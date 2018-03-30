人民网评今日头条虚假广告：别再以丑陋方式上头条

相关新闻：央视：今日头条无视监管，竟做起这种"黑勾当"！

作者：秦宁

“今日头条”客户端上，广告铺天盖地，治疗失眠、鼻炎、高血压、糖尿病等疾病的“秘方”各式各样，应有尽有。据央视财经报道，“今日头条”南宁员工告诉记者，在“今日头条”上，首页刊登一个完全合法的产品广告，但是消费者点击进入之后，就可以完全不顾广告法的规定，患者现身说法、看病的老专家都可以有，想卖什么都可以。

从“想卖什么都可以”到“帮助制作假资质”，再到“只要你在今日头条上投放的广告费多，推广的产品是否证照齐全，他们并不看重”……“今日头条”南宁员工的一番言辞，绝非标榜，而是道出了现实乱象，从他们在南宁的广告业务做得很好，屡试不爽，就足以说明不是吹嘘之词。

乱象丛生，竞相比差，这样的今日头条是无视法律法规的今日头条，是大肆坑害民众的今日头条，也是不拿监管当回事的今日头条。众所周知，去年12月，北京网信办严肃要求“今日头条”进行整改，原因是今日头条存在持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务以及标题党等问题。不能说今日头条未整改，但是边改边犯，这边改了那边犯，甚至报复性地再犯，如此整改，有何诚意？

如果说传播色情低俗信息，于法不容，那么发布虚假广告，专攻二三线城市，骗取患者钱财，同样于法不容，同样性质恶劣，还可能带来更可怕后果。原因显而易见，受虚假药品广告蒙骗，患者花了血汗钱，却治不好病，导致病情贻误，万一有个三长两短，谁来承担？今日头条连这种人命关天的黑心勾当也敢做，还有基本良知吗？置法律法规于何地？一个缺乏人文关怀、毫无企业伦理的企业，究竟要传递什么样的价值观？

从报道看，相关人员不是不知道他们行为违法，不然不会借助“二跳”手段规避风险。问题是，明知违法依然一条道儿走到黑，这就更不容宽宥。一个细节是，“今日头条”虚假广告专攻二三线城市 ， “智能”欺骗消费者。今日头条一向以算法精准自矜，也许不必给算法贴上标签，毕竟技术无辜，但作恶者一旦掌握技术，作起恶来势必更得心应手、造成的危害也势必更巨大，这个现象应该引起相关部门足够重视并采取法治手段严格监管。

众所周知，2016年4月19日，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上强调，“办网站的不能一味追求点击率，开网店的要防范假冒伪劣，做社交平台的不能成为谣言扩散器，做搜索的不能仅以给钱的多少作为排位的标准。”一年多来，相关企业已大有改观，而今日头条依然丑闻缠身，在违法违规路上越陷越深，不能不让人费解与失望。

如今，今日头条以就此发布声明，承认管理疏漏。问题是，一而再再而三地出问题，恐怕不只是管理疏漏。疏漏只是表象，深层次的问题恐怕是价值取向出现了偏差，发展路径走歪了，以至于频频出事，小错不断、大错常见。不彻底反思，只是头痛医头 脚痛医脚，难保不再犯错。

声明还称，今日头条将继续遵照《广告法》及《互联网广告暂行管理办法》等相关法律法规，对广告主资质进行严格审查……“继续”二字，耐人寻味。如果真的遵纪守法，也就不会被曝露出丑闻，谈何“继续”？耍文字游戏并无意义，所谓听其言观其行，如果继续缺乏整改诚意，如果没有从根源上反思病态发展，今日头条或许在不久将来仍上头条。

这几年，今日头条一直处于舆论漩涡之中。化危为机，并无捷径，钥匙掌握在自己手中。同时，道德自觉是靠不住的，在寄希望今日头条彻底整改的同时，我们的监管部门也应该积极履责，激浊扬清，惩恶扬善，让不安分、不守法的企业付出应有的代价。