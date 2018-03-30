互金债务催收公约：对不当行为划底线非主要风控手段

互金债务催收公约出台：对不当行为划底线，绝非主要风控手段

冯玲玲/“国是直通车”微信公号

“国是直通车”微信公号3月30日消息，随着一纸公约出炉，暴力催收有望终结。

日前，中国互联网金融协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》，明确互联网金融逾期债务催收应严格遵守国家相关法律规定。这份公约对从业机构的催收行为进行规范，各种不当催收乱象有望得到遏制。

互金协会称，《催收自律公约》的出台背景与近年来存在不当催收现象有关。随着互联网金融的快速发展，通过暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式进行不当催收的现象频出，侵犯了人民群众合法权益。

实际上，国家对不当催收乱象的整治并非从这份公约才开始。去年12月，国家出台的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》中要求，各类机构或委托第三方机构不得通过暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收贷款，但并未明确行业内合理催收的具体标准和指引。

中国人民银行金融市场司副司长邹澜表示，《催收自律公约》填补了规范互联网金融债务催收行为的制度空白，是及时且必要的。

治理不当催收乱象，对债务催收行为进行规范固然必要，但也有人担心，如此一来便是助长了“老赖”的气焰，债务更难以收回。

“老赖”的护身符？

这份自律公约，对诸多催收不当的行为划定底线。

从具体内容看，这份公约对目前市场上常见的违规催收行为都做出了相应规范。比如，公约要求，只有联系不上债务人时，才可以和事先约定的联系人联系；催收人员不得诱导或逼迫债务人通过新增借贷或非法途径筹集资金偿还逾期债务；不得恐吓、威胁、辱骂债务人；不得频繁给债务人和相关人打电话；现场催收要全程录音录像等。

对于市场关注的外包催收行为，公约要求，从业机构要持续关注催收外包机构的财务状况、业务流程、人员管理等，如果外包机构损害了相关当事人的合法权益，从业机构也要担责。

有观点认为，关于逾期债务催收的规范标准在一定程度上成了“老赖”们的护身符，若完全按照监管要求去执行，恐怕一些“老赖”要弹冠相庆了。

这样的担心不无道理。苏宁金融研究院高级研究员石大龙认为，催收公约的出台将从制度上约束暴力催收事件的发生，有助于净化整个互联网金融行业的发展环境。但另一方面，催收公约的出台也可能助长老赖的气焰，因此需要出台制约老赖的配套制度，这样才能不对整个行业的发展造成不利的影响。

业内对此有不同观点。有专家表示，将规范催收等同于保护“老赖”是对催收监管的误解，或者干脆是建立在企业将催收作为主要的风控措施，通过高利率来覆盖高风险等本身不合规的行为上。

对此，互联网金融协会会长李东荣强调，无论是传统金融还是互联网金融，催收都仅是最后减少损失的措施，绝不能成为最主要的风控手段。

信用体系让“老赖”无处遁形

值得一提的是，国内失信惩戒机制的不完善，也是“老赖”嚣张、催生不合规催收的原因之一。

《公约》对此提出，从业机构应依法合规向国家金融信用信息基础数据库和中国互联网金融协会信用信息共享平台报送债务逾期、违约及催收相关信息，防范多头借贷、过度借贷。从业机构应主动配合各相关部门建立失信债务人信息公开、联合惩戒等制度，使得失信者一处失信、处处受限。

在某种程度上，这也成为催收规范化后，防止“老赖”想赖账的有力补充。未来，随着百行征信落地，银行、互联网金融机构等多方征信系统打通，失信者将无所遁形，处处受限。

李东荣也表示，目前互金协会正不断完善行业信用体系，通过加强行业信息基础建设，使从业机构能够进一步了解借款人的信用情况和还款能力，防止恶意逾期行为，对“老赖”和恶意骗贷者形成有力的约束，从而不断优化金融生态和信用环境，促进行业健康发展。

（原题为《这份新出台的文件，是为了保护老赖？》）