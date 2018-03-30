亚马逊：市场需求巨大 有声读物是趋势

江旋

“有声书确实是近几年的一个趋势。在中国，我们注意到读者对有声书的需求，我们也有全球的经验。”亚马逊中国Kindle内容业务副总裁刘书日前在接受第一财经记者采访时表示。

亚马逊运营有声读物的历史已经很久。2007年时，亚马逊收购美国最大的独立有声读物出版商“BrillianceAudio”。次年，他们又收购了有声书分销商Audible.com。此外，还有众多出版商在为亚马逊提供有声书产品。

在去年亚马逊推出的新一代的KindleOasis中，就可以连接蓝牙耳机来收听Audible的有声书。尽管在一些市场上，亚马逊已经将Audible服务同步到了Kindle上，但目前还不包括中国。

事实上，在国内，随着读者对知识付费接受程度越来越高，对有声读物的巨大需求正在推动市场的快速发展。

知乎、得到、喜马拉雅FM等几家大的知识分享平台都上线了听书栏目，并且以各种方式吸引用户，比如邀请明星献声。

海外市场同样也出现了增长。英国《书商》杂志去年的一份调查显示，2016年有25%的当地出版商表示，增长最快的业务是有声产品。

美国出版商协会的数据也显示，2016年美国主流出版单位电子书收入同比下降了15.6%，比两年前缩水了5亿美元。但有声书的收入比上一年增长了25.8%。

不过，至于什么时候中国用户能在Kindle听到有声书，亚马逊方面并没有给出明确回答。

2013年6月，Kindle正式进入中国。去年时，亚马逊中国宣布，中国已经成为全球第一大Kindle电子阅读器销售市场。目前，用户可以在Kindle中国电子书店上阅读到50多万册电子书。

两年前，Kindle的一个重要内容产品KU电子书包月服务推出，定价为阅读整月（12元/月）或者整年（118元/年）。目前，中国已经是KU全球第三大市场。KU用户的平均阅读量是非KU用户的2.5倍。

在KU刚刚推出时，有观点认为，电子书包月服务将会对单本电子书的销售产生影响。不过，刘书表示，从两年的数据来看，KU并没有对电子书销售产生冲击。调研显示，很多KU的用户是把KU服务作为一个挑选书的工具，比如这本书当时不确定买还是不买，会先用KU借过来，读一段，觉得这本书就是我要的，再去买下来。

“我们希望，你在马路上想到一本书，然后就可以在60秒时间里获得这本书。”Kindle项目的早期负责人曾表示。60秒意味着不仅速度要快，还要品类多。

目前，KU电子书籍总量突破10万册，同比增长了60%，占Kindle中国电子书店书籍总量近1/5。亚马逊方面表示，之后将会和越来越多的出版社合作，给用户提供更多的KU选品。