特朗普公开批评亚马逊 并未影响投资人热情

新浪科技讯 北京时间3月30日上午消息，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）本周四指责亚马逊没有足额缴纳税款，利用美国邮政系统，并且导致小型零售商破产。然而特朗普却并没有拿出任何证据来支持他对亚马逊的批评，也没有表示将会针对亚马逊采取哪些行动。

此前特朗普曾多次指责亚马逊及公司CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）。本周三，新闻网站Axios报道称特朗普将会对亚马逊采取行动，可能将通过联邦反垄断或竞争法律来限制该公司不断增长的力量。随后特朗普就在周四对亚马逊进行批评。

特朗普本周四在Twitter上表示：“在大选开始前，我就表达了自己对亚马逊的担心。与其他企业不同，他们只向州政府和当地政府缴纳了非常少的税款，并且利用我们的邮政系统，将其变成他们的快递员（这种做法给美国造成了巨大的损失）。他们还导致大量的零售商破产。”

特朗普Twitter截图

在今日早盘中，亚马逊股价最大下跌幅度达到了4.5%，但是随后又出现反弹，收盘价格较上一个交易日上涨了1%左右。在Axios的报道之后，该公司股价与周三下跌了5%。亚马逊方面拒绝对特朗普的推文进行回应。

虽然特朗普对亚马逊进行了公开批评，但是特朗普的言论一般来说对企业在股市上的表现只有短期的影响。特朗普的批评并没有浇灭投资人对亚马逊的热情，在过去5年内亚马逊的股价的涨幅超过了5倍。

投资公司Monetta Financial Services的投资组合经理罗伯特·巴卡雷纳（Robert Bacarella）表示：“如果投资人真的认为政府的监管会对亚马逊造成严重的影响，那么该公司今天的股价本应该出现大跌。”

税收优惠

特朗普对亚马逊的批评，反应了人们对它对美国经济影响的看法。亚马逊在美国范围内拥有56.6万全职和兼职员工，创造了大量就业职位。一些小型零售商也可以在亚马逊平台上出售商品，亚马逊给这些小企业带来了更多的营收。但是也有人对亚马逊提出了批评：随着越来越多的人开始在线上购物，导致大量实体店倒闭。

此前总部位于西雅图的亚马逊表示将会投资50亿美元在北美建立第二总部，从而创造5万个新的就业岗位。该公司的第二总部引来了美国20个州的竞标，为了吸引亚马逊在本州建立第二总部，他们纷纷向亚马逊提供税收优惠政策。

一位白宫官员在本周四表示，特朗普并没有制定任何有可能对亚马逊造成影响的政策。

美国美国邮政署

美国邮政署（USPS）是美国联邦政府的独立机构，其2017财年的净损失达到了27亿美元。目前还不清楚USPS的损失是否与亚马逊有关，但是华尔街分析师估计，亚马逊支付给USPS的运送费只有支付给UPS和FedEx的一半左右。

亚马逊和USPS并没有向公众透露双方的合作条款，因此亚马逊支付给USPS的具体费用我们无从知晓。USPS方面也拒绝对特朗普的推文进行回应。

为亚马逊和其它线上零售企业提供快递服务是USPS近年来增长速度最快的业务，2017财年，这项业务给他们带来了195亿美元的营收，同比增长13%。

Stifel的分析师在本周发布的一份报告称：“总体来看，USPS对亚马逊的需求大于亚马逊对他们的需求。”

实体零售店倒闭潮

随着越来越多的人开始在线上购物，亚马逊的确导致大量实体店倒闭。但是实体店的倒闭还有其他一些因素，例如高负债率，而亚马逊也不是唯一一家对实体店产生了影响的线上零售企业。

Wedbush Securities分析师迈克尔·帕赫特（Michael Pachter）表示：“是的，亚马逊让成千上万家实体店以关张告终。但是沃尔玛同样也让许多实体店倒闭。还有星巴克、Barnes & Noble、Kroger等，这些企业都蚕食了小型企业的市场。”

私人恩怨？

《华盛顿邮报》去年曾经因为调查了特朗普的慈善捐款而获得了普利策新闻奖。而《华盛顿邮报》的拥有者正是亚马逊创始人贝索斯。因此有人认为特朗普批评亚马逊是在对贝索斯进行“打击报复”。

但是白宫新闻发言人拉吉·沙赫（Raj Shah）否认了这种说法，他在本周四表示，在谈到亚马逊的时候，很多人都会联想到贝索斯。但是特朗普的言论只是针对政策，与个人恩怨无关。(月恒)