Facebook将对照片视频做事实核查：美中期选举前完成

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据外媒报道，虽然已经过去了一年多的时间，但2016年的美国总统大选事件仍在影响着Facebook这家社交网络公司。美方认为，俄方利用社交网络干预了这场竞选活动并在美国民众当中散播分裂情绪。

伴随美国中期选举的到来，为了防止类似事件再次发生，这家社交网络公司决定对外分享他们为这次选举所做的计划。

产品经理副总裁Guy Rosen表示，他们已无法让时光倒流，但他们有责任确保美国的民主不再受到破坏，“我们正非常非常认真地在做好我们的事情。”

Rosen指出，这不仅仅针对美国境内的宣布也包含了来自世界各地的选举，所以对于Facebook来说这项工作的关键就是解决好具体的问题。

Facebook称，他们将把重点放在四个方面：打击外国干涉、清除虚假账号、增加广告透明度、减少假新闻传播。除此之外，它还将首次对照片和视频展开事实核查，而不再局限于链接。现在，这家公司已经在法国跟法新社展开了合作，相信很快类似的服务将会进入到更多的国家。

对选举的努力还不是Facebook面临的唯一挑战，现在这家公司还深受数字分析公司Cambridge Analytica丑闻的影响。据了解，这家数据公司曾在特朗普总统竞选期间非法收集了5000万名Facebook的数据。这一事件引发了人们对Facebook如何处理用户数据的质疑并导致立法者要求CEO马克·扎克伯格前往国会作证。

此外，Facebook还将大力遏制假新闻的传播。Facebook首席安全官Alex Stamos表示，他们面临的其中一个问题就是搞清楚假信息的不同类别，包括虚假身份和虚假事实。

Facebook还表示，在机器学习的帮助下，他们每天需要清除掉大量虚假账号。