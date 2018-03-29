连线龚宇:爱奇艺想做出长线价值 而不是每天关注股价

新浪科技讯3月29日晚间消息，爱奇艺将于今晚在美国纳斯达克上市，IPO定价为每股18美元，定价位于17至19美元区间中段。

今日晚间，在连线国内媒体时，爱奇艺创始人兼CEO龚宇提到，今年自己刚好50岁，年过半百，按照退休的年龄还有10年，希望这10年能打造出一个蓝图，建立一个线上娱乐王国——和迪士尼有很多相似之处，但在中国的环境下，也有更多前人没有做过的事情。

龚宇分析说，回顾中国最近十几年的零售行业，线上零售业发展非常迅速，远超线下零售业的发展，娱乐行业也是如此，中国的线下娱乐行业处于前期，留下了大量空间。在互联网技术的驱动下，娱乐行业的发展空间被扩大，网络视频行业作为线上娱乐，可以非常容易地抓住这个机会。“这个机会不但大，而且多，但也需要前期投入，随着行业需要走一些弯路，有些走不到最终点，事实证明，我们走到了终程，我们不是追求短期方面的利益。”

根据招股书，爱奇艺2017年的总营收约173.784亿（26.710亿美元），2017年会员收入约65.360亿（10.046亿美元）。对于未来爱奇艺的商业模式，龚宇分析说，

在2011年到2015年期间，付费用户的基数小、用户发展慢，2015年以后，市场得到爆发性增长。“未来5年这个机会一点问题都没有，但同时也会诞生出新的机会，包括信息流广告等等。”

近来，美国股市处于相对低谷期，对于未来一段时间爱奇艺的股价，龚宇表示，有低估不重要，更重要的是未来长期的认可。“美国的股票市场长期是相对健康的，我们想做出长线价值，而不是每天关注股价。”（谭宵寒）