新浪科技> 互联网> 爱奇艺赴美上市:定价18美元专题 > 正文

连线龚宇:爱奇艺想做出长线价值 而不是每天关注股价

连线龚宇:爱奇艺想做出长线价值 而不是每天关注股价
2018年03月29日 20:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　

　　新浪科技讯3月29日晚间消息，爱奇艺将于今晚在美国纳斯达克上市，IPO定价为每股18美元，定价位于17至19美元区间中段。

　　今日晚间，在连线国内媒体时，爱奇艺创始人兼CEO龚宇提到，今年自己刚好50岁，年过半百，按照退休的年龄还有10年，希望这10年能打造出一个蓝图，建立一个线上娱乐王国——和迪士尼有很多相似之处，但在中国的环境下，也有更多前人没有做过的事情。

　　龚宇分析说，回顾中国最近十几年的零售行业，线上零售业发展非常迅速，远超线下零售业的发展，娱乐行业也是如此，中国的线下娱乐行业处于前期，留下了大量空间。在互联网技术的驱动下，娱乐行业的发展空间被扩大，网络视频行业作为线上娱乐，可以非常容易地抓住这个机会。“这个机会不但大，而且多，但也需要前期投入，随着行业需要走一些弯路，有些走不到最终点，事实证明，我们走到了终程，我们不是追求短期方面的利益。”

　　根据招股书，爱奇艺2017年的总营收约173.784亿（26.710亿美元），2017年会员收入约65.360亿（10.046亿美元）。对于未来爱奇艺的商业模式，龚宇分析说，

　　在2011年到2015年期间，付费用户的基数小、用户发展慢，2015年以后，市场得到爆发性增长。“未来5年这个机会一点问题都没有，但同时也会诞生出新的机会，包括信息流广告等等。”

　　近来，美国股市处于相对低谷期，对于未来一段时间爱奇艺的股价，龚宇表示，有低估不重要，更重要的是未来长期的认可。“美国的股票市场长期是相对健康的，我们想做出长线价值，而不是每天关注股价。”（谭宵寒）

龚宇爱奇艺股价
我要反馈
相关专题： 爱奇艺赴美上市:定价18美元
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有