高瓴资本创始人张磊：科技助企业“蝶变”

如何让传统企业在消费型科技、电子商务蓬勃发展的今天转型升级？实践证明，用高科技打造一个“赋能工具箱”是行之有效的办法——借助互联网、大数据、人工智能等技术手段，让企业获得更有效发现消费者、触达消费者和服务消费者的新能力。

随着全球经济格局深刻调整，世界科技革命和产业变革迎来重大机遇，许多发达国家都在寻找科技创新的突破口，并竭力抢占新兴产业和前沿技术的战略制高点。中国也日渐成为全球创新和科技发展的核心区域之一，科技创新作为建设现代化产业体系的战略支撑作用日趋明显。对实体经济来说，要实现高质量发展，离不开两个“融合”：与数字经济的融合发展，与互联网、大数据、人工智能的深度融合。对传统企业而言，要搭乘科技快车，积极拥抱创新，才能获得发展的新动能。

以互联网为代表的信息技术日新月异，不断撬动各行各业新的发展变革，科技创新模式也在升级“版本”。此前，“科技创新1.0”的核心特点是“连接”。搜索引擎连接人与信息，社交工具连接人与人，电商连接人与商品，在线约车、共享单车、团购APP连接人与服务……通过专注“连接”，中国互联网企业在商业模式创新上取得了巨大成功。

伴随着学习、追赶全球科技潮流的步伐，科技创新的模式正在向“2.0”版本切换：不再是简单地复制他人经验、简单叠加各种技术和应用模式，而是形成具备原创力的科技创新。在科技领域尤其是互联网行业，中国高科技企业从跟跑、并跑逐步转换到在某些创新领域能够领跑，将“复制到中国”变为“创新源自中国”，这正是“科技创新2.0”的体现。

把这种“科技创新2.0”投入实践，使得无论是高科技还是传统企业，都能够无差别地享受互联网时代的信息基础设施，让实体经济、传统产业与新技术深度融合，将会创造出更大的长期价值，让更多人享受创新成果。在创新实践中，也要做好创新“哑铃”两端的布局：一端是创新的渗透，创新已不仅仅局限在消费互联网领域， 而是向生命科学、新能源、人工智能等领域渗透；另一端是传统企业的创新转型，通过科技创新的应用，向更高效率、更精细化管理的方向演变。

毫无疑问，创新活动是最可持续的价值投资和价值创造活动。往往在最初阶段，科技进步会对中低端水平的传统企业造成巨大冲击，正如现在有人担心人工智能、机器人等技术发展将使机器淘汰人类。但从科技进步和产业革命的实践和规律看，高科技更多是人们的称手工具和发展前行的伙伴，是社会和谐发展的调节器，始终助推着实现人民日益增长的美好生活需要。