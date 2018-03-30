京东白条要上个人征信不必恐慌 但必须知道这些事情

新浪科技 王上

最近，关于京东白条要上个人征信在网络上火了一把。

在315当天，京东金融官方公众号推送了一篇名为《征信报告，你查了吗？》的文章，文中提到：目前京东金融金条、白条、京农贷业务已启动征信接入工作。

京东金融微信公众号3月15日《征信报告，你查了吗？》文章推送截图

同时，京东金融App信息显示，京东白条已开通取现功能，即白条用户可限额提现，提现用途被限定为日常消费、旅游、教育、装修，日利率0.05%。用户在申请提现时，京东白条还进行了风险提示，表示应国家相关政策法规影响，取现借款不得用于购房、股票和理财产品等权益性投资或其他非法经营活动。

目前，京东白条取现仅支持部分用户，更多用户会陆续开放取现服务。

此外，京东金融目前已经启动征信接入的相关工作，待正式接入后，会按照人民银行的相关要求如实上报。

京东白条上征信的消息引起了部分用户的恐慌，有用户认为，条条消费记录上报央行会影响以后个人申请大额贷款。

专家认为，实际上，消费贷款产品接入个人征信是好事情，将有助于金融机构评估用户的个人信用状况。而上报方式跟个人信用没有关系，只有发生逾期的情况，才会影响个人信用，进而影响贷款。

针对网友猜测的“京东白条上个人征信会逐条上报”，该谣言已经被击破。京东金融客服明确表示，是月报，不会上报每条白条消费明细。

京东金融指出，白条消费是一种类似传统银行信用卡模式的账单制个人消费贷款业务，京东金融会按照中国人民银行征信中心的要求，借鉴传统银行信用卡的征信上报模式。

具体来说，京东金融不会上报每条白条消费明细。征信报告仅会显示一条白条业务的征信记录。每月京东金融将根据用户的白条账单还款情况，更新该条征信记录。

首先，了解一下个人征信：

个人征信是中国人民银行建立的征信系统，属于政府的“官方”征信系统。个人征信是征信机构对个人信用信息的采集和加工，维度包含个人基本信息、信贷信息、公共信息、非金融负债信息、查询信息。

除此之外，社保公积金缴纳、水电煤气话费缴纳、行政奖励处罚、民事判决等等都已经开始收录，并且范围还在不断扩展。

当用户在申请房贷、车贷、消费贷款、经营性贷款以及担保等，放款机构会查询用户的个人征信报告以评估用户的个人资质是否符合对应机构的审批要求。

其中，有两大因素可能会影响用户信用风险评分：

一、贷款账户和信用卡数量；

二、贷款中是否有逾期，或者信用卡是否有逾期。

对于用户来讲，增加了一条信贷审核参考依据，而在信用卡或贷款的审批中，最终看的是贷款和信用卡是否有过逾期，以及个人资质如何，这才是信贷审核的关键所在。

有用户表示，京东白条上征信以后即使没有逾期也会增加贷款难度，会影响以后买车买房，这其实是属于误解。

“没有逾期也会增加贷款难度这就是无稽之谈”，信用卡行业专家董峥指出，“只要不逾期，没有不良信用，就不会影响个人信用。”董峥告诉新浪科技，“征信中心不关心用户的柴米油盐，只关心你的信用是否良好。”

针对京东白条要上征信了，甚至有用户表示要“注销京东白条”。其实如果白条正常使用，按时还款，上征信没有影响。但如果用户有逾期现象，想要躲避征信，销户是没用的。销户并不能规避征信上报，按照中国人民银行征信中心的征信数据完整、真实、客观报送要求，即使用户已经销户，用户近1年的白条账单记录仍然要真实完整的上报至中国人民银行征信中心。

以下为新浪科技整理的部分上个人征信的产品：

京东白条：上征信

京东白条目前已经启动征信接入的相关工作，待正式接入后，会按照人民银行的相关要求如实上报。

京东白条上报主体股东情况截图，来自天眼查。

根据京东金融客服的回答，京东白条上报主体为“重庆两江新区盛际小额贷款有限公司” ，这是京东金融全资子公司“北京正东金控”旗下的控股公司。

蚂蚁借呗：上征信

借呗作为阿里旗下的贷款产品，对接的是阿里小贷的借款，属于贷款产品是要上征信的，在征信报告中也会有借呗的使用记录。但是使用借呗，并不一定100%会上征信，而是随机上征信，有的用户会被抽中，使用情况及逾期情况都会显示在征信系统里，有的用户则不会被抽中，属于随机。不分买家借呗和卖家借呗，全部都上征信。借呗的个人消费合同放款方是重庆阿里小贷公司，而网商贷的放款方则是浙江网商银行。

值得注意的是，同样属于蚂蚁金服的产品，花呗暂时没有上征信，因为花呗属于是蚂蚁微贷提供的信用支付方式，可以用于天猫、淘宝和部分阿里体系外的商户消费购物，如果临时遇到资金周转紧张，还可以对花呗账单进行分期。但是，如果你逾期不还的话，后果也很严重，比如，芝麻分会直接降到初始数额，花呗、借呗之类的也都会被关闭，严重的时候账号都有可能被封，阿里系的所有服务都用不了。

微粒贷：上征信

微粒贷是腾讯旗下微众银行的信贷产品，借款用户相当于从微众银行申请小额贷款，是要上央行征信报告的，而且只要你开通了微粒贷，即使没有使用也会上征信报告。上报主体为深圳前海微众银行。

微粒贷表示，只要按期还款，没有逾期，征信报告中微粒贷记录就不会成为“负面信息”，而良好的信用贷款借还记录会成为“正面信息”，有利于个人信用水平的积累和申请其他贷款的信用良好证明。

任性付：上征信

苏宁的任性付持有消费信贷牌照，苏宁消费金融公司2015年成立，为CBRC（中国银监会）持牌监管机构，受《征信业管理条例》监管，需依法如实上报所有信贷信息。

此前，由于人民银行对于消费金融和信用卡的类别划分不同，上报征信的报文格式规范也要求不同，任性付目前被要求以个人消费贷款的形式逐笔上报。也就是说，此前用苏宁任性付买瓶矿泉水准时还款了也会上报，每一笔都清清楚楚上报央行征信系统，这一度引发广大用户Diss，投诉不断。

任性付官网显示，已合并账单，每月仅向央行上报一次。

后来，苏宁在与监管部门积极沟通，大概从2017年下半年开始，任性付已经合并账单，每月只有一条记录。目前，任性付官网显示，任性付的购物分期、现金贷款和专项贷款均包含在合并上报的范围内，每个用户每月只上报一次。

除了这些平台之外，还有其他消费信贷平台也上征信，可以在借款的时候查看相关的条款，看是否存在上征信的说明。偶尔也会有个别没有上征信的平台在催收时用“上征信”来吓唬用户。

在目前的趋势下，各类互联网金融产品全面接入征信是大势所向。不论如何，一定要养成按时还款的习惯，避免逾期影响个人信用，避免发生贷款被拒的不良后果。