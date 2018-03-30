新变量来了：谁在重构全球共享出行版图？

共享出行市场硝烟再起，美团、高德等新入者向滴滴等老一代霸主发起挑战，全球共享出行的“大东家”软银也开始了新的排兵布阵。

文 | 全天候科技 张少华

过去两周，全球共享出行领域“大新闻”不断，一些新入挑战者与老一代霸主之间的攻防战频繁上演，全球共享出行的版图或将重构。

在中国这一全球最大的共享出行市场，美团、高德向垄断者滴滴出行发起了挑战；在海外市场，戴姆勒和宝马两家汽车巨头宣布合并打车业务，抗击Uber和谷歌；经历了一系列麻烦的Uber选择了“壮士断腕”，几天前将东南亚的业务出售给Grab后，目前又在与Ola谈判，准备卖掉其在印度的子公司；而全球共享出行真正的“大东家”软银则在推动Uber与旗下投资的其他出行公司合并，甚至包括滴滴与Uber的合并。

共享出行市场为何硝烟再起？惨烈的大战之后，全球共享出行格局会发生怎样的变化？

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美团、高德向滴滴宣战

美团的打车业务最早于2017年在南京开启测试，修炼了一段时间的内功后，今年3月21日，美团打车正式登陆上海，同日拿下了杭州运营资质，开始进行全国化的布局。

美团打车一上线就采用了滴滴当年与Uber、快的“火并”的路线——重金补贴用户、减少对司机的抽成。一时间，被垄断者滴滴“压迫”许久的用户和司机纷纷“揭竿而起”，毅然拥抱了美团打车。

据美团披露，其在上海3月21日当天即获得近15万个订单。3月22日，订单量超过25万单，司机平均接单时长为5秒钟。在试点城市南京，美团打车已拿下超过20%的市场份额。3月24日，王兴出席“中国发展高层论坛2018年会”时说，虽然在出行领域美团还是新玩家，但其目标是拿到1/3的市场。

面对美团的猛攻，滴滴一方面对美团发出“谴责”声音，另一方面，重新回到了补贴用户的老路，不少用户称，近日频繁收到了滴滴发放优惠券的促活短信。美团向来以执行力彪悍著称，美团的强势攻击已经对滴滴带来不小的压力。

业内分析认为，美团向滴滴宣战，目的在于通过丰富自身业务来获得用户在其平台上的留存时间、转化效率，在BAT后时代抢夺“次级流量入口”，这对于其未来上市估值提升有十分重要的战略意义。

然而，令滴滴头疼的不止美团，还有高德地图，这家阿里旗下的地图服务商也在本周也高调进入了共享出行领域。

值得关注的是，高德还为行业带来了新“玩法”——不以盈利为目的，不向用户和司机抽取佣金，甚至还会为用户补贴短信通知、保险等服务费。

有观点称，高德顺风车免费的模式将对传统共享出行巨头形成“降维”打击，未来，高德可能成为单纯的打车信息中介，相比滴滴等共享出行平台，高德的模式更轻巧，而且有望吸引来大量用户。

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传统车企：抱团发力打车业务

共享出行不仅是互联网公司觊觎的业务，传统汽车生产商也十分看好这一领域的前景。

3月28日，戴姆勒（奔驰母公司）和宝马这对昔日“冤家”联合宣布，双方计划合并汽车移动业务，为用户提供一站式智能出行服务。

根据联合声明，戴姆勒的Car2Go部门和宝马的DriveNow部门将合并，合并后的公司将在全球31个主要城市拥有2万辆共享汽车、约14万叫车软件司机、1300万用户以及超14.3万个充电桩。

从共享出行领域格局来看，戴姆勒和宝马“携手”，目的在于应对谷歌Waymo与Uber的竞争。

也是在本周，谷歌旗下的无人驾驶部门Waymo宣布，已与印度塔塔汽车旗下的英国汽车制造商捷豹路虎（Jaguar Rand Rover）达成为期八年的合作协议（2026年到期），计划购入2万辆捷豹I-Pace纯电动化SUV，作为其今年晚些时候推出的自动驾驶打车服务主力车型。

更早时候，The Information报道称，通用汽车旗下无人驾驶部门Cruise正与Uber接触，希望2018年在旧金山推出全自动驾驶的共享汽车。

德国当地媒体称，戴姆勒与宝马联手也是针对其美国和亚洲竞争对手的举动，比如美国 的Uber、中国的滴滴，他们都已经在共享出行领域占据了巨大的份额和世界级的影响力，而德国作为汽车强国，并没有一个强大的世界级出行品牌。

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Uber节节溃败

一批新玩家加码共享出行领域的同时，该行业的先驱和“布道者”Uber却在收缩其全球业务布局。

3月30日，英国金融时报消息称，Uber正在和印度网约车公司Ola进行密集谈判，将彻底退出印度市场。知情人士称，在过去几个月时间里，Uber和Ola两家公司进行了多次谈判，内容是业务收购或者合并，双方可能会在几个月之内达成交易。促成Ola和Uber在印度进行合并的，是双方的大股东日本软银集团。

就在四天前（3月26日），东南亚打车公司Grab宣布收购了Uber东南亚的打车和外卖业务，Uber因此获得了Grab 27.5%的股份。根据两家公司的声明，Grab将接过Uber在柬埔寨、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的业务及资产。这是东南亚地区同类交易中规模最大的一笔。

而早在2016年8月月，滴滴出行就收购了Uber中国的品牌、业务、数据等全部资产在中国大陆运营。

有分析认为，昔日全球最大的共享出行独角兽Uber在新兴市场正走向溃败。去年以来，Uber经历了大批高管离职、性骚扰、知识产权官司等诸多麻烦，新上任的CEO科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）目前正全力推动Uber上市，其管理风格是重视短期利润、偏好低风险，在竞争激烈的新兴市场收缩业务布局是明智之举。

此外，Uber退出新兴市场也是其“大东家”软银的意愿。近期，软银愿景基金CEO米斯拉（Rajeev Misra）在接受媒体采访时称，“即使在更发达的市场，Uber未来也拥有巨大的增长机会。”这表明软银希望Uber更聚焦于发达国家市场，将新兴市场留给软银投资的其他共享出行公司，从而避免其投资的共享出行公司自相残杀的局面。

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软银重新排兵布阵

在各家出行巨头上演市场争夺战之际，全球共享出行领域的“大东家”——软银也开始新的排兵布阵。

过去几年间，软银几乎对世界各地的共享出行公司进行了大手笔投资，其中包括：去年4月和12月，滴滴先后完成55亿美元和超40亿美元融资，软银是主要投资方；今年1月，软银牵头的财团完成了对Uber近90亿美元的投资。此外，软银投资的共享出行平台还包括印度Ola、东南亚Grab、巴西99Taxis、欧洲Taxify、中东Careem等。

在软银投资Uber之前，软银董事长、总裁孙正义一直试图与滴滴携手打造一个“反Uber联盟”，如今将Uber收入麾下后，他的目标自然是建立全球化的出行服务联盟。实际上在去年末，国际金融报就曾援引知情人士说法称，孙正义希望建立一个锁定重要市场的全球打车公司网络，或许能够在未来20年或30年控制汽车车队，协助掌控人们的出行方式。

如今，软银不仅要让Uber“撤出”新兴市场，甚至还要推动Uber和滴滴合并。本周，美团点评CEO王兴就在其社交网络——饭否上表示：“孙正义正在促成Uber和滴滴的全球合并。越来越好玩了。”

从“大东家”软银的举动看，其目的一方面是让旗下投资的出行平台按地域分“蛋糕”，避免无意义的烧钱战争和内耗；另一方面，则可以培育出实力空前的超级出行巨无霸，实现其征服全球出行市场的野心。