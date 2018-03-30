湖畔大学第四期学员全部名单曝光 柳青李冰冰入选

原标题：湖畔大学第四期学员全部名单曝光，柳青、李冰冰入选

来源：36氪

黄雪姣

据一位知情人士向36氪提供的内部资料，3月27日开学的湖畔大学第四期学员一共有48位，另有两位跨界学员，爱佑慈善基金会王兵和明星李冰冰。

36氪经梳理发现，这50位学员主要来自电商、文娱、交通以及实业制造等17个领域，明星创业者包括滴滴出行总裁柳青、脉脉CEO林凡、卫龙创始人刘卫平、华谊董事王夫也等。

（排名不分先后）

从第四届学员的名单看，湖畔大学在挑选学员时强调多元的背景。尽管其录取率仅为1.8%（老实讲远低于斯坦福大学的录取率），但学员背景仍覆盖了大部分领域。

其中，以电商领域出身的最多，共有7个。较少的是旅游、物流、人工智能、体育和农业领域，各有1名学员。

上面说到的跨界学员李冰冰，正职是明星，副业却也是创投人。

据媒体报道，李冰冰从2009年就开始从事投资，先后成立了个人工作室、传媒公司，介入电影的筹资和推广。同时，还与任泉、黄晓明兴办实业（“热辣壹号”火锅店），成立StarVC投资基金。该基金先后投资过坚果智能投影、金融搜索平台“融360”、互联网服装品牌“韩都衣舍”、视频拍摄工具“秒拍”以及深度学习类企业“商汤科技”等明星项目。在李冰冰之前，湖畔大学还曾收过李晨、胡海泉两位明星学员。

对于普通学员，须创业满三年，并提供完税证明。据湖畔大学公开数据，第四届学员平均创业年限达到8年，他们所在的企业年均纳税额达1.97亿元，每年平均要为1615人缴纳社保。

湖畔大学第四届学员合影

据了解，湖畔大学是由柳传志、马云、冯仑等九位企业家和学者共同创办的公益性组织，目标学员主要为创业三年以上的创业者，旨在培养其“企业家精神”，用马云的话说就是，“教他们怎样让企业活得更长”。

2015年3月27日，湖畔大学第一届学生入学，马云出任首任校长；三年学制，课程含“战略”、“组织变革”、“硅谷游学”等模块，授课老师有马云、冯仑、史玉柱、张维迎、彭凯平、高晓松、黑石集团创始人兼CEO史蒂夫·施瓦茨曼等。