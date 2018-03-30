OKCoin中国回应敌敌畏洒向徐明星：“维权”实为勒索

新浪科技讯 3月30日下午消息，OKCoin中国发表“关于聚众滋事事件和不实报道的声明”，称近日网络流传《敌敌畏洒向徐明星》一文恶意诋毁其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星。

在《敌敌畏洒向徐明星》中，描述了一位名叫“杨勇”的OKcoin投资人，持敌敌畏到OKcoin公司维权的事件。文章写道：“对于拿着农药的杨勇来说，这是他第二次过来了。在OKcoin和OKex上，他总计损失了超1100万元。他8个月的孩子过世，妻子提出离婚，公司岌岌可危。在第一次来的时候，他见到了徐明星。他说，那时徐明星对他说：‘你带两瓶敌敌畏，我和你一人一瓶干了。’”

“这次，绝望的他带了敌敌畏赴约。”

而OKCoin中国在声明中表示，文章对在其公司前聚集滋事事件进行了片面报道，并未向其进行采访求证，文中不仅意见偏颇且多处失实，对公司的品牌造成了恶劣的影响。

OKCoin中国称，经调查和对相关材料核实，该用户真实姓名叫杨超，并不是文章所写的杨勇。且多方证据表明，所谓“维权”事件是一场以勒索为目的的聚众滋事，大量水军期间利用互联网配合煽风点火，把数字资产交易损失包装成被坑害的假象。

OKCoin中国表示：“如若自身正当的权益受到损害，可通过合法手段进行维护，而聚众滋事、恐吓欺凌等做法既违背法律，也有悖社会的公序良俗。”（李楠）

以下为OKCoin中国声明全文：

近日，一篇题为《敌敌畏洒向徐明星》的文章在网上流传，恶意诋毁OKCoin中国的运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星。文章对近日在我公司前聚集滋事事件进行了片面报道，并未向本公司进行采访求证，文中不仅意见偏颇且多处失实，对本公司的品牌造成了恶劣的影响。经本公司的调查和对相关材料的核实结果如下：

一、聚众滋事事件的过程：

1?杨勇还是杨超？

据查，该用户真实姓名叫杨超，并不是文章所写的杨勇。

根据杨超在我公司登记的手机号微信搜索，杨超的微信号叫“AO-芝麻粒”，头像如下：

2、“身无分文”与高级轿车

根据围观群众与现场保安的描述，杨超等人前来我司办公室都是乘坐一辆摘去牌照的特斯拉高级轿车，且后备箱存放有事先准备好的敌敌畏、喷漆、横幅等物品。

3?所谓“敌敌畏”事件

2018年3月24日，杨超事先约集数人，其中包括一名他所称的“记者”。公司工作人员与其接洽时，此人拿不出任何身份证明。杨超此时冲到工作人员面前，举起敌敌畏瓶，将敌敌畏洒向公司前台区域并扬言不达目的就喝。工作人员随即进行劝慰，并告知徐总此时不在公司，尽管如此还是将其二人引入公司接待室。

（图片来源于AI财经社）

4?杨超前往徐明星江苏农村老家欺凌长辈恐吓家人

杨超等人除了在公司寻衅滋事外，还于2018年3月28日专程赶往徐明星在江苏的农村老家，向其88岁的爷爷泼漆、送冥币和纸花，同时还强行抢走家中物品，不断骚扰其他家人，在公安机关介入调查后，杨超等人还将欺凌恐吓过程发在群里炫耀。

5?杨超背景

根据杨超提供的信息，称其经营重庆聚米网络科技有限公司，核心业务为棋牌游戏。经搜索，重庆聚米同时还全资控股专事放贷催收业务的钱牛速贷公司，以及从事博彩游戏的聚焰网络公司等。

以下是有关杨超拥有公司的相关报道：fx168报道截图

根据启信宝披露的经营信息，该公司2018年3月15日还在招聘期货及股票操盘手。

6?“维权”还是滋事？事件背后的冷血推手

在微信群中，有几个推手多次煽动大家“先跳楼再报警”，“跳楼是件艺术的事情”，“要把媒体带着，把声势造起来”，“花钱找别人干”。

多方证据表明，所谓“维权”事件是一场以勒索为目的的聚众滋事，大量水军期间利用互联网配合煽风点火，把数字资产交易损失包装成被坑害的假象。如若自身正当的权益受到损害，可通过合法手段进行维护，而聚众滋事、恐吓欺凌等做法既违背法律，也有悖社会的公序良俗。

二、OKCoin中国将会切实维护自身的正当权益

杨超等人拒绝通过合法途径，采用聚众闹事、泼漆、恐吓欺凌等方式对我司及徐明星个人进行滋扰，OKCoin中国对此不能接受，并会采取法律手段维护公司的正当权益。

三、OKCoin中国的基本情况和全球同品牌公司的关系

OKCoin中国站作为国内最早的数字资产交易平台，一直严格按监管机构要求履行客户身份识别和反洗钱义务。2017年10月31日，根据相关要求，主动停止交易业务，并准确无误地清退客户资金。目前公司已经转型为一家区块链技术和互联网软件开发的公司。

由于“OK”品牌的全球知名度，目前在全世界范围内有多家公司使用该品牌，且均按当地监管要求开展业务。OKCoin中国与在伯利兹注册、办公地址在美国和香港的OKEX历史上有过一些技术和服务的合作，2017年10月以后，已经进行切割，独立运营。