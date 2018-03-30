新浪科技> 互联网 > 正文

张昭穿越至暗时刻：“乐视 再见！”

张昭穿越至暗时刻：“乐视 再见！”
2018年03月30日 05:35 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本报记者 吴燕雨 北京报道

　　经历了生命中最黑暗的一年后，张昭终于和乐视说了再见。

　　2011年一手创立的乐视影业，在去年经历了业绩巅峰到谷底的巨大落差，估值也从最高时期的98亿元、一路下跌至30亿元。外部的舆论风暴，内部核心员工离开······每一个都让他的处境更加艰难。

　　乐视，这个曾经让他感到荣耀的名字，一时间成了差一点无法生存的原因。

　　他决定彻底脱离乐视。

　　3月27日，一封内部信宣布乐视影业更名“乐创文娱”，张昭担任乐创文娱董事长兼CEO。新名字与融创有关，第二大股东乐视控股所持有的16.3%股权，将在几个月内全部处理。

　　次日晚上，张昭接受了21世纪经济报道的独家专访。采访开始前，他打开了这天的第二包烟。虽已决心彻底脱离，但他说自己并没有后悔加入乐视，“我们要清楚自己从哪来，乐视这几年留下了什么。我觉得是用户思维和分众能力，这是宝贵的。”

　　离开贾跃亭，迎来孙宏斌。

　　截至3月29日，乐创文娱最新一次公布的股权结构为，天津嘉睿持有乐创文娱40.75%股权，为第一大股东；乐视控股（北京）有限公司（下称乐视控股）持有16.3592%股权，为第二大股东。

　　除了资金支持，孙宏斌没有在公开场合避讳对乐视影业的支持，他曾在3月25日表示，乐视影业是民营影视公司里做得很好的，可以排前几名。张昭也对记者透露，孙宏斌从未对投资乐视影业表现出怀疑。

　　在张昭看来，过去一年，估值虽然一路下跌，但公司运营在继续，业务没有受到根本影响。“这是两码事，公司没什么问题，我们还很便宜，价值大家都看得见。”

　　想清楚这件事，张昭经历了自我重塑的过程，这是他人生中的一段至暗时刻。

　　至暗时刻

　　“阳光明媚也没用，你感觉不到。”

　　去年四季度，风暴来临，张昭站在了漩涡中心，乐视影业资金出现巨大缺口。新项目《刺局》开机，需要大量启动资金；《奇门遁甲》即将上映，宣发资金严重不足……

　　乐视控股高达17.1亿的欠款，让这些箭在弦上的项目很难推进。而就在大半年前，乐视影业还在梳理2016年的业绩，片片过亿的成绩；几个月前，上海电影节上，张昭还面对媒体和投资人谈笑风生，描述正在搭建的新体系“IP垂直运营”。

　　去年11月，乐视控股还是乐视影业的第一大股东，持股比例为21.81%，天津嘉睿持股比例为21%。在乐视的大帽子下，舆论的质疑铺天盖地。

　　乐视影业是不是不行了？

　　面对质疑，张昭走进了“阴影”。很长一段时间睡不着觉。“三点，告诉自己该睡了，九点还有会。睡不着，起来看书，再看个美剧放松下，但又睡不着，就去楼道里抽烟。”

　　最难的时候，张昭面临着是否兑现承诺（《刺局》开机，《奇门遁甲》上映）的选择。

　　“所有的片方都承诺了年底要上场，我们都知道《奇门遁甲》成绩会有大问题，市场活动很难展开，但还是要兑现。不是业绩的承诺，而是公司是否还在坚持运营。”

　　解决问题的第一步是直面问题，张昭决定放下从前。“如果我是一个nobody（无名小辈），没有设定过这个公司应该有怎样的估值，没有欠款，我会怎么面对这个事。”

　　脱离乐视

　　活下去，是首要任务。但这时增资，面临的是大概率上的估值缩水。

　　去年11月某天，张昭和孙宏斌第一次商量了增资事宜，得到了孙宏斌的支持。此前，融创曾两次投资乐视影业。

　　2017年1月，乐视控股以10.5亿元价格将乐视影业15%的股权出售给融创旗下的嘉睿汇鑫；2017年4月乐视控股将乐视影业27.8%的股权质押给融创，换取11.2亿元流动资金。

　　2017年11月26日，深秋，北京路边银杏逐渐变黄、法国梧桐开始落叶，连续多云了几日的天气转晴，乐视影业召开了一次决定命运的股东会。

　　这次股东会决定的内容，便是乐视网在12月25日发布公告的信息：天津嘉睿持有乐视影业40.75%股权，为第一大股东，乐视控股持有16.3592%股权，为第二大股东。

　　这是一次内部增资。下午2：00，孙宏斌、张艺谋、郭敬明、孙俪、孙红雷······公司大大小小40多名股东悉数到场，在位于姚家园路的乐视影业三楼会议室里，开始了长达三个小时的股东会。

　　每个人都带来了一堆问题，与舆论相同，股东们被“大乐视”的问题困住了，不知道未来乐视影业会去向何方。“我们铁了一条心，必须要说服大家，不管多长时间，这是唯一出路。”张昭进行了一番演讲，IP垂直生态、聚焦新中产、商业模式、团队······张昭把在上海发布会上讲过的商业模式又讲了一遍。

　　话音落下，股东们开始了漫长的讨论，与媒体关心的问题相同，股东们的疑虑也在大乐视会怎么样等问题中逐渐展开。孙宏斌的率先表态起到了一定作用，股东们逐渐意识到，更应讨论的是乐视影业如何生存，而非大乐视或乐视网。

　　获得资金、脱离乐视，是此刻对这个在生死边缘的公司而言，最重要的事。“我告诉他们，估值多少你们定吧。一方面，有17亿的欠款，跟别人谈估值不合理；另一方面，我清楚未来公司的估值，我只需要负责带领大家走出来。” 张昭表示。

　　从当年经历光线影业上市、到多次注入乐视网，最终以失败告终，张昭与资本市场的几次亲密接触，让他看到了本质——最重要的是商业模式的落地，而不是纠结贵与便宜。下午五点，这次特殊的股东会结束，据张昭介绍，有多于90%的股东表示支持。

　　这笔增资的金额约为10亿，乐视影业方面并未公开股东们的增资金额和具体持股比例。但这次增资后，融创成为了乐视影业的第一大股东。

　　“重生”

　　增资完成后，资金逐渐到位，乐视影业“活”了下来。

　　此时，按照公司和股东们的共同心愿，尽快脱离乐视，是这家公司最首要的任务之一。

　　如何处置乐视控股16.3592%的股份？

　　孙宏斌曾表示，对乐视影业有兴趣的机构很多，不排除做进一步的增资，剩下的“就是估值的问题”。张昭对记者进一步确认了这个消息。

　　3月28日，在一次小型媒体群访中，张昭对21世纪经济报道确认，包括乐视控股在内，股东均同意全部转让乐视股份。谁来接盘？“公司的新股东已经在路上，处置方式可以是接盘，可以是拍卖，很快，几个月之内就可以出来这个事情。但有一点很清晰，乐视控股已经没有能力。”

　　而面对乐视控股高达17.1亿元的欠款，张昭表示，“会继续追讨，不能让这个事变成我们的一个掣肘。”

　　经历了这次磨难后，张昭认为团队的收获是员工获得了成长，积累的是处理危机的能力。在最糟糕的时候，反而有时间把未来的路想得更清楚。一位负责内容创作的员工形容，这家公司如今是“一个烟不离手的老头，带着一群年轻人”。

　　“仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，致力打造IP品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。”张昭在内部信中这样解释未来的战略。

　　实际上，战略并没有变化，按照去年6月19日的战略发布内容，乐创文娱将以IP为核心，以电影为IP的首要文本、IP放大器，展开包括但不限于电视剧、网剧、游戏等在内的多种文本形态。

　　这与融创未来的某个方向不谋而合，也是孙宏斌多次增资乐视影业的重要原因。3月29日，融创2017年的业绩发布会上，孙宏斌公开表示，看好大屏运营和内容领域的发展前景。此外，融创将继续对消费升级方面的市场机会进行积极探索。

　　乐创文娱与融创会擦出怎样的火花？张昭告诉记者几个月后就会逐步看到成果。是否会让融创成为绝对大股东，对公司发展掌握话语权？张昭说，“融创肯定是第一大股东，但是未来的股比怎么样，真的觉得不重要。”

　　虽然走过了低谷，但张昭不认为自己穿越了至暗时刻，从脱离乐视的角度，已经走过了这个阶段。但“我们选择了做黑暗中的开拓者。要尽快忘掉市场现在的关注，躬身前行”。

　　本质上，乐创文娱描绘的蓝图与迪士尼的商业模式有些相似。在电影的基础上，充分运营IP，挖掘IP的非票房商业空间。这是目前国内多数电影公司的共同选择。

　　重新开始后，未来或有上市可能。张昭透露，乐创文娱将独力面对资本市场。（编辑：林虹）

融创张昭股权
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有