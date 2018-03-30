张昭穿越至暗时刻：“乐视 再见！”

本报记者 吴燕雨 北京报道

经历了生命中最黑暗的一年后，张昭终于和乐视说了再见。

2011年一手创立的乐视影业，在去年经历了业绩巅峰到谷底的巨大落差，估值也从最高时期的98亿元、一路下跌至30亿元。外部的舆论风暴，内部核心员工离开······每一个都让他的处境更加艰难。

乐视，这个曾经让他感到荣耀的名字，一时间成了差一点无法生存的原因。

他决定彻底脱离乐视。

3月27日，一封内部信宣布乐视影业更名“乐创文娱”，张昭担任乐创文娱董事长兼CEO。新名字与融创有关，第二大股东乐视控股所持有的16.3%股权，将在几个月内全部处理。

次日晚上，张昭接受了21世纪经济报道的独家专访。采访开始前，他打开了这天的第二包烟。虽已决心彻底脱离，但他说自己并没有后悔加入乐视，“我们要清楚自己从哪来，乐视这几年留下了什么。我觉得是用户思维和分众能力，这是宝贵的。”

离开贾跃亭，迎来孙宏斌。

截至3月29日，乐创文娱最新一次公布的股权结构为，天津嘉睿持有乐创文娱40.75%股权，为第一大股东；乐视控股（北京）有限公司（下称乐视控股）持有16.3592%股权，为第二大股东。

除了资金支持，孙宏斌没有在公开场合避讳对乐视影业的支持，他曾在3月25日表示，乐视影业是民营影视公司里做得很好的，可以排前几名。张昭也对记者透露，孙宏斌从未对投资乐视影业表现出怀疑。

在张昭看来，过去一年，估值虽然一路下跌，但公司运营在继续，业务没有受到根本影响。“这是两码事，公司没什么问题，我们还很便宜，价值大家都看得见。”

想清楚这件事，张昭经历了自我重塑的过程，这是他人生中的一段至暗时刻。

至暗时刻

“阳光明媚也没用，你感觉不到。”

去年四季度，风暴来临，张昭站在了漩涡中心，乐视影业资金出现巨大缺口。新项目《刺局》开机，需要大量启动资金；《奇门遁甲》即将上映，宣发资金严重不足……

乐视控股高达17.1亿的欠款，让这些箭在弦上的项目很难推进。而就在大半年前，乐视影业还在梳理2016年的业绩，片片过亿的成绩；几个月前，上海电影节上，张昭还面对媒体和投资人谈笑风生，描述正在搭建的新体系“IP垂直运营”。

去年11月，乐视控股还是乐视影业的第一大股东，持股比例为21.81%，天津嘉睿持股比例为21%。在乐视的大帽子下，舆论的质疑铺天盖地。

乐视影业是不是不行了？

面对质疑，张昭走进了“阴影”。很长一段时间睡不着觉。“三点，告诉自己该睡了，九点还有会。睡不着，起来看书，再看个美剧放松下，但又睡不着，就去楼道里抽烟。”

最难的时候，张昭面临着是否兑现承诺（《刺局》开机，《奇门遁甲》上映）的选择。

“所有的片方都承诺了年底要上场，我们都知道《奇门遁甲》成绩会有大问题，市场活动很难展开，但还是要兑现。不是业绩的承诺，而是公司是否还在坚持运营。”

解决问题的第一步是直面问题，张昭决定放下从前。“如果我是一个nobody（无名小辈），没有设定过这个公司应该有怎样的估值，没有欠款，我会怎么面对这个事。”

脱离乐视

活下去，是首要任务。但这时增资，面临的是大概率上的估值缩水。

去年11月某天，张昭和孙宏斌第一次商量了增资事宜，得到了孙宏斌的支持。此前，融创曾两次投资乐视影业。

2017年1月，乐视控股以10.5亿元价格将乐视影业15%的股权出售给融创旗下的嘉睿汇鑫；2017年4月乐视控股将乐视影业27.8%的股权质押给融创，换取11.2亿元流动资金。

2017年11月26日，深秋，北京路边银杏逐渐变黄、法国梧桐开始落叶，连续多云了几日的天气转晴，乐视影业召开了一次决定命运的股东会。

这次股东会决定的内容，便是乐视网在12月25日发布公告的信息：天津嘉睿持有乐视影业40.75%股权，为第一大股东，乐视控股持有16.3592%股权，为第二大股东。

这是一次内部增资。下午2：00，孙宏斌、张艺谋、郭敬明、孙俪、孙红雷······公司大大小小40多名股东悉数到场，在位于姚家园路的乐视影业三楼会议室里，开始了长达三个小时的股东会。

每个人都带来了一堆问题，与舆论相同，股东们被“大乐视”的问题困住了，不知道未来乐视影业会去向何方。“我们铁了一条心，必须要说服大家，不管多长时间，这是唯一出路。”张昭进行了一番演讲，IP垂直生态、聚焦新中产、商业模式、团队······张昭把在上海发布会上讲过的商业模式又讲了一遍。

话音落下，股东们开始了漫长的讨论，与媒体关心的问题相同，股东们的疑虑也在大乐视会怎么样等问题中逐渐展开。孙宏斌的率先表态起到了一定作用，股东们逐渐意识到，更应讨论的是乐视影业如何生存，而非大乐视或乐视网。

获得资金、脱离乐视，是此刻对这个在生死边缘的公司而言，最重要的事。“我告诉他们，估值多少你们定吧。一方面，有17亿的欠款，跟别人谈估值不合理；另一方面，我清楚未来公司的估值，我只需要负责带领大家走出来。” 张昭表示。

从当年经历光线影业上市、到多次注入乐视网，最终以失败告终，张昭与资本市场的几次亲密接触，让他看到了本质——最重要的是商业模式的落地，而不是纠结贵与便宜。下午五点，这次特殊的股东会结束，据张昭介绍，有多于90%的股东表示支持。

这笔增资的金额约为10亿，乐视影业方面并未公开股东们的增资金额和具体持股比例。但这次增资后，融创成为了乐视影业的第一大股东。

“重生”

增资完成后，资金逐渐到位，乐视影业“活”了下来。

此时，按照公司和股东们的共同心愿，尽快脱离乐视，是这家公司最首要的任务之一。

如何处置乐视控股16.3592%的股份？

孙宏斌曾表示，对乐视影业有兴趣的机构很多，不排除做进一步的增资，剩下的“就是估值的问题”。张昭对记者进一步确认了这个消息。

3月28日，在一次小型媒体群访中，张昭对21世纪经济报道确认，包括乐视控股在内，股东均同意全部转让乐视股份。谁来接盘？“公司的新股东已经在路上，处置方式可以是接盘，可以是拍卖，很快，几个月之内就可以出来这个事情。但有一点很清晰，乐视控股已经没有能力。”

而面对乐视控股高达17.1亿元的欠款，张昭表示，“会继续追讨，不能让这个事变成我们的一个掣肘。”

经历了这次磨难后，张昭认为团队的收获是员工获得了成长，积累的是处理危机的能力。在最糟糕的时候，反而有时间把未来的路想得更清楚。一位负责内容创作的员工形容，这家公司如今是“一个烟不离手的老头，带着一群年轻人”。

“仍将以电影业务为基石，以电影衍生业务为阶梯，致力打造IP品牌，为广大新中产、新家庭的娱乐创造文化价值。”张昭在内部信中这样解释未来的战略。

实际上，战略并没有变化，按照去年6月19日的战略发布内容，乐创文娱将以IP为核心，以电影为IP的首要文本、IP放大器，展开包括但不限于电视剧、网剧、游戏等在内的多种文本形态。

这与融创未来的某个方向不谋而合，也是孙宏斌多次增资乐视影业的重要原因。3月29日，融创2017年的业绩发布会上，孙宏斌公开表示，看好大屏运营和内容领域的发展前景。此外，融创将继续对消费升级方面的市场机会进行积极探索。

乐创文娱与融创会擦出怎样的火花？张昭告诉记者几个月后就会逐步看到成果。是否会让融创成为绝对大股东，对公司发展掌握话语权？张昭说，“融创肯定是第一大股东，但是未来的股比怎么样，真的觉得不重要。”

虽然走过了低谷，但张昭不认为自己穿越了至暗时刻，从脱离乐视的角度，已经走过了这个阶段。但“我们选择了做黑暗中的开拓者。要尽快忘掉市场现在的关注，躬身前行”。

本质上，乐创文娱描绘的蓝图与迪士尼的商业模式有些相似。在电影的基础上，充分运营IP，挖掘IP的非票房商业空间。这是目前国内多数电影公司的共同选择。

重新开始后，未来或有上市可能。张昭透露，乐创文娱将独力面对资本市场。（编辑：林虹）