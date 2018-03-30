央行监管再出手 比特币四个月内跌幅超65%创纪录

人民网北京3月30日电（记者 朱一梵）2013年年初，一枚比特币的价值是13美元。2013年年末，一枚比特币的价值是811美元。一年6000%的暴涨率，使比特币成为“一夜暴富”的代名词。然而，从2017年12月至今，4个月内比特币跌幅已超65%。

单日跌幅超12% 四个月内跌幅超65%

3月29日，人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议。人民银行党委委员、副行长范一飞表示，将开展对各类虚拟货币的整顿清理。

比特币应声下跌。

今日，比特币开盘报价7861元，价格下跌超900美元，击穿7000美元关口。截至人民网记者发稿，比特币报价6907美元，日跌幅超12%。

2018年开年至今，比特币跌幅已达48%，即将创下自2011年以来最大的单季跌幅。

2017年12月至此，4个月内比特币从2万美元下跌至7000美元左右，跌幅达到65%。

五年来，监管从未停止

2013年被称为“比特币元年”。这一年，比特币从单枚价格13美元涨至811美元。比特币卷着一夜暴富的梦想袭来，引发投资者的关注和讨论，也吸引了监管者的目光。

2013年，央行就已意识到比特币可能产生的风险和危害。中国银行前行长、中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉曾表示，比特币是无国别、无主权背书、无合格的发行责任主体，没有国家的信用支撑，因而并非法定货币，也称不上是数字货币。比特币的交易，具有可匿名、跨过街、无限制的特点，可能成为资金违法流动的工具，投机交易的工具。

2013年12月5日，央行联合五部委下发《关于防范比特币风险的通知》，否认比特币的货币属性。

2017年元旦，比特币单枚价格突破1000美元，并持续上涨。年底，单枚价格一度达到19783美元/玫，部分平台报价突破2万美元。

伴随去年比特币垂直暴涨的，监管部门的风险提示从未停止：

2017年9月，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。提出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

今年1月，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”并呼吁投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

今年3月，周小川在记者会上特别强调，“比特币和人民币的直接交易，央行是不支持的，比特币等虚拟货币作为零售支付工具，目前我们也并不认可。”

商业平台扎堆禁止比特币宣传

除了监管部门多次示警，比特币也遭到了各大商业平台的明确封杀。今年伊始，各大商业平台也依次对比特币明确表态：不再刊登或推广宣传比特币的广告。

2018年1月，全球第二大在线广告服务商Facebook表示，将会禁止所有推广加密货币的广告，以防止所谓的与误导和欺骗性质的促销行为联系紧密的金融产品与服务。

2018年3月，谷歌宣布更新自己的金融服务政策，并表示将在6月限制加密货币以及相关内容的广告。

随后，推特宣布，将禁止为加密货币做广告。