无证照餐饮岌岌可危 沪食药监倒逼平台建骑手举报制

无证照餐饮“岌岌可危”，沪食药监倒逼外卖平台建骑手举报制

澎湃新闻记者 邹娟

订餐平台上的商家是否是“黑作坊”，除了商家自己，外卖骑手应该最清楚。

3月29日，上海食药监举办“331”投诉举报日专题活动，邀请饿了么、美团、百度3外卖平台，一起探索建立鼓励外卖小哥内部举报制度。

活动现场，上海市食药监提供一个新思路：平台骑手也许能成为网络餐饮无证照整治的生力军。“他们可以在取餐送餐途中，更快速便捷地发现猫腻。”上海市食药监局餐饮监管处副处长张磊说道。

澎湃新闻记者从现场获悉，目前，美团已在徐汇区展开试点，饿了么将开通骑手一键举报系统，百度外卖开通GPS实时报警。不过，骑手举报如何奖励和监管，目前各方尚在探索中。

美团外卖从今年3月开始在徐汇区的试点，虽然时间不长，目前已上报核实5例。

其中有骑手在休息间隙，和朋友在漕东路221号吴记麻辣烫餐厅堂食，用餐过程中发现店铺未公示其经营许可证和营业执照，骑手结合店铺的环境和用餐状况，针对这一情况向站长进行了反映。

有骑手在凯旋南路109号的EXO韩国炸鸡取餐过程中，发现店铺的确存在未公示其经营许可证和营业执照的情况，后续骑手便将此异常状况反映给站长。

也有骑手在漕东路225号正宗常德牛肉粉、龙漕路46号山东水饺（龙漕路店）和漕东支路137号蔬坡意面（徐汇店）店铺取餐时，无意中注意到店铺没有将营业执照和食品经营许可证展示出来而上报。

这5家店铺最终都查实确实存在证照不合规的状况，美团第一时间在外卖和点评两个平台将这5家店铺下线，并在3月份统一将5家店铺的情况向徐汇区市场监督管理局反映。食药监局进行线下核实后，对5家店铺做出停业整顿的处理。

美团外卖食品安全官路唯佳表示，美团外卖内部倡导骑手在取餐/吃饭过程中，发现商家证照不符、坐标不符、商家证照异常等情况时，需告知站长，由站长整理后统一上报渠道经理，经过后台审核考察无误后最后汇总给各区的市场监督管理局处理。为了保障骑手的隐私，所有的信息将会有独立渠道汇总和审核，确保信息不外泄。

目前，该公司已招募40位骑手志愿者，培训后，即在徐汇区扩大试点。如果试点成功，即可推广。

饿了么、百度外卖也有所行动。

饿了么食品负责人张奕表示，活动结束后，饿了么即针对骑手开展证照异常等情况的宣导。此外，该平台已开通骑手一键举报系统，骑手发现异常，即可举报到平台总部。该系统的测试期即将启动。

百度外卖则表示，该平台上所有门店和骑手运行轨迹，都装有GPS定位，如果取餐地址和登记不相符，系统会自动预警，如果骑手不上报，也将受到处罚。

上海市食药监局餐饮监管处副处长张磊称，按照《食品安全法》规定，第三方平台提供配送服务的，配送人员发现存在许可资质等问题后应立即停止配送，第三方平台应报告食品药品监管部门。不过，在今年四期第三方平台抽检中，超过一半的问题商家，都由骑手配送，且“平台未能通过配送人员发现该店违法并作下线处理”。

“有些是骑手没有相关知识，没留意，有些也可能是骑手为了完成工作量，按单计酬，明知有猫腻仍然照送。”张磊称，骑手举报制可以看成是对外卖平台自身审核的倒逼，这也是法律规定的义务。

此外，澎湃新闻记者获悉，骑手举报制的奖励和监管办法，目前各方尚在探索中。