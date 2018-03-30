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新加坡反垄断部门调查Uber/Grab交易 因阻碍市场竞争

新加坡反垄断部门调查Uber/Grab交易 因阻碍市场竞争
2018年03月30日 17:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日晚间消息，新加坡反垄断监管机构“新加坡竞争委员会”(以下简称“CCS”)今日表示，针对Uber将东南亚业务出售给新加坡竞争对手Grab交易，CCS有合理的理由怀疑这笔交易将阻碍市场公平竞争。

　　Uber本周一宣布，将把东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

　　对此，CCS今日在一份声明中称，已经对该交易展开调查，并提议采取一些临时监管措施，要求Uber和Grab各自维持交易之前的服务价格。此外，这些临时措施还要求Uber和Grab在新加坡不得采取任何与整合相关的行动。

　　对于CCS而言，这是一次相当罕见的行动。之前，CCS从未针对该国任何一项业务发布过临时监管措施。另外，CCS这些临时措施还规定， Grab和Uber不得相互交换对方的机密信息，包括定价、客户和司机等信息。

　　CCS表示，在接到这些临时监管措施后，两家公司可以以书面形式向CCS作出解释，并进行申辩。(李明)

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