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一男子为求关注在“快手”直播跳楼 被拘10日罚款500

一男子为求关注在“快手”直播跳楼 被拘10日罚款500
2018年03月29日 15:51 澎湃新闻
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　　新疆石河子市男子刘某与家人吵架后欲轻生，放弃后又在“快手”开“跳楼看不看”房间直播，观看者中有人报警。3月29日，石河子市公安局城区分局民警盛新鹏告诉澎湃新闻，刘某直播2小时22分钟，收到礼物3个（1300黄钻）、点赞115个。刘某称想用直播跳楼的方式引起别人的关注，看看心情会不会好一点。

直播截图  民警供图直播截图  民警供图

　　26日20时许，石河子警方接到网民报警称，有人在“快手”同城直播平台上直播跳楼，民警立即赶往事发现场进行调查。

　　“因 为我们只是通过视频当中他周边的场景判断他大致在什么位置，到达后我们跑上楼顶，跑上去才发现我们上错楼了，他在旁边那栋楼。这时候他站在那边的楼顶也看 到我们的人了，然后我们就大声制止住他。他当时也害怕，就自己下楼了，我们就在楼底下相遇，把他带回派出所。”盛新鹏说。

直播截图  民警供图直播截图  民警供图

　　经民警调查，直播跳楼的男子系石河子市市民刘某（男，31岁，汉族），26日刘某因与家人吵架一时想不开，到石河子市某小区大厦楼顶的平台处欲跳楼轻生，站 上楼顶后刘某冷静了下来，放弃寻死，可又不甘心离去，遂用自己的手机通过“快手”直播软件，以“跳楼看不看”为名建立房间，直播自己欲跳楼的情景，在长达 两小时22分钟的直播过程中，引来89人进入直播间进行围观、收到礼物3个（1300黄钻）、点赞115个。

　　盛新鹏介绍，当日，刘某已被警方处以行政拘留10天，罚款500元的处罚。

快手楼顶直播
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