

创业板公司管理部

2018年3月30日