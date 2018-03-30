陌陌加速商业化：推营销解决方案陌陌魔方

新浪科技讯 3月30日下午消息，泛社交泛娱乐平台陌陌（Nasdaq: MOMO）副总裁王太中宣布，2018年陌陌将围绕泛社交泛娱乐战略加速商业化进程，开放直播、短视频等社交场景。

自2011年8月创建以来，陌陌完成从单纯的LBS社交平台向泛社交、泛娱乐平台的转变。在平台内创造了如直播、狼人杀、电台、嗨歌、点点、短视频、举手问答、聊天室、游戏等社交场景。截至2017年12月31日，陌陌月活用户达9910万。

发力视频社交以来，陌陌通过视频化的社交场景，围绕直播、短视频等产品形态，借助AR技术及优化算法等进行互动营销体验。今日，陌陌宣布推出泛社交泛娱乐营销一站式解决方案：陌陌魔方。陌陌将图像识别、人脸识别、场景识别等人工智能技术抽象出来做底层支撑，通过模块化方式来解决品牌推广中的个性化和通用性问题。

据了解，由于短视频和直播的崛起，视频广告也受到越来越多广告主的青睐。但目前视频广告营销形式较为单一，交互性不高，并不能有效的引发用户关注和互动，另外从创意到落地的周期较长，并未能大范围规模化。

陌陌商业产品总监李晓介绍，陌陌魔方集成App场景、技术模块、交互方式、营销规划，大幅提升品牌泛娱乐营销效率，降低沟通成本的同时，也能更好的保障营销效果预期。

另外，陌陌宣布，将会联手知名主持人黄健翔、李响，推出世界杯大型竞猜直播类栏目。在2017年，陌陌就曾推出了全民互动竞猜直播综艺栏目——《多数派选择》。

图为黄健翔

王太中表示，与传统的横版视频相比而言，新一代的年轻人更容易接受竖屏概念。陌陌未来会提供更加适合移动端的原生广告形式，为更多广告主提供有效的营销解决方案。(宵寒)