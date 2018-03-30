互联网巨头瞄准餐饮B2B“蛋糕” 玩家不少盈利乏力

互联网巨头瞄准餐饮B2B“蛋糕”

詹丹晴

广州日报讯 （全媒体记者詹丹晴）就在滴滴加入外卖市场竞争的同时，餐饮B2B市场迎来了另一个互联网巨头。近日，京东新通路宣布正式进军餐饮行业，为全国中小餐饮构建一条高效透明的供应链，并推出一套集食材供应、食材认证、菜品研发和门店服务于一体的综合性餐饮解决方案。

值得注意的是，就在3月17日，美团点评对餐饮B2B业务也进行了人事调整，其任命前联想集团高级副总裁陈旭东担任美团高级副总裁，负责大零售事业群B2B事业部，该事业部还负责餐饮B2B业务。

凭借着品牌、资金、管理、供应链等优势， 京东的入局，美团点评的业务调整，是否将加速餐饮B2B行业洗牌？

食材采购

2020年规模或达1.2万亿元

早在2014年，不少玩家就涌入餐饮B2B市场，一亩田、美菜、链农、众美联、优配良品、饭店联盟等纷纷上线并获得融资。很快，这一行业引起外卖巨头的关注，饿了么上线食材B2B平台“有菜”，而美团点评则推出“快驴”。

根据中国餐饮烹饪协会的数据，我国2016年全年餐饮业营收接近3.6万亿元，食材采购规模达8000亿元；预计2020年餐饮业营收达到5万亿元的规模，食材采购规模将达1.2万亿元。

与此同时，除了海底捞、西贝等知名连锁餐饮公司自建有自己的供应链公司外，占全国餐饮行业总数65%的中小餐饮门店还缺乏一站式购齐的渠道，且所采购的食材质量难以保证。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛告诉记者，食材B2B可以将食材基地与餐馆、学校等食堂实现精准对接，改变传统的生产方式和生活方式，降价成本、提高效率、减少资源浪费、减少蔬菜流通损耗和浪费。

目前食材B2B的经营模式主要分为两种，一种是以美菜网、链农为代表的以自采自营为主的重模式，包括全国性平台、区域性平台、垂直性平台；另一种则是饿了么为代表的以搭建平台撮合交易为主的轻模式。重模式可以保证质量，但运营成本较高，轻模式采用社会化运作，但是产品质量难以把控。

盈利乏力

标准化和半成品菜或成趋势

虽然入局食材B2B的玩家不少，但据业内人士透露，除了少数区域性平台盈利，绝大部分的平台都是不赚钱的，记者检索发现，目前宣布盈利的平台寥寥，2015年就上线、至今融资数千万元的链农直到2017年6月才宣布盈利。

食材B2B市场难“啃”，经过三年多的调整，早期一大批平台已经被吞并或倒闭，中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬告诉记者，“受品牌、资金等各方面的制约，餐饮B2B平台如果体量不大、品牌不强、号召力不强时，订单不多，盈利能力有限，议价能力有限，博弈能力就变得十分有限。”

洪涛分析，目前食材B2B的冷链物流等基础设施滞后、复合型人才不足，冷链投资过度与不足同时并存。与此同时，市场上缺乏好的商业模式，现在大多采取粗放型的发展模式，以低价竞争，营商环境较差，导致全行业亏损，亏损后靠获得风险投资基金、私募基金、股权融资来维持生存，没有可持续发展的盈利模式。

在多数平台盈利乏力甚至出现亏损倒闭的情况下，有电商把目光瞄向了食材标准化和半成品菜。2016年创立的信良记就致力于提供小龙虾、鱼、蟹等标准化产品；去年融资1.1亿元的分分钟则瞄准生鲜产品标准化。海底捞蜀海供应链旗下品牌“菜嘟美”时隔3年后重新上线，由经营食材转型为开卖半成品菜，服务对象也由B端商户转为C端消费者和部分中小型B端商户。有业内人士分析，供应链提供标准化产品和半成品菜有利于解决餐厅人工成本高和效率低的问题、减少食品损耗。