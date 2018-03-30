互金上市大猜想：2018年将成为一场集体狂欢

本报记者 包慧 杭州报道

在2015年国内互金领域第一股宜人贷挂牌之后，2018年则成为一场集体的狂欢。

2018年3月22日，51信用卡向港交所提交了招股说明书。在它之前，今年还分别有汇付天下和维信金科分别在3月13日和3月5日向港交所提交了招股说明书。3月20日，主打车贷业务的点牛金融以发行价4美元、开盘价5.2美元在美国纳斯达克正式挂牌。

2018年则被认为是国内金融科技上市的另一个高峰，更多的互金企业正走在上市之路上。据知情人士透露，凡普金科、你我贷、welab（我来贷）、点融网、爱钱进等都有可能在今年上市。21世纪经济报道记者了解到，仅杭州就有逾5家互金公司正在准备今年上市。

在此前的2017年也是一波互金上市小高峰，信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、简普科技—融360、乐信集团先后在纽交所上市。

“备案是第一要务”

杭州市互联网金融协会秘书长楼建民3月29日对21世纪经济报道记者表示，除了51信用卡已经向港交所递交了招股说明书之外，目前杭州还有多家互金企业都在准备海内外上市，具体也要看今年资本市场的情况，而企业备案是重要前提。

楼建民表示，通过上市可以打开融资通道，以较低的成本募集到巨额资金，在高成本获客及目前行业两极分化的大背景下，谁能募集更多的资金谁就能在行业下半场竞争中占据更有利地位，资金多少将直接影响到平台发展的宽度与深度。而且上市具有很强的品牌传播效应，能直接提升企业知名度，为企业的品牌价值增信背书。上市将受到交易所监管及股民的关注，业务及财报也将更加公开、透明化，这与行业监管政策也不谋而合，从而更容易获得投资人的青睐。

楼建民表示，此外，企业背后股东及投资机构也是推动平台上市的重要因素。

杭州互金平台挖财的董事长兼ceo李治国对21世纪经济报道记者表示，对于上市计划公司将先看看今年上半年的市场情况，伺机而后动。铜板街相关负责人则表示相比上市而言，备案才是目前首要考虑的事情，上市则是备案之后水到渠成的事情。微贷网高管称暂时还没有相关的信息披露。铜掌柜高管表示今年还没有上市的计划，备案是目前的第一要务，上市要到明年再谋划。佐助金服一位高管则透露，公司有计划在2019年冲击港股。

综合来看，大多数公司都是考虑在备案之后再启动上市的进程。“有的大平台对能通过备案胸有成竹，所以准备备案和上市进程可以同步进行。”一位行业排名靠前企业的高管对21世纪经济报道记者表示。但是更多平台还是持有更谨慎的态度，在没完成备案的情况下就宣布上市，可能对股票定价、吸引投资者等方面都不利。

51信用卡为什么在杭州的备案工作还没开始就启动上市？一位互金公司高管对21世纪经济报道记者表示，51信用卡启动上市的准备工作已经很早了，急于上市应该还是资本的推动因素。

几大独角兽上市猜想

蚂蚁金服、京东金融、陆金所等是金融科技领域估值较高的龙头企业，他们的上市进程和目的地也引人注目。

尽管赴港上市的传言一直未断，陆金所相关负责人对21世纪经济报道记者表示，上市还是要等备案完成之后，但香港是比较确定的目的地。

蚂蚁金服相关负责人3月29日对21世纪经济报道记者表示，上市还没有时间表。阿里巴巴集团主席马云在2017年11月曾公开表示，未来12至18个月都不考虑蚂蚁金服上市。

虽然京东金融的拆分也被认为是有助于京东金融将来在境内上市。但是，京东金融相关负责人对21世纪经济报道记者表示，目前还没有上市计划和时间表，还是专注在业务为主。

为什么今年来更多企业选择去香港？一位投行人士对21世纪经济报道记者表示，如果不是涉及到背后的美元基金退出问题，更多企业更倾向于在香港上市。

一位正在冲击港股IPO的互金企业相关负责人表示，在由于监管和政策的局限A股上市无望的情况下，与内地更接近，政策红利和声誉红利等各方面的利好和利空因素都传导会更快的香港市场，就成为互金企业上市地的首选。而且，从去年赴港上市的众安在线和易鑫集团来看，香港对于内地金融科技概念股的估值也给得比美国高。但是，香港上市审核要求比较严格，所以更适合对自身比较有信心的公司。

（编辑：闫沁波）