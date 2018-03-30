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王兴：美团要成为能够“购买服务”的亚马逊

王兴：美团要成为能够“购买服务”的亚马逊
2018年03月30日 16:17 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　来源：界面新闻 郑超前

　　3月27日，美团网创始人兼CEO王兴接受了硅谷科技新闻媒体The Information的采访，讲述了美团的一些往事和对未来的规划。

　　2010年，王兴创办了美团网，至今已有八年。最初，美团的投资方包括红杉资本和阿里巴巴，后者还参与了公司后续几轮融资，在美团早期发展过程中起到了关键作用。

　　2015年10月，美团与大众点评正式宣布合并，公司估值由70亿美元提高到180亿美元，而大众点评的后盾是腾讯。那时，美团就已经和阿里巴巴分道扬镳了。王兴表示，这主要是因为阿里希望能够获得更多控制权，但王兴希望美团能够成为一家独立的公司。

　　如今，美团已经成为了估值达到300亿美元的线上服务平台。据彭博社援引知情人士消息称，美团近期正在讨论最早于2018年年内在香港IPO，估值600亿美元。

　　王兴表示，自己在公司占有的股份略微超过10%。以此计算，如果公司成功IPO，那他的个人资产将会达到80亿美元（按照800亿的估值计算）。王兴还表示，由于始终没有出售手中的股份，他只能找父母借钱来补贴家用。

　　目前，美团的业务已经涉及到外卖、电影票、旅游等多个领域，覆盖了超过3亿国内用户。

　　“虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务，但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴说道。“仔细观察所有垂直领域后，你会发现他们总会在某个用户群体形成交集；而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户，基本上就是同一群人。”

　　过去一年，共计3.2亿用户在美团上进行过至少一次消费。美团方面表示，大约90%的用户流量都是来自于自己的APP，这同时大大降低了用户尝试新服务的成本。

　　但王兴认为这远远不够。美团的核心业务是食品，每天会产生2000万单外卖服务，这几乎占据了整个美团一半的业务量。不过，“单就中国13亿人口来看，大部分都是一日三餐，每天就应该有40亿顿饭。”他在接受采访时说道。

　　他相信，美团未来将会服务于中国6.5亿中产阶级人群，而智能手机在这群人中几乎全部普及。这是个雄伟的目标，国内能够达到这个规模的互联网企业也是少之又少。比如，微信最新公户的月活跃用户是10亿，阿里巴巴的月活跃用户为5.8亿。

　　“用户可以在亚马逊或淘宝上买到非常多东西，但这两者都只是用于购买实物的电商平台（e-commerce platforms for physical goods），而美团则是能够购买服务的电商平台（an e-commerce platform for services）。”他补充道，“哪种电商平台能够拥有上百万甚至数十亿的交易呢？”

　　王兴还提到，美团最大的成本来自于50万名送餐骑手。过去一年，他们送出了约70亿份外卖，所有配送路径都是通过算法计算得出的，从而保证每个订单的配送时间不超过28分钟，并且尽可能触及更多顾客。

　　与此同时，美团还专门成立了研究小组，致力于开发出能够送餐的智能机器人。王兴表示，这种送餐机器人能够在五年内投入使用。

　　“说实话，这仅仅是时间问题。”他说道。

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