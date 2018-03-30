FB内部通知：只要业务能增长 被用来恐怖袭击也行

新浪科技讯 北京时间3月30日上午消息，Facebook高管安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）曾在2016年在公司内部发布了一份内部通知，这份内部通知表示，为了连接起更多的人，“我们在增长方面所做的所有工作都是有正当理由的”。在这份内部通知曝光之后，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）进行了回应。

日前这份内部通知被BuzzFeed得到。这份内部通知被形容为“丑陋”，里面写道，“任何能让我们连接更多人的事情都是好事”，即使有人使用该平台作恶，例如网络欺凌或是计划恐怖袭击。

这份内部通知被曝光之后立刻产生巨大的影响，尤其在当前，Facebook正因为数据泄露事件遭受舆论危机。

博斯沃思对此的回应是，他内心并不认同当时自己所写的内容，他当时只是为了能够带领公司获得增长。在写下这份内部通知的时候，博斯沃思负责Facebook的广告战略，去年他接管了Facebook的硬件部门。

据Buzzfeed报道，随着员工开始讨论Facebook在世界中所扮演的角色以及该公司的隐私政策，最近这份内部通知又一次在Facebook内部被提及。

一位前Facebook员工在Twitter上表示，正是这份内部通知让他下定了辞职的决心。

Facebook CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）在一份声明中表示，他和许多Facebook人一样，强烈反对这份内部通知中的观点。

以下为扎克伯格声明全文：

博斯沃思是一位很有天赋的领导者，他经常会提出一些刺激的话题。但是这份内部通知的内容是我和许多Facebook人都强烈反对的。我们从来不认为可以不择手段达成目的。我们深知将人们联系在一起还远远不够，我们还需要努力让人们变得更加亲近。去年我们已经改变了公司所专注的使命。(月恒)