映客招股书曝行业内幕：78个监控人员把关3680万主播

来源：南方都市报

原标题：映客招股书曝光直播行业内幕：78个内容监控人员把关3680万主播

映客互娱有限公司(映客)近日在港交所提交了首版IP O招股书。去年12月与宣亚国际的并购交易终止，上市计划宣告失败后，映客选择了独立赴港上市。赶在虎牙和斗鱼之前，映客有望成为首个上市的直播平台。南都记者留意到，随着映客招股书的曝光，外界在这份内容丰富的上市文件中，也第一次有幸窥探到这个外表花团锦簇、网红扎堆的行业里那些鲜为人知的机密和内幕。

月付费用户连续下降

2015年正式上线的映客，截至2017年12月31日，已有逾1 .94亿观看直播的注册用户。其中以主播身份展示各类表演的用户有3680万名。根据招股书披露，上述这两大人群2015年为映客带来了2870万元总营业收入，2016年这一数据暴增至43.35亿元，但就在2017年，又下降至39.42亿元。

虽然营业收入在过去三年坐上过山车，但映客经调整后赚进口袋的纯利却连年上涨，分别从0 .015亿元增至5.68亿元，再到去年的7.9亿元。这三年的复合年增长率竟然高达2229.1%。

具体来看，映客营收的主要来源有三块：直播、网络广告、其他业务。其中，直播业务营收贡献的比例最大，基本在99%以上。

根据招股书披露，2016年，映客App平均月活跃用户达到2525万人，并在第四季度达到峰值3000万人。但一个冬天过去，映客的月活用户数出现了大幅下降，2017年第一季度的月活数为2212万人。

付费用户的下降幅度更大。2016年，映客月平均每月付费用户229万人，在2016年第二季度达到高点262万人后不断下降，2017年下跌至103万人，其中2017年三、四季度更是在2016年后首次降到100万人以下，分别为61万人和65万人。

对于数据连续下降的原因，映客在招股书里解释称，这与2017年整个行业的活跃及付费用户群增长放缓有关；此外，一部分映客的用户在初始试验阶段后活跃度降低；另外，中国移动直播市场进一步分化，用户有更多其他在线及线下的娱乐选择。

主播收入要不要纳税？

在直播平台上，用户可以用虚拟货币购买礼物送给主播，虚拟用品的价格从0 .1元至13140元不等。此前，直播们的高收入一度成为网络们关注的焦点。

招股书透露，截至2017年12月31日，映客平台共有3680万名用户以主播身份直播各类表演，占注册用户总群体的18.9%。其中，约0 .02%的主播为工作室的主播。

南都记者了解到，与游戏直播平台相比，泛娱乐直播平台的主播门槛普遍更低，用戶互动更多元化，且较不依赖头部主播们。而弗若斯特沙利文报告显示，泛娱乐直播平台的用户通常更愿意付费。

映客与主播共享收益。根据招股书披露，2017年，映客主播及主播机构的成本支出在映客的总收入中所占比例已经超过56%，达到22.13亿元。

“我们会根据用户在平台积累的‘经验’，限制用户每天可提取的最高现金金额。例如，用户在平台直播少于一小时，则积累少量‘经验’，每日仅可提取人民币20元。”招股书透露，映客对于高经验值的用户，可提取更高的金额，但每天不超过人民币3000元。对于历月內首次提现人民币2万元的用户则不收取手续费。对于提现金额超过人民币2万元的部分，则向相关用户收取相当于提现金额5%的手续费。

但南都记者留意到，映客整个招股书中并没有提及有关主播收入纳税的问题。

监管收紧，审核员占比10 .9%

从大量主播的涌入到国家法律法规的逐渐成形，迅速汇集的海量流量和资源给映客带来红利的同时，也对其监管体系提出了更高的要求。直播行业的优化升级催生了一个新型行业——— 直播审核员。

直播内容具有难辨性，除了技术监控，直播平台普遍会组织人工审核团队。映客在招股书中透露，从2015年起至2017年，映客分别有43、350及717名僱员，截至2017年12月31日，内容监控人员有78名，占总员工数的10 .9%。

这78人是映客在湖南长沙成立的专门内容监控团队，负责检测违反服务条款的行为并落实内部政策，确保平台内容符合适用的法律法规，该团队与北京的技术支援团队合作监控用户制作的内容。内容监控员工一天24小时、一周七天随机检查平台直播间的违规行为。

一名在某直播平台负责内容审核的工作人员告诉南都记者，监控员一般根据直播内容分类进行在线审核，每人审核50个主播，比较熟练的监控员最高峰时一人监控200人。因为直播人数太多，监控员们全年无休，实行24小时三班倒制度。

但直播平台的内容安全隐患一直是行业的长期痛点。全国“扫黄打非”办公室、北京网信办曾针对包括映客在内的直播平台出现的涉“黄”涉“低俗”情况进行多次整改。“泛娱乐直播发展确实陷入了瓶颈。”速途研究院分析师张振分析，从数据上看，用户规模的增长速度明显下降，并且有用户流失现象。直播内容同质化严重，缺少高质量内容。“加上政策对直播的监管，像之前的直播捕捉野生动物和涉及低俗化的内容均被限制。”

采写：南都记者 张雅婷

-映客营收的主要来源有三块：直播、网络广告、其他业务。其中，直播业务营收贡献的比例最大，基本在99%以上。

-映客月平均付费用户从在2016年第二季度的高点262万人下降到2017年三四季度的61万人和65万人。

-截至2017年12月31日，内容监控人员有78名，占总员工数的10.9%.