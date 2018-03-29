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京东与海航达成合作 推动电商物流全球化战略布局

京东与海航达成合作 推动电商物流全球化战略布局
2018年03月29日 17:23 新浪科技
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双方签署《战略合作框架协议》。双方签署《战略合作框架协议》。

　　新浪科技讯 3月29日下午消息，京东与海航今日宣布，围绕航空、物流、产业、区域开发等领域开展全方位、多层次、产业和金融联动合作，推动电商物流全球化战略布局。

　　据悉，未来双方将在物流地产、航空货运、冷链物流、跨境电商、线下零售、航空旅游服务、金融及科技等领域开展合作，全面推动电商物流全球化战略，合力打造海航集团与京东集团西安物流总部根据地。

　　此外，双方还将在党建活动和人才合作、公益事业等方面开展互动，并将在扶贫、教育、救灾及社会创新等方面开展具有普惠性的公益活动。

　　京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，京东集团全面布局电商、物流和金融三大业务板块。此次与海航集团在航空物流等领域的全面战略合作，将有助于推动中国物流业向智慧化、绿色化发展，构建全球领先的航空物流生态链与现代物流生态体系。

　　海航集团董事局董事长王健表示，海航集团围绕航空旅游、现代物流、现代金融服务三大核心主业积极布局全球产业链。此次携手京东集团，双方将发挥各自产业和创新优势，深化合作关系，全面做好“互联网+”和物流升级配套发展规划，促进“商流+物流”强强合作模式更好更快发展。

　

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