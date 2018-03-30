乐视网的出路与救赎 自救”仍是关键

文/饶守春

3月29日，融创中国发布2017年度财报，其中拟对投资乐视系公司的合计达165.6亿元资金进行全额计提减值，再度令外界将目光聚焦到乐视网身上。

从爆发资金危机，到迎来白衣骑士，再到“拯救者”离场，乐视网在过去一年半时间中经历了数次起起伏伏，但始终没有改变的是公司目前所处的艰难困境。

乐视网未来的出路究竟在哪里？这个问题对乐视网也好，对投资者也罢，乃至对整个资本市场而言，都是值得关注与探讨的话题。

尴尬的处境

笔者认为，在探讨乐视网未来的出路问题时，首先需要清楚地知道这家公司目前的处境究竟是怎样的。

首先是业绩层面。

根据乐视网业绩预告披露，公司去年亏损高达116亿元，即使除去对关联方应收账款、部分长期资产计提的减值准备，去年的经营性亏损仍高达37亿元。自2010年登陆创业板以来，乐视网净利润最高的年份不过是2016年的5.55亿元。

同时，另一个需要关注的业绩数据是乐视网2017年度的资产负债情况。

乐视网在一封澄清公告中曾提及，截至去年底，公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期，偿债压力进一步提升。至于是否已经资不抵债，有待年报的披露揭晓最终答案。

目前处境的第二个尴尬，在于乐视网经营权与股东层的“矛盾”。从现有的乐视网董事会来看，虽然孙宏斌已经退出了董事会，依然可清晰看出由融创中国操盘的影子。

目前，乐视网的掌舵者依然是具有融创中国背景的刘淑青，另外董事会还有乐视影业（现更名为“乐创文娱”）的董事长张昭，以及唯一的贾跃亭“老臣”刘弘。

与之对应的股东层，即使目前贾跃亭持有乐视网逾25%股份，悉数已处于股权质押平仓线以下，但在其资产遭到冻结的当下，却不会遭到机构的强制平仓。这意味着，贾跃亭作为公司第一大股东的情况短时间内也许不会改变。

乐视网需要面临的第三个尴尬处境，是投资者对其的预期。

由于贾跃亭长期滞留海外不归，孙宏斌对乐视网的态度也发生很大改变，加之目前乐视网业绩的巨亏，以及对乐视控股关联资金的难以收回，外界对乐视网是否仍然存有期待，这个答案也许是否定的。

出路何在？

只有清楚地明白乐视网目前的处境，才能更好地分析其可能存在的未来出路问题。实际上，在孙宏斌前几天对外接受媒体采访时，已经谈到了乐视网目前存在的三条可走的路。

第一条路自然是破产重整。乐视网选择破产重整，也许是公司解决目前困境的最优方式。但正如孙宏斌认为的，这一条路走起来，需要政府、监管层、法院等各个层面的支持。

通过破产重整可以引入新的股东，可以对旧有的模式、业务重新洗牌，完成公司的“涅槃”，但实际操作起来却也困难重重。先不说能否取得各方支持，仅就债权人能否达成统一意见，就要耗费足够的时间去探讨。

第二条路是变卖资产还债，虽然看起来最方便、现实，但实际情况却是，乐视网现在的经营状况已经使公司没有多少优质资产可供出售。

退市作为第三条路，也可能是最无奈的路。

但是，根据创业板现有的法律法规，在不存在违法违规情况下，上市公司退市有两个方式，其中之一是连续三年出现亏损，从而自动退市；另一个则是“一元退市法则”，即上市公司的股票出现连续20个交易日平均收盘价低于1元的，立即无条件“终止上市”的规则。

但无论是连续的业绩亏损，还是股价的持续下跌，对乐视网及其股东而言，都是“不可承受之重”，前一种方式拖不起，后一种方式跌不起。

除上述三条路外，笔者认为，与仰赖外部股东“拯救”相比，乐视网如何“自救”仍是关键，只是钱的问题依然难解。

目前，乐视网所有业务中，以乐视致新为首的互联网电视仍然占据着行业的一席之地，乐视视频在现有的环境下，也同样可能出现转机。此外，两次注入失利的乐视影业，虽然2017年境况不佳，但在民营影业公司中，话语权同样还在。

实际上，孙宏斌在3月29日也表示，虽然后期不会再对乐视网等公司进行大额增资，但并不认为在消费升级的趋势下这笔投资是一次错误。同时还表示，在投入如此巨大情况下，今年可能继续增资乐视影业，也可能寻求乐视致新的新合作方。

笔者亦了解到，未来包括乐视致新、乐视影业等在内的公司，将对目前贾跃亭、乐视控股的持股进行清理，“去贾跃亭化”将愈发深入。

乐视网未来的出路究竟在哪里？可能贾跃亭、孙宏斌都希望乐视网能够回归正轨，但无心也好，无力也罢，在继续投入资金上或许是统一的否定答案。

在这样的基础上，笔者认为，各方在考虑自己利益时，是否也应考虑30余万乐视网股东的利益？而中小投资者在买入乐视网前，又是否能充分地考虑到其未来存在的风险？

（编辑：林虹）