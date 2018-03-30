呱呱洗车跑路人去房空 用户充值余额“打水漂”

又一个没钱跑路的App！呱呱洗车人去房空 用户充值余额“打水漂”

曾经由于上门快、价格低而被誉为洗车神器的呱呱洗车，最近被曝出了破产倒闭的消息。

记者前往这家公司的实际注册地进行了实地调查，目前这间门店已经被一家餐饮企业承租。

据了解，2015年3月，呱呱洗车曾获得58到家千万美金级A轮投资，10月，呱呱洗车并购赶集易洗车，同年11月，风云天使基金、58到家、首瑞敬徳共同投资近1亿元人民币，之后便迅速在国内开设十几家分公司。进入2016年，呱呱洗车融资止步，随即各地分公司也陆续注销。而曾经两轮为其注资的58到家，于3月21日发布公告，终止与呱呱洗车业务合作。

呱呱洗车全国数以万计的用户，App里的充值余额打了水漂。消费者更是遭遇了投诉无门的窘境。几位消费者告诉记者，经过他们初步统计，消费者大约在呱呱App里充值上千万元，但现在剩余金额却无处退还！

一些法律人士表示，由于呱呱洗车并非金融机构，因此其押金和充值款无法受到专门监管。如果呱呱洗车已经在进行破产申请，因此根本无力承担违约责任，消费者要想维护自身权益，只能集体向法院提起诉讼，进行债权申报。