广州验收网贷机构整改：机构最迟4月25日前申请验收

叶麦穗

记者从今日广州互联网金融协会举办的第八期“广州互联网金融机构高管培训”上获悉，广州网贷机构整改验收工作已开启，网贷机构从今日起可向注册地所在区金融工作部门申请验收，最迟的申请验收时间不能晚于4月25日，逾期未提交的，将视为放弃申请验收及备案资格。申请验收的材料，除需提交自评报告，相关专项审计报告等外，网贷机构还需提交《风险应急预案》。

据了解，为切实帮助网贷机构做好整改验收和备案工作，传达监管部门对网贷机构整改验收工作的相关要求及部署，准确把握行业政策，2018年3月30日，在广州市金融局的指导下，广州互联网金融协会举办第八期“广州互联网金融机构高管培训”，特地邀请广州市金融局相关负责人就省、市网贷整改验收相关政策要求和“专项审计报告”与“法律意见书”编写等内容进行专题培训。这也是全国首个对整改验收和备案工作进行宣讲的城市。

“我们要将这次整改验收工作做实，验收备案工作经得起历史检验、市场检验、公众检验。”在培训会上，广州市金融局相关负责人郑重要求广州网贷机构要统一认识，高度重视，将中央及省、市监管政策文件学懂弄通做实，牢记“时间条件细节决定成败”，紧密配合区、市、省级的验收工作，在规定时间内完成整改验收及备案工作。

质量优先，严格把关，穿透式界定业务实质

广州市金融局相关负责人在对《广州市网贷机构整改验收工作方案》进行宣讲时表示，广州整改验收工作坚持质量优先，严格按照中央及省市相关监管要求开展，对于网贷监管规定未明确的行为，将按资金来去穿透式界定业务实质，严格把关，整改验收合格一家、备案一家，没有数量上的要求与限制。

《风险预急方案》、《股权不转让承诺书》防备案后风险乱象

特别值得注意的是，广州网贷机构的验收申请资料中，除了需提交自评报告，相关专项审计报告等外，为了预防、妥善处置和化解未通过验收网贷机构后期风险或网贷机构验收备案后发生涉众事件等风险，还需提交风险应急方案，对风险发生时，“如何做好投资者安抚工作，防止出现挤兑涉众事件” 、“应急还款通道” 、“未到期的资产处置”等问题作出安排。

另外，为了更好杜绝网贷机构备案后“买卖壳”炒牌乱象，广州市鼓励网贷机构及其主要股东、实际控制人自愿提交在整改验收合格及获得备案登记后三年内不转让股权的承诺函。

银行存管系统需上线才予以验收通过

在资金银行存管问题上，《广州市网贷机构整改验收工作方案》明确网贷机构应上线银行存管才予以验收通过，且存管银行应在银监会银行存管“白名单”内，而不是仅凭与银行签订得资金存管协议。对此，广州互联网金融协会会长方颂在培训会现场答疑环节表示，虽2016年银监会发布的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》对资金银行存管的要求是可通过备案后再上线银行资金存管，但那是受当时行业整体环境影响，因缺乏具体的政策指导文件，银行进入网贷资金存管市场的意愿不高。自2017年2月银监会发布《网络借贷资金存管业务指引》后，银行的积极性大幅提升，银行存管已不是网贷平台合规整改路上的拦路虎。目前广州广州已有70%的网贷平台上线银行存管系统，远高于全国水平。

“若合作的存管银行不在银监会的白名单内，整改来不急怎么办？” ，对此，广州市金融局相关负责人在培训时表示，广州市主管部门将给予了6个月（白名单公布之日起）的整改过渡期。同时他也强调，对于资金银行存管的合规性，整改验收小组将通过现场检查平台与银行合作的存管业务模式，对存管系统上线运行情况开展测试；查看存管银行提供的平台存管业务相关的交易数据、账户信息、资金流水、存管报告、存管协议等资料。

申请资料全面审核+现场全覆盖、有重点检查

据了解，广州市已成立4个整改验收工作小组，采取“申请资料全面审核+现场全覆盖、有重点检查”相结合方式，对网贷提交的申请资料进行全面审核，同时还将现场核查账务系统、资金流水、融资项目真实性、抽查借贷合同、暗访检查违规线下营销和违规宣传行为、产品合规性调查等手段，征求相关单位意见等，查实查透问题，严防“带病”通过验收。

在验收流程上，将分4个步骤进行：1。网贷机构自评并申请验收；2、网贷机构注册地所在区金融工作部门审核；3、市验收工作小组初验；4、市验收专责小组审查。