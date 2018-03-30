今日头条又出大问题:上次是色情低俗 这次是虚假广告

今日头条上“头条”了！

近日，有群众不断向央视财经《经济半小时》举报，今日头条避开北上广深等审查严格的大城市，借助技术优势在监管松懈的二三线城市大量刊登违法广告。根据《经济半小时》记者实地调查发现，在广西南宁，四川成都如举报所言，今日头条的广告推送中的确出现了大量的非法广告。

今天凌晨，今日头条发布官方致歉声明，表示将持续打击广告落地页违规“二跳”。

此次今日头条被央视点名违反《广告法》，距离网信办因“传播色情”关闭其6大频道才不过3个月。频频踩红线的今日头条还能留住用户的心吗？

虚假广告专攻二三线城市，首页正规，二跳违法

在央视的报道中可以看到，今日头条躲避监管自有其套路。

为了规避一线城市的严监管，今日头条将虚假广告的目标市场瞄准了二三线城市。根据央视记者实地调查，在北京使用今日头条浏览新闻，并没有出现非法广告；但当记者进入广西南宁、四川成都等地，今日头条的广告立马发生了精准变化：大量药品类广告出现在推送中。

而从广告内容显示页面看，今日头条采用了“二跳”战略：首页显示符合规定的产品，包括产品成分、规格、治疗功能等，没有销售、购买入口，只给出进入下一页的提示。跟随提示进入“二跳”页面，便会出现“医学专家”的信息，并且配有多张资历证书的图片，再加上几名患者现身说法，讲述治疗过程，还刊登着治疗后的患者对比图。同时，该页面上还有提示添加所谓“医学专家”的微信号。

根据我国《广告法》第十六条规定，医疗、药品、医疗器械广告不得利用广告代言人作推荐、证明；而其中的广告代言人则包括了在广告中以自己的名义或者形象对商品、服务作推荐、证明的自然人、法人或者其他组织。

显然，今日头条“二跳”后显示的广告严重违反了广告法的规定。

今日头条南宁员工表示，只要在今日头条上投放的广告费多，推广的产品是否证照齐全，他们并不看重，因为用“二跳”这个办法就能解决监管的问题，甚至资质审核都可以帮忙作假。今日头条的工作人员告诉记者，“二跳”让他们在南宁的广告业务做得很好，屡试不爽。

今日头条四川员工还给记者推荐了今日头条的广告代理公司，广告代理公司的存在主要是为了方便今日头条“金蝉脱壳”：违法环节全部交给代理公司办理，万一被查，可以把一切的过错都推到代理公司身上，今日头条不会承担主要责任。

早在1月13日，央视新闻直播间就已经点名批评过今日头条的违法广告了。而更早一点，2017年底的停止更新整顿，似乎也没能止住违规广告在今日头条的泛滥。

最近几年，今日头条不断在提升广告营收目标，2016年为60亿元，2017年150亿，2018年预计在300-500亿。

然而现在，今日头条却运用技术优势，肆意发布违规广告谋取暴利，弃消费者利益于不顾，用自己的精心设计逃避检查，推卸责任，对正规品牌的正常经营活动造成恶劣影响，对法律法规置若罔闻。

频踩红线，屡教不改

这是今日头条又双叒叕挑战红线了，“传播色情低俗信息、违规转载新闻、标题党问题突出”是今日头条迈不过去的坎。2017年，今日头条因违规操作被多次约谈，此次被点名批评距离上次被约谈不过三个月。

2017年12月29日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，约谈了今日头条负责人，责令其立即停止“传播色情低俗信息、违规转载新闻、标题党问题突出”等违法违规行为。

当时，今日头条手机客户端“推荐”“热点”“社会”“图片”“问答”“财经”等6个频道自2017年12月29日18时至12月30日18时被暂停更新24小时，其中以“问答”频道最为关键。

在约谈中，网信办不仅责令今日头条及旗下悟空问答深入自查自纠，全面清理网上违规内容，更是提出“要杜绝类似情况再次发生”。

2017年4月，风头正劲的今日头条被央视点名，原因是推送涉黄内容：今日头条旗下的火山直播，内容涉及大量穿着暴露的女主播，通过低俗不堪的表演吸引用户观看。今日头条的“机器推荐”也难免“夹带私货”，主动向用户推送“不可描述”的低俗内容。

2017年1月，北京市网信办约谈今日头条，起因在于今日头条“头条问答”栏目多次登载低俗“庸俗讨论话题”，如“为什么很多贪官的情妇都长得不好看？”、“什么是闷骚型女孩？”等，回答内容同样“低俗无聊”。

在中国，受过高等教育的人勉强达到十分之一，我们津津乐道的移动互联网“人口红利”中低年龄、低学历、低收入的“三低”人群占绝对比例，而今日头条的主流用户群体刚好就是这些人。低俗、涉黄等被人诟病的“low”几乎是今日头条在BAT夹击下快速成长的关键因素。

多次被打脸，张一鸣如何自证？

张一鸣在接受《财经》采访时表示：“企业都要有社会责任感，我们要做对社会有益而不是有害的事。”然而，目前看来，他还没有做到。

有媒体评价，今日头条就像一个巨大的“信息垃圾场”，通过持续迎合人性中低俗、阴暗的部分和固化的审美趣味，给用户喂养毫无营养却容易“上瘾”的“垃圾信息”，以此成就自身的巨大流量。

张一鸣的回应是“有失偏颇”，“真的不是这样，虽然肯定还是有Low的内容，但我们肯定比同行更重视。而且我们从来不主动push低俗内容。我们一直在打击低俗和标题党，现在‘特别低俗’的内容已经消失了。我觉得最核心在于头条并没有从低俗中获利，事实上，低俗内容反而会伤害我们的商业利益。”

为了摆脱低俗形象，今日头条也努力过，比如，调整规则，减少对标题党、低俗内容的推荐，对经常生产、转发谣言的用户降权，出台严密规则，在全国招聘2000个编辑等等。但“low”帽子始终没有摘下来，仍然免不了被约谈的命运。

曾经在《财经》记者问到“今日头条是否会发生魏则西事件”时，张一鸣态度坚定地表示在今日头条不会发生这种事，因为今日头条不做医疗广告，“魏则西事件在头条真的不会发生，首先，我们现在不做医疗广告。同时，我们每一个环节都会避免出错。不做医疗广告是因为目前民营医院很多服务差或者经营违法违规，而我们很难区分把关。这和我个人的善恶观无关，更多是企业发展长短期和‘延迟满足感’有关。”

不过现在看来，张一鸣的flag立得有点太早，医疗广告他几乎是照单全收。

多次违规，频踩红线，今日头条还能留住用户的心吗？