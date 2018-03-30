“0元打车”重现江湖！滴滴美团补贴大战升级，高管隔空互怼

澎湃新闻记者 李皙寅

美团王兴（左）与滴滴程维（右）在一次聚会中 资料图

“明日打车0元起，还赠周末大额立减券！1程即送，多乘多送，最高可获四张价值61元的立减券。"

过去一周，随着美团打车强势登陆上海市场，网约车市场原来的霸主滴滴明显感受到了威胁，补贴大战逐渐升温，”0元打车“重现江湖。

在3月21日登陆上海的第一天，美团打车就因为类似“一元钱出发”的宣传广告，涉嫌低价恶性竞争，而遭到有关方面约谈。

与此同时，美团打车和滴滴公关和市场部中高层的较劲，也火药味渐浓。

3月28日，美团点评高级副总裁王慧文在实名认证微博上指责滴滴发黑稿，把Uber直接替换成美团就发出来了。

滴滴也不甘示弱。3月29日，滴滴公共负责人李敏呛声道，（美团）自己PS图片，转移注意力，“这是十几年前我入行时就看到过的PR手段，土。”

口水战升温

这已经不是两家企业首次“隔空交锋”。

在3月24日召开的中国发展高层论坛上，美团点评CEO王兴曾表示，美团打车在入驻城市已经拿到了1/3的市场份额。

对此，滴滴区域运营高级总监孙枢在朋友圈发表长文称，感谢美团通过补贴，一起做大市场，但过高的补贴（客单价200%）会引来黑产和刷单，既对出行行业造成巨大创伤，又会致使大量外牌车涌入，造成安全隐患。

孙枢在文中总结称，自网约车诞生起，每次竞争都从补贴大战始，以安全体验效率决胜。能否留下用户还是靠核心价值，看产品差异化程度。

来而不往非礼也，得知孙枢的表态后，美团点评高级总监李洋在朋友圈喊话，滴滴不要对自己在上海市无照经营避而不谈，同时配以上海监管部门的公示名录，名录上并无滴滴。

对此，滴滴方面对澎湃新闻回应称，滴滴恪守相关法律法规、牌照正在申请当中。

补贴大战

不只是“口水战”，双方在线下也展开了真金白银的补贴大战。

据悉，美团打车针对上海注册司机，开启了前三月“零抽成”，并对新用户直接派发三张面值14元的抵用券。

据美团的公开数据，3月21日上线首日，美团订单量突破了15万。

虽然在上线首日就遭到了监管部门联合约谈，但补贴大战似乎已难以避免。

美团打车在过去一周砸出真金白银，不少消费者都感慨：免费、低价打车的好时光又回来了。

滴滴经过短暂的呼吁和给司机下禁令后，也迅速投入扩大用户补贴的行列。

不少滴滴用户均反映，近日频繁收到本文开头的短信促销广告。

关于网约车市场的补贴烧钱混战又再次重演，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍副教授表示，看似消费者获得了短期利益，但长远看，烧钱不可能持续，这种补贴大战会混乱市场竞争秩序，不利于网约车市场秩序和消费者长期利益。

也有观点认为，网约车市场用户忠诚度不高，在一家公司独大的背景下，对司机相对较高的抽成，对用户越来越低的补贴，势必会给后来者进入这一领域的机会。

熟悉的套路

接下来，似乎又是熟悉的套路，看局中各种的“弹药”储备，以及背后投资人的态度。

今年3月中旬，曾有报道援引接近美团人士的说法称，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元，而且上不封顶，“用王兴的话说，打车，美团是一定要做成的。”

而滴滴创始人程维稍早前接受《财经》专访时也曾撂下狠话，“尔要战，便战。”

当时，滴滴刚完成一轮新的40亿美元融资。而程维当时说，这钱时为滴滴和Uber在全球竞争中准备的。

近日，滴滴的供应链金融资产支持证券（ABS）获批，总发行金额100亿元。据悉，这笔金额将用于身处滴滴生态中的租赁公司去购置新车，首批发行规模达3亿元。滴滴希望帮助租车公司和司机优惠贷款购车用车，借此拥有“忠诚度”更高的司机。

朱巍认为，网约车的野蛮成长时期已经过了，需要法治化运营。不论是美团还是滴滴，都需要依法依规经营，从车辆、平台和司机的审核资质，到运营、维护、资金安全等问题，都有明确的法规规范。任何超越法律底线的行为，都必须受到监管部门严格处罚。