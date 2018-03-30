新浪科技> 互联网 > 正文

湖畔大学第四期学员全部名单曝光 柳青李冰冰入选

湖畔大学第四期学员全部名单曝光 柳青李冰冰入选
2018年03月30日 11:28 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：湖畔大学第四期学员全部名单曝光，柳青、李冰冰入选

　　来源：36氪

　　黄雪姣

　　据一位知情人士向36氪提供的内部资料，3月27日开学的湖畔大学第四期学员一共有48位，另有两位跨界学员，爱佑慈善基金会王兵和明星李冰冰。

　　36氪经梳理发现，这50位学员主要来自电商、文娱、交通以及实业制造等17个领域，明星创业者包括滴滴出行总裁柳青、脉脉CEO林凡、卫龙创始人刘卫平、华谊董事王夫也等。

（排名不分先后）（排名不分先后）

　　从第四届学员的名单看，湖畔大学在挑选学员时强调多元的背景。尽管其录取率仅为1.8%（老实讲远低于斯坦福大学的录取率），但学员背景仍覆盖了大部分领域。

　　其中，以电商领域出身的最多，共有7个。较少的是旅游、物流、人工智能、体育和农业领域，各有1名学员。

　　上面说到的跨界学员李冰冰，正职是明星，副业却也是创投人。

　　据媒体报道，李冰冰从2009年就开始从事投资，先后成立了个人工作室、传媒公司，介入电影的筹资和推广。同时，还与任泉、黄晓明兴办实业（“热辣壹号”火锅店），成立StarVC投资基金。该基金先后投资过坚果智能投影、金融搜索平台“融360”、互联网服装品牌“韩都衣舍”、视频拍摄工具“秒拍”以及深度学习类企业“商汤科技”等明星项目。在李冰冰之前，湖畔大学还曾收过李晨、胡海泉两位明星学员。

　　对于普通学员，须创业满三年，并提供完税证明。据湖畔大学公开数据，第四届学员平均创业年限达到8年，他们所在的企业年均纳税额达1.97亿元，每年平均要为1615人缴纳社保。

湖畔大学第四届学员合影湖畔大学第四届学员合影

　　据了解，湖畔大学是由柳传志、马云、冯仑等九位企业家和学者共同创办的公益性组织，目标学员主要为创业三年以上的创业者，旨在培养其“企业家精神”，用马云的话说就是，“教他们怎样让企业活得更长”。

　　2015年3月27日，湖畔大学第一届学生入学，马云出任首任校长；三年学制，课程含“战略”、“组织变革”、“硅谷游学”等模块，授课老师有马云、冯仑、史玉柱、张维迎、彭凯平、高晓松、黑石集团创始人兼CEO史蒂夫·施瓦茨曼等。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有