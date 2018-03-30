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为乐视计提损失165亿 孙宏斌欲轻装上阵

为乐视计提损失165亿 孙宏斌欲轻装上阵
2018年03月30日 07:05 第一财经日报
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　　张歆晨 罗韬

　　3月29日，融创中国（01918.HK，下称“融创”）公布2017年年报，公司实现营业收入658.7亿元，同比增长86.4%；归属于上市公司股东净利润110亿元，同比大增344%；毛利率20.7%，较上年同期13.7%提升了7个百分点。

　　在销售收入方面，2017年融创实现合同销售金额3620.1亿元，同比上年的1506亿大增140.3%，权益合同销售金额2656亿元，同比增加155.5%。融创董事会秘书高曦表示，融创2018年可售货值6745亿元，今年销售目标4500亿元。

　　面对4500亿元的目标，融创显得略有些保守。“我小时候喜欢争第一，现在已经不喜欢争了，你去看看读书那会班级的第一名，也不一定很好。”面对规模的疑问，融创董事会主席孙宏斌表示。

　　受楼市调控影响，融创正不断加强现金流管理。记者了解到，融创2017年平均融资成本6%，较上年末小幅上升。截至2017年12月31日，融创拥有账面现金及现金等价物967.2亿元，同比增长38.5%。

　　“融创融资成本有所上升，主要是之前的市场变化。融创未来两年的计划是降低负债，今年（2018年）的目标是加快去库存，保证融创的现金流，控制融创的投资策略和节奏。”融创行政总裁汪孟德告诉第一财经记者。

　　在土地储备方面，2017年，融创新增土地储备约6764万平方米，权益土地储备约5253万平方米。截至2018年3月26日，包含旧改等协议状态的土储在内，融创拥有土地储备共计约为2.18亿平方米，整体货值约人民币3万亿元。

　　融创对万达资产进行收购后，持有957万平方米的文旅板块业务，目前开业面积271万平方米。

　　汪孟德认为，文旅板块将成为融创新的增长点，预计未来3年这个板块将释放盈利，成为融创新的业务增长点。

　　在年报中，融创对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约99.8亿元的减值拨备，计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备21亿元，对于乐视相关公司的投资按权益法入账录得投资损失44.8亿元，总金额达到165.6亿元。

　　孙宏斌承认：“乐视是一个失败的投资，165亿都亏损，计提为零了，这不是壮士断臂，而是断头了。”

　　汪孟德表示，关于乐视的投资计提165.6亿，是基于谨慎原则一次性作出处理，是不希望该投资影响未来的报表。

　　“我相信价值不会都是零的，还会剩个渣儿的，对吧？”孙宏斌调侃道。

　　融创2017年1月战略入股乐视，成为乐视网第二大股东，以及乐视超级电视和影业板块的重要股东。

　　上市公司乐视网业绩快报显示，2017年预亏额达116亿元，这一亏损额超过乐视网上市七年来净利润总和近6倍。2010年至2016年，乐视网实现净利润仅21.42亿元。

　　“我们投资乐视的逻辑是对的，之前叫消费升级，后来改叫美好生活。这是我们的逻辑，不怕做错事，只要按照逻辑做。”孙宏斌说。

　　孙宏斌表示，融创此前已对新乐视文娱增资10亿元，今年5至7月还会再次增资。新乐视文娱是乐视系下的影视内容制作公司。

　　事实上，不断扩张的融创正在寻找自己更多元的业务发展。

　　“未来全世界的投资方向是科技创新，一个是消费升级。科技创新我没文化看不懂，但消费升级我看得懂。投资乐视虽然失败，但是我们投资的方向是没错的，这个投资大逻辑没错。做生意总是有输有赢，这样才可以把握机会。”孙宏斌说。

乐视孙宏斌融创
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