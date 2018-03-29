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Snap一个月裁员两次 这一次裁减100名广告人员

Snap一个月裁员两次 这一次裁减100名广告人员
2018年03月29日 21:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月29日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，继本月初裁员120人后，“阅后即焚”照片分享应用提供商Snap日前再次裁员约100人。

　　当前，Snap拥有约3000名员工。本月初，Snap已经裁减了约120名工程师。知情人士称，这一次受影响的员工主要为广告业务人员。之前，为了与谷歌Facebook争夺广告市场，Snap招聘了大量广告业务人员。

　　事实上，本月初就有报道称，Snap今年可能要大规模裁员，因为该公司今年的目标是要实现收支平衡。对于严重亏损的Snap而言，要实现该目标势必要通过裁员来削减开支。

　　去年，在扣除利息、税金和股票奖励等开支前，Snap亏损7.2亿美元。分析师预计，Snap今年将亏损6.86亿美元至9.12亿美元，盈利至少要等到2021年。

　　Snap去年3月进行了IPO，在IPO之后的前几个季度，Snap在用户涨幅和营收方面均未达到业界预期。去年第四季度，Snap业绩终于超出了预期，但主要还是因为分析师们调低了业绩预期。为此，Snap一直面临着分析师和股东们要求提高业绩的压力。(李明)

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