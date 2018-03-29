库克批脸书隐私泄露:卖隐私很赚钱 但苹果没那么做

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）也加入了批评Facebook隐私保护不力的行列。

3月28日，库克在接受MSNBC电视台访谈时，就Facebook用户数据泄露、科技公司的用户隐私数据保护，以及是否应加强监管等问题，做出了评论。该访谈节目将于4月6日正式播出。

访谈中，库克隐晦地批评了Facebook没有详细审查每个使用其社交网络的app，剑桥分析获取的用户数据正是通过连入Facebook的第三方app泄露。

库克介绍苹果App Store的app审核流程时称，“我们仔细检查每一个App的细节，而且一直在寻求改进，提高准入门槛。”

对用户数据泄露的情况，库克表示，“我们从来不认为这种事情应该存在，这些数据资料包含了特别深度的个人信息，从不同的来源收集后被打包在一起。”

库克还称，“如果把消费者作为我们的产品，我们可以赚一笔巨款，但我们选择不那么做。”

此前，Facebook承认其用户数据被一家数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）不当获取，用于为2016年特朗普团队竞选美国总统定向精准投放政治广告。“剑桥分析”事件令公众对数字平台上用户隐私权保护的担忧持续增加，也引发了科技公司应该如何收集和管理用户数据的大讨论。

当问到如果面临着和 Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）一样的情况会怎么办时，库克回答说，“我不会让自己置身于这种情况。”

据华尔街日报3月28日报道，库克呼吁对隐私保护加强监管，他认为消费者需要更高的能见度，不仅要知晓他们在网上分享了哪些个人信息，还需要了解公司是如何将这些信息整合在一起从而更好地了解用户的。

库克还表示他一般是反对监管的，“但是，我认为我们已经做得太过了。现在到了监管人员需要考虑哪些事才能做的时候。”

此前扎克伯格在剑桥分析数据泄露事件曝光后，首次出面接受CNN专访时，对监管表示不反对，并称自己在想的不是要不要监管，而是“什么才是正确的监管”。

库克督促科技公司和监管者，要关注个人的数字资料可能被滥用的问题。他还呼吁更多的透明度，关于科技公司收集了什么样的数据，以及这些数据是如何被使用的。

提到现在的隐私政策条款，库克认为，现在由律师撰写的隐私政策太多了，用户很难看懂。而对于用户，库克则鼓励人们还是要阅读他们使用的每个app，每个网站的隐私条款。

苹果的商业模式与谷歌、Facebook等互联网公司不同。

据华尔街日报介绍，谷歌，Facebook等互联网公司的营收依赖于广告的销售，而苹果的营收依赖于其iPhone、iPad及其他智能设备的销售。苹果的隐私保护措施基于其设备进行，包括对短信的加密，以及将敏感个人数据，如人脸特征信息等保存在设备本地，而不是存在云端服务器。