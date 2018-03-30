比特币一度跌破7000美元关口，近一个月价格下挫逾40%

澎湃新闻记者 周炎炎

比特币跌破7000美元，创50天以来的新低。

3月30日，根据coindesk数据，比特币价格滑落到7000美元以下，并且一路跳水到截至发稿前的最低价6618美元，随后出现反弹。截止到发稿，比特币价格为7123美元。

比特币1日内价格波动。

按照6618美元的低价计算，一周内比特币价格已经跌去26%，一个月内已经下挫了43%。

比特币本月价格波动。

美国CNBC新闻网称，一些分析师表示，比特币以及其他数字加密货币被要求在4月中旬之前申报税务，而很多第一次接触比特币的投资者突然意识到需要以现金形式缴纳资本利得税，因此赶在之前抛售手中的比特币。

此外，近期美国、韩国和日本都出现了监管方面的不确定性，加强了对加密货币的审查，因此在2017年大涨1400%之后，出现了较长时间的低迷。

此前2月28日，据美国《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会（SEC）传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队，并要求其提供相关信息，该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。

而2月，日本金融厅本对几家加密货币交易所进行现场检查，而且准备增加审查对象和内容。之后3月初，日本金融厅下令两家加密货币交易所（Bitstation和FSHO）停止营业一个月，并命令包括Coincheck在内的另外五家交易所加强内部控制，且要向这家监管机构作汇报。这项调查是因最大运营商之一Coincheck 1月份失窃5亿美元而引起的。

而韩国金融监督局在去年11月就宣布对国内的加密货币交易所进行审查，此外，韩国国家税务局也在对加密货币交易引入增值税或资本收益税。

CoinMarketCap数据显示，所有加密货币的市场资本总值目前是2560亿美元，是三个月来的最低点，较1月初高于8000亿美元的2018年高点，下跌了70％。