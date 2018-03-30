融创计提165.6亿乐视系投资损失 将成立文旅集团

原标题：融创计提165.6亿乐视系投资损失 将成立文旅集团培育增长点

证券时报 记者 张达

2017年，对于融创中国（01918.HK）及董事会主席孙宏斌来说，并不平静，公司因入股乐视及与万达的“世纪大交易”几番卷入舆论漩涡。

就在融创业绩发布会召开的前3天，孙宏斌主动找来少数几个媒体，详解辞任乐视网董事长原因及乐视困局，也许是为了避免3月29日在香港举行的融创2017年业绩发布会变成乐视的答疑会。

这次业绩发布会，融创把投资人、券商分析师和媒体记者安排在了同一场次，在开场后的近一个小时时间里，公司董秘高曦介绍完业绩情况后，投资者和记者的问题几乎都围绕着融创的业绩展开，均是由孙宏斌之外的几位高管回答的。孙宏斌在旁边认真地听着，突然插话说：“看没我什么事儿，先去个洗手间。”说着起身微笑离开，引众人大笑。

不过，在孙宏斌回来后的一个小时里，部分投资者和记者似乎并不满足前几天的答案，仍提了不少关于乐视的问题，孙宏斌则有问必答，其言论时不时令听众笑出声来。而在管理层强调投资乐视对融创未来业绩影响已经降为零后，再就乐视系提问的记者引起投资人的抗议。

直面乐视负面影响

从去年1月以150亿元投资“乐视系”三公司，到7月份成为乐视网董事长，再到今年3月辞任乐视网董事长一职，变化之快令人费解。孙宏斌前几天给出的解释是，为了避免市场上有人利用他个人和融创的信用背书来炒作乐视股价，基于对小股东负责任的态度，以辞职的方式来警示市场。

在昨天的发布会上，孙宏斌坦承，乐视确实是失败的投资。“昨天（3月28日）跟公司董事会也检讨了，今天跟股东检讨下。”他说，融创团队都能理解，做任何事有输有赢，全失败了融创怎么会发展这么快？没有失败就没有成功，智商再高没有经历痛苦吃过亏不会成长，要吸取投资教训。

但孙宏斌并不后悔，他的投资心态也没受影响。“一辈子都会有遗憾有痛苦，谁不比谁少，别纠结，过去就过去了，还得往前看。”他再次强调，投资乐视的逻辑是对的，即投资消费升级，现在叫投资“美好生活”。因为房地产是融创的绝对主业，今后3-5年还有发展机会，但10年后呢？融创要为将来做准备，转型也是有代价的，投资乐视是转型中的代价，但文化旅游仍然看好。“国家组建文化和旅游部，文化就是‘诗’，旅游就是‘远方’，我们投资的是‘诗和远方’。”孙宏斌说。

对于乐视系投资，孙宏斌表示，尽管辞了乐视网董事长，但投了钱还是要管的，融创会催促支持乐视管理层维护股东利益，尽可能追回欠款，努力带来一些正面影响。而对于乐视网外的乐创文娱和新乐视智家，孙宏斌仍然看好，并表示会继续增资。融创董秘高曦说，2017年利润已剔除投资乐视损失，今后不用再考虑负面影响了。

“相信乐视系投资价值不会是零，还会有个渣。”孙宏斌说。

根据融创年报，对于乐视系的投资，融创已经计提了165.6亿元减值拨备及损失，即对围绕乐视系的全部投资一次性计提损失。这意味着未来几年乐视系对公司在财务上的影响已逐渐消除。

布局文旅板块

对“美好生活”的投资理念也体现在融创收购万达文旅项目上。去年7月，融创以438亿元收购了万达旗下13个文旅项目后，高起点完成了文旅板块的布局。

“收购万达文旅资产，对我们来说是成功的收购。我们经历了一个保守和严谨的交易评估，文旅板块未来住宅部分重估后的毛利率应该有30%-40%，而持有物业这块，平均成本大概1000元/平方米。另外，我们更看重万达在文旅、商业及酒店等行业的发展优势，为未来公司多板块发展打下坚实基础，这也是为3-5年后做重要的布局。”融创行政总裁兼执行董事汪孟德说。

汪孟德表示，文旅板块是长期规划，目前刚刚开始，近两年的重要任务是提升运营和盈利能力。融创今年将独立、专业的文旅集团，与地产开发分开管理和运营，相信结合万达的优势，随着中国经济高质量增长、居民收入持续提高、消费升级不断加速，文旅板块未来几年发展潜力巨大。

高曦也表示，长期来看，融创的文旅集团将致力于成为中国最具行业竞争力的文旅地产运营商，成为公司未来新的增长点。

根据年报披露数据，目前，融创文旅板块土地储备总建筑面积达到957万平方米，其中主题乐园、商业、酒店分别占比21%、31%、23%；已经开业面积271万平方米，占比28%，未开业面积686万平方米，占比72%。

在孙宏斌看来，未来地产行业还有很大空间，仍是绝对主业，行业进入整合并购阶段，同时需要考虑五六年后行业进入比较平稳的状态时，大公司增长空间不大，其他业务布局可以支撑增长，融创目前是文旅项目最大持有者。

加快去库存

投资乐视失败并不妨碍融创去年业绩的亮眼。融创昨日发布的业绩报告显示，去年实现合同销售额达到3620.1亿元，同比增长140%，全行业排名从2016年的第七跃升到了第四，实现跨越式增长，并且过去三年在前十房企中增速最快。同时，盈利也迅速增长，净利润达到110.0亿元，同比大增344%；毛利136.3亿元，同比增长181.1%。

截至2017年12月31日，融创拥有账面现金及现金等价物967.2亿元，同比增长38.5%；调整后资产负债率为54%。目前，融创总的土地储备货值达到3万亿元，其中货值超过96%位于一二线及环一线城市，平均土地成本仅4728元/平方米。

充足高质量的可售资源是销售持续快速增长的重要支撑，根据年报，2018年预计可售6745亿元，但融创将今年的销售目标保守地定在了4500亿元。孙宏斌表示，融创不争第一，融创的目标是控制风险，降杠杆，保证公司绝对安全，有机会时有能力抓住机会，最主要的是控制买地节奏。

“今年最重要的任务是去库存，加快去化，回笼资金，谨慎投资拿地，降负债和杠杆是未来2-3年的战略。”汪孟德说。

谈到楼市调控对市场的影响，孙宏斌表示，最近市场有变化，有些城市市场预期开始改变，贷款确实难了，这两个因素叠加对市场影响较大。他认为，今年政策在变，金融市场在收紧，要控制好风险。“我们2016年10月后在公开市场没拿过地。去年那些高价拿地按政府价格卖的有风险，融创的地很便宜，政府批什么价格都不亏钱。”孙宏斌说，如果下一步融创不买地了，账上就有很多钱，没有任何风险。