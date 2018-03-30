OKEX凌晨操作异常 数十万比特币期货合约被瞬时爆破

原标题：OKEX凌晨出异常操作 数十万个比特币期货合约被瞬时爆破

来源：界面新闻 郑洁瑶

OKEX的期货合约在今天凌晨又出现了异常操作。

据OKEX电报群里的投资者介绍，今日凌晨5时许，伴随着市场普跌，虚拟货币交易平台OKEX上出现近1个半小时的极端交易行为，BTC季度合约一度比现货指数低出近30个百分点，最低点逼近4750美元。

上午6点，OKEX季度期货合约价格已经反弹至5400美元，然而，跟据网友统计，此轮异常操作短短一小时就瞬间爆破了多头约46万个比特币的期货合约，而在整个异常波动中，现货最低价格也没有跌破6000美元，期货现货差价最高逼近30%个点。

如此异常的暴涨暴跌也引起了投资者的不满，8点，OKEX官方发推表示，Token存取以及期货交易暂时下线，存款预计9：00重启。

上午9点，OKEX官网发布了对异常交易进行回滚的公告。

公告指出，本次BTC季度合约价格异常，主要源于30日凌晨5：00-6：30时，有账户通过不计成本的平仓，突破限价，导致BTC季度合约价格异常，大幅偏离指数。

目前，OKEX已经将把合约数据回滚至香港时间3月30日4：47，且由于30日为正常交割日，为避免“次周、季度”合约在结算后，因价格差导致爆仓，因此按照目前数据库回滚进度，将交割结算时间延后至3月30日凌晨24点。

交割结束后，所有币种将生成新的“0406合约” “0413合约”和“0629合约”。

目前合约交易暂时停止，完成交割后，将重新开启交易。

值得一提的是，这已经不是OKEX期货合约的第一次异常操作，此前，就已经有维权人士来到北京宣称OKEX的期货合约交易违法，且具有操纵交易，定点爆破的嫌疑。

据界面记者了解，OKEX目前一共有五个品种的数字币，对应有当周、此周及季度合约，可选杠杆则为10倍、20倍。

根据律师的介绍，OKEX的这种基于虚拟数字货币的合约交易，采用了集中交易、T+0制度，双向交易制度以及杠杆作用，和目前的期货交易没有任何区别。

然而，OKEX目前没有出示过任何国家的期货交易相关牌照，维权者们认为，OKEx属于非法无照经营。

此次事故，如果事故原因真如OKEX所说是有异常账户进行恶意做空，那也显示出OKEX平台的交易深度极低，而这也使得OKEX的期货合约业务成为了一种高风险赌博。

据了解，事件发生后，OKEX的官方积分代币OKB也持续暴跌，最低跌至0.6637美元，跌幅超过19%。