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直播视频类企业上市热：A站B站的资本AB面

直播视频类企业上市热：A站B站的资本AB面
2018年03月29日 06:37 上海证券报
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　　记者 吴绮玥 编辑 孙放

　　3月28日，哔哩哔哩（B站）在纳斯达克挂牌上市。同一天，又传出了估值200亿美元的“独角兽”今日头条将接盘A站（AcFun弹幕视频网）的消息。曾有人戏称，A站此前做了两件大事：孵化了斗鱼，催生了B站。如今，B站正式上市，而斗鱼的上市呼声也越来越高。结合近期直播、视频类企业的上市热，随着商业模式的日趋成熟和企业体量的不断增长，无论过程如何，资产证券化将是产业发展的大势所趋。

　　阿里“放手”A站？

　　3月28日，一则关于A站的消息迅速传播。有媒体称，云锋基金及其背后的阿里巴巴拟放弃控股A站，取而代之的是最近在长视频与二次元领域动作不断的今日头条。其实，今日头条方面很早以前就开始关注A站，并已多次与A站接触，如今，云锋基金与阿里巴巴的退出正好给了今日头条机会。

　　对上述消息，A站方面以“如有具体消息公司会正式公告，上述消息暂不便回复”回应。同时，其也确认了A站目前处于融资阶段。

　　自2007年成立以来，A站历经多轮资本变动和多番人事变动（易主）。回顾来看，2009年，由于A站服务器故障，B站借机诞生；2010年，创始人将A站以400万元卖给了现在的斗鱼CEO陈少杰，A站也由此加码直播业务；2014年，A站再次被卖给手游公司晶合思动的创始人杨鑫淼；此后，奥飞娱乐董事长蔡东青投资A站；2016年，中文在线(300364,股吧)入股A站，当时，A站的股东包括蔡东青、土豆文化、软银悦泰等。2017年底，网上又有消息称阿里的云锋基金拟以10亿元的估值对A站进行重组。

　　然而，今年2月，A站遭遇关停危机，A站的网页和移动客户端都“打开无效”。据悉，当时的主要问题是出在资金上，不仅无法维持正常的运营开支，甚至还出现欠薪情况。在停摆11天后，A站回归。不过，据公开的财务数据，A站长期处于亏损状态。如中文在线2016年11月投资公告显示，广州弹幕网络科技有限公司作为A站的实际控制和运营方，2015年、2016年前三季度净利润分别为亏损1.13亿元、1.46亿元。

　　结合A站目前的融资意图来看，其渡过危机的背后是资金压力有所缓解。同时，就近期B站、爱奇艺等视频网站集体上市看，从长远规划判断，资产证券化将是A站获得持续运营能力的较佳途径之一。

　　游戏业务撑起B站

　　在尴尬的A站的相对面，B站3月28日正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“BILI”。B站董事长兼CEO陈睿在朋友圈晒出：“今天，纳斯达克，我们为哔哩哔哩干杯。”

　　B站IPO的发行定价为每股11.5美元，将融资4.83亿美元。对比B站此前发布的信息，其拟发行4200万股美国存托凭证，而超额配售部分股份为630万股，每股发行价格区间在10.50美元至12.50美元。可见，此次11.5美元的定价处于预估价格区间中，融资额则比公司最初计划的4亿美元高出约20%。

　　股东方面，B站董事长兼CEO陈睿持股比例21.5%，为公司第一大股东；B站创始人徐逸、副董事长李旎所持股权分别为13.1%、3.7%；机构投资者方面，排在前五位的是华人文化、正心谷创新资本、IDG-Accel、君联资本、腾讯，分别持股12.8%、9%、7.6%、5.9%、5.2%。

　　2009年6月，B站诞生。诞生之初的B站以ACG（动漫、游戏）内容起家，主要提供二次元社区运营服务，是较早的一批二次元爱好者聚集地。经9年发展，目前，B站已成为一家包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台，并跻身主流视频app（播放平台）行列。据第三方数据平台极光大数据发布的2017年中国移动视频app行业研究报告，在移动视频app的独占率排行榜中，B站仅次于爱奇艺和腾讯，排第三位。

　　视频内容网站要发展，“烧钱”可以说是绕不开的阶段。过去3年内，B站一直处于亏损状态，2015年、2016年和2017年的净亏损额分别约3.74亿、9.11亿和1.84亿元。但是，B站的营收却持续保持增长，招股书显示，B站2015年、2016年、2017年的净营收分别为1.31亿、5.23亿、24.68亿元。在2016年和2017年，B站营收增长率均达到300%。

　　高营收背后，是B站的多元化运营战略。不过，当前B站的收入还是主要来源于游戏业务、直播业务、广告业务。其中，游戏收入在2017年占B站总收入的八成以上，一款名为《Fate/GrandOrder》的手游为公司带来了近15亿元收入；而直播收入、广告收入分别占比7.1%、6.5%。

　　B站的游戏业务较少依赖外部流量，其90%的游戏玩家直接来源于B站社区用户。基于此，B站将手游作为公司的核心商业模式，公司在路演时也强调了这一点。据相关资料，游戏是B站平台上第二热门的视频种类，而公司的大部分手游都从社区中转化而来，在海量高质的大数据下，通过对用户兴趣和行为的分析，B站能为用户提供定制化的游戏推荐。

　　由此，B站营收的大增离不开核心用户。陈睿在去年9月曾公开表示，B站在之前3年的时间内，用户群增长了50倍，公司体量也出现近50倍的增长。据招股书披露，2017年第四季度，B站的平均月活跃用户数达到7180万，较2016年同期的4940万增长45.3%；去年，B站移动应用的每位活跃用户平均每日花费时间约为76.3分钟，12个月后用户留存率达到79%。

　　综合来看，虽然2017年B站仍处于亏损状态，但游戏、视频、直播等多元变现模式，平台月活用户数的大幅增长和高转换率，或许正是B站此次赴美上市的底气所在。

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