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多家国家机关金融机构WiFi密码被窃 9亿用户如裸奔

多家国家机关金融机构WiFi密码被窃 9亿用户如裸奔
2018年03月29日 07:42 央视财经
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　　多家国家机关金融机构WiFi密码被窃 9亿用户如“裸奔”

　　重大预警！多家国家机关、金融机构WiFi密码被窃，9亿用户如同“裸奔”

　　WiFi全称叫做无线保真，和蓝牙一样，属于在办公室和家庭中使用的短距离无线通讯技术。一般来说，消费者都是自己花钱购买WiFi设备，缴纳电信的流量费用，设置属于自己的登录密码，但实际上，你的WiFi密码，你花钱购买的流量，可能早就被人悄悄地偷走了。

　　从个人到商场，从外交大楼到金融重地，“万能钥匙”统统可以轻松窃取密码

　　根据观众的举报，《经济半小时》记者打开手机软件商店，无论是安卓手机系统还是苹果手机系统，软件商店里都有一款叫做WiFi万能钥匙和WiFi钥匙的免费软件。它的下载排名非常靠前，销售业绩非常火爆，它的图标如同一个电波发射信号，寓意着无论你身在何处，WiFi都可以一键链接。

　　这两款App，深受网友的喜爱，从它的评分及评论上可以看到，满分5分的评分标准，WiFi万能钥匙得了4.5分，近10万评论。而WiFi钥匙则得了4.8分，评论超10万。

　　观众举报称，这两款软件会将所有的WiFi信息放进它编织的后台程序里，只要消费者下载并使用，这个消费者的手机就自动成为了这个软件的一个流动间谍。这两款软件借用消费者的手机，会窥探这部手机周边和经过地点所有的WiFi信息，悄悄偷取各类WiFi的密码信息，在消费者丝毫不知情的情况下，将这些信息传软件的后台，一切都神不知鬼不觉地完成。

　　2018年3月初，记者首先在北京开始了测试。位于朝阳门外大街的吉庆里小区西南角的11号楼楼下，记者打开了已经下载到手机里的WiFi万能钥匙软件，并关闭了记者手机的4G信号。

　　瞬间，吉庆里小区11号楼以及周边所有的WiFi信号全部显示出来。短短的几秒钟时间，记者就连接上了一个tenda的加密网络。而这个WiFi究竟是谁的？承担什么功能？记者在一无所知的情况下，软件就帮助记者的手机顺利进行了登陆。随即，这个WiFi网络背后的一切，都展示在了记者的面前。

　　随行的技术人员告诉央视财经《经济半小时》栏目记者，这个路由器没有更名，可以看到它是腾达的路由器，一些人员可以通过腾达进入它的后台登录地址。

　　如果用户的后台原始密码没有修改的话，输入admin是可以直接进入路由器的后台，看到一些连接人的信息，包括一些黑客可以对银行卡密码这些信息进行盗取，但是这家已经修改了原始密码。

　　那么这户人家的WiFi密码是多少呢？记者打开WiFi钥匙软件，通过360root工具，获取到root权限后，在WiFi钥匙里就能查看到这家无线WiFi的密码。在手机屏幕上直接显示出，该密码是一个尾号为9835的手机号码。

　　这样的测试对于一个普通消费者来说，无疑是震惊的。通过WiFi钥匙这款软件，记者不仅仅窃取了这户人家的WiFi密码，而且，还能通过这个软件看到这个WiFi网络后面所有的隐私。比如：个人的微信。从刚才得到的手机号码我们搜索出一个微信号，就可以进行添加。一个密码查到了一个微信，但是偷取的东西还远不止这些。

　　用同样的方法，记者又通过WiFi万能钥匙查找到另一个名为ziroom505的密码为400开头的一串数字。

　　更让记者震惊的是，不光个人的WiFi能够随意的窃取，商业机构的WiFi密码也能被这款WiFi万能钥匙软件窃取。

　　在北京朝阳区朝阳门外大街18号的丰联广场，记者刚刚走到大门口，WiFi万能钥匙很快就自动连接上了丰联广场的加密无线WiFi。

　　在朝阳门内大街2号凯恒中心的一家星巴克咖啡店，记者通过WiFi万能钥匙搜到了15个WiFi热点，很快就自动连接上一个加密的ZKWX的WiFi。

　　在朝阳门外大街丰联广场二楼，一家名为宁味夏语的餐厅，记者通过WiFi万能钥匙看到能连上六七个加密的WiFi网络，软件以最快的速度连上了标示为ningweixiayu－guest的网络。

　　在餐饮和休闲场所，WiFi万能钥匙和WiFi钥匙都展示出非常强大的蹭网功能，窃取他人的WiFi密码，如同囊中探物一般的轻松。

　　观众举报还提到，除了能轻松攻破小区住户和普通商户的WiFi用户名和密码，WiFi万能钥匙软件对于国家重要机关、金融机构的WiFi网络密码，也同样能实现轻松窃取。一款普通的软件，是否能胆大妄为到这样的地步吗？记者继续展开测试。

　　在北京市朝阳区的中华人民共和国外交部办公大楼门口，记者打开了手机上的WiFi万能钥匙软件，开始测试能上网的信号强弱。手机显示了有四个可以连接的加密网络信号，记者随意通过软件连上了信号最强的BJST－1 标示的网络并能轻松上网浏览网页。无任何的阻拦、无任何的密码检查，记者就这样在WiFi万能钥匙软件的帮助下，进入了外交部大楼里的网络系统。

　　在北京市东城区朝阳门内大街2号的中国银行北京市分行。中国银行的英文名称是bank of china，每个开头字母的缩写是BOC。在中国银行北京市分行的自助柜台机(ATM)旁边，记者打开手机，5秒钟的时间，不仅成功地连接上BOC_CA的无线网络，而且还能看到它的IP地址，子网掩码，路由器等相关信息数据。那么这个刚刚连接上的BOC_CA的无线网络，与中国银行北京市分行有什么关系呢？

　　中国银行北京市分行 工作人员：有无线网络，得用微信认证，BOC_CA不是我们一楼的，是别的楼层的。

　　工作人员告诉记者， BOC-CA 是这个大楼内银行其它部门的网络。但是，即便是被加密，依然被WiFi万能钥匙和WiFi钥匙两个软件轻松窃取，并予以了连接。

　　在位于朝阳门北大街17号中国人民财产保险有限公司北京分公司，记者测试发现，WiFi万能钥匙至少可以窃取到6个可以分享连接的无线网络。记者仅仅就站在公司的大门口，便很轻松地用软件连接上有中国人民保险英文缩写字样的BJPICC的网络， 软件的后台立刻显示出它的IP地址，子网掩码，路由器等相关信息数据。

　　记者在北京展开了一系列的测试，无论是普通居民小区、商业机构，还是政府机关、金融机构，WiFi万能钥匙和WiFi钥匙两个软件都能顺利的窃取到这些个人和单位的WiFi密码，并顺利连接。而且通过后台，可以清楚的查阅WiFi的后台数据信息。简单的说，在这两个软件面前，很多公共机构如同裸奔一般，毫无任何秘密可言。

　　在上海市人民政府大门门口，记者打开WiFi万能钥匙，上面显示附近发现8个WiFi热点。记者尝试了信号强度最好，标示为TAOJR的加密网络，很快就能连接上网，并看到它的密码是一个尾数为5751的手机号码。

　　上海是中国的经济、金融、贸易中心，陆家嘴位于上海市浦东新区的黄浦江畔，是众多跨国银行的大中华区及东亚总部所在地，中国最具影响力的金融中心之一。这里汇集了汇丰银行、花旗银行、东亚银行等多家外资银行。那么在陆家嘴这样的金融中心，这里的WiFi密码，WiFi万能钥匙和WiFi钥匙两个软件是否也能窃取到呢？

　　在上海浦东新区陆家嘴东路161号，招商局大厦的上海元亨祥股权投资基金集团有限公司，这家公司的网站上这样描述，它已经为全国各地的智慧城市、PPP投资运营提供投资资金逾百亿元。

　　那么WiFi万能钥匙软件是否能打开它的加密网络呢？记者通过搜索查到了有元亨祥大写字母标示的YHX－F1-1的网络，点击后，非常顺利地就连接上了，而且还得到了一组以A18539开头的一串密码。这串由两组21个数字和字母编写而成的复杂密码，仅用几秒钟就被WiFi钥匙的软件窃取到手。

　　位于陆家嘴花园石桥路66号金融大厦里的东亚银行，是香港最大的独立本地银行，股票总市值达到900多亿港元。

　　记者在东亚银行门口查到了一个BEA－guest的加密WiFi，它的密码是8位数字。离东亚银行不远处是上海市浦东新区银城中路8号，海银金融控股集团有限公司。

　　海银金融控股集团有限公司经营范围涵盖财富管理、基金、保险、银行、期货等领域，管理资产达800亿元，业务范围覆盖美国、德国、新加坡等多个国家和地区。

　　在海银集团的总部门口，记者成功地连接了它加密的VIP网络，并成功地破解了它后缀为2016的网络密码。

　　而位于上海延安西路2299号的上海世贸商城，总面积28万平方米，是一个集展示、交易、办公、资讯于一体的超级交易市场，这里云集了国内外上千家供应商和跨国采购机构。记者进入这栋大楼，

　　在二楼的中国检验检疫大厅门口，通过WiFi钥匙看到了它标示为PJCIQCN的加密WiFi密码，并在这座大厦的三楼连接上了荷兰品牌C&A的网络；

　　在大厦的4楼A28位置，连上了上海全鹏实业有限公司的加密网络；

　　在5楼连上了名为urban walkers 生活馆的加密网络；

　　在6楼A27 连上了广东高达织造有限公司的加密网络；

　　在7楼B05 连接上了上海祥益纺织品有限公司的加密网络。

　　记者通过实地测试发现，无论商家是否有自己加密的无线网络，只要距离足够近，WiFi万能钥匙和WiFi钥匙的App软件，都能成功连上这些网络并马上破译这些机构设置的网络密码。

　　一款号称全球用户总量突破9亿的App软件 竟然是盗取用户个人信息的黑手

　　使用这两款软件，对消费者而言是拥有了强大的蹭网功能，但我们也不知道，WiFi万能钥匙和WiFi钥匙软件通过攻破网络，还会去掌握哪些个人或者机构的隐私及信息？

　　如此明目张胆地偷取个人，商业机构，国家重要机关单位的网络密码， WiFi万能钥匙和WiFi钥匙究竟是怎样的一个App软件？免费给消费者提供蹭网的最终目的又是什么呢？这样的软件是通过什么模式来盈利的？如此大胆的这两家互联网公司到底是什么公司呢？

　　根据手机软件上的介绍，记者很快找到了这家生产销售WiFi万能钥匙软件的互联网公司---上海连尚网络科技有限公司，上海浦东新区张江张衡路666号一号楼盛大全球研发中心，WiFi万能钥匙的总部就在这里。

　　WiFi万能钥匙物业管理人员：WiFi万能钥匙是在这，有预约好的吗？没有预约他们不接见的。约好了找谁，我们再通过通讯录打电话确认，他们愿意接见才上去。

　　一连几天，WiFi万能钥匙公司始终无法登门拜访，应聘进不去，谈业务也进不去。无奈之下，记者四处寻找如何突破，终于一名WiFi万能钥匙代理商通过qq主动与记者取得了联系。

　　为了招揽生意，代理商与记者进行了简单地沟通，随后就给我们发了一个网页，打开网页清楚地看到，这是整个WiFi万能钥匙软件的广告推介页面以及和它合作的21家企业的标识。这位代理商告诉记者，他们的总部在上海，广告事业部在北京，他是核心代理商，也是湖南地区的独家代理。

　　随后记者详细询问，如果一款可以提现金的棋牌类手机游戏，推广的话是什么价格。这位代理商告诉记者，按照点击量来付费，一个广告的点击价格在0.6元到一元。他声称，WiFi万能钥匙客户流量很大，放开跑，一天能有几十万的点击量。但马上他又很警惕地告诉记者，315期间WiFi万能钥匙不接受棋牌类广告，因为风险管控，棋牌类容易出现赌博。

　　WiFi万能钥匙的这名代理商明确表示，即使可以提现，并且带有赌博性质的棋牌游戏，只要过了315，也可以在WiFi万能钥匙上进行推广。

　　为了进一步表明他是WiFi万能钥匙的广告代理的身份，他还向记者发了一份自己做代理商的总账户明细。上面的广告费余额是587724.59元，有170个广告主。当记者追问，如果手机游戏没有ICP的备案和许可证怎么办时，对方依然回答说可以上，没有这些认证也可以上推广。

　　随后这位代理商给记者发了一份WiFi万能钥匙的广告推介ppt，上面明确标注：截至2016年6月26日，WiFi万能钥匙全球用户总量突破9亿，用户月活跃数突破5.2亿。不同样式的广告位价格，究竟是按照信息流还是按照竞价排名，在这个ppt里都被标注得一清二楚。

　　随后，这名代理商告诉记者，打开WiFi万能钥匙应用，在右下角有一行非常小的蓝色字体《WiFi万能钥匙用户协议》，点击立即体验时，就等同你默认了这个用户协议。而WiFi万能钥匙在这个用户协议当中，有一项隐私政策的声明，里面描述了“它会如何收集和使用消费者的个人信息及其他信息”这些信息包括最基本的用户使用手机的设备信息； 使用服务器的IP地址；GPS定位等等。而最为关键的一点是WiFi万能钥匙需要共享、转让、公开披露用户的个人信息，只有这样才能实现这个产品所谓的“核心服务功能”。

　　在用户使用时很少有人会关注到这一点，除非你进入设置中，申请取消WiFi万能钥匙的热点分享。但如果消费者要这样保护的自己权益的话，必须要填写热点ssid的名称；热点的密码；路由器mac的地址。并要拍摄路由器的背面外观，最终这一切繁碎的内容都填写完后，还要提交申请等待WiFi万能钥匙的审核。它同意了，你才能取消分享。

　　直到这时，记者才明白，这个看似点对点的服务，实际上是通过WiFi万能钥匙变成点对N，由此掌握更多的IP地址，GPS定位，通过信息分享吸引客流量，发布各类广告达到赚钱的目的。

　　但在调查中记者发现，WiFi万能钥匙的网页，也充斥着不少色情图片和内容，在一些淫秽的图片和视频下方都会有这样一个“点此投放广告”的标示。点击进入就会显示出一个WiFi万能钥匙的广告服务平台的微信公众号。

　　为了弄清真相，记者加入了这个微信，输入广告投放后，出现了需要添加的尾号为1636的字样号码。由于记者调查的时间处在“315”前后，因此，记者多次添加尾号为1636的qq号码，都没被接受为好友。

　　WiFi万能钥匙软件窃取网络用户名和密码，严重损害了网络用户的合法权益，而另一款App软件WiFi钥匙也是如出一辙。

　　从WiFi钥匙的App显示，记者查到它的公司名称为厦门众联世纪科技有限公司。记者注意到，在WiFi钥匙的App里，同样留下了一个以400开头的客服电话，随后记者拨打了WiFi钥匙客服。

　　WiFi钥匙客服：很高兴为您服务，请问有什么可以帮您？

　　《经济半小时》记者：你们这边是WiFi钥匙的客服电话吗？

　　WiFi钥匙客服：我们这边不是WiFi钥匙的客服电话，您是不是拨打错电话了？我们暂时没有此类服务，您这边的话也咨询一下其它地方看您是不是打错电话了，我们这边是第三方充值商家的。

　　WiFi钥匙明明在App里对外公布了客服电话，为什么是一个和它毫无瓜葛的第三方充值商家机构呢，那么这个WiFi钥匙究竟是一家怎样的公司？记者根据WiFi钥匙App对外公布的地址，找到了福建省厦门市软件园二期望海路14号楼之一101单元，刚进入望海路14号楼的大厅，我们就看到一个广告牌上面印着WiFi钥匙由此进入的字样，当记者走进这家公司才发现，在它的前台打着众联世纪的牌子。

　　当得知记者为刊登广告而来的时候，这位姓刘的高级商务经理接待了记者，她详细地告诉记者WiFi钥匙的广告是如何来运作的。

　　众联世纪高级商务经理 刘经理：按分成来走的，就是我们给它导流，如果用户有一个付费充值的话，那么这边有一个流水分到我们这边，就这样来做。

　　这位刘经理为了展示WiFi钥匙广告平台的吸引力，告诉记者它们的客户量和装机量在苹果手机App里榜上有名。

　　刘经理：装机量从2013年开始做到现在有2亿多，但是日活差不多在三四百万左右，在苹果榜单上也是比较厉害，进前一百了。

　　这位刘姓的商务经理为了显示WiFi钥匙的实力，向记者详细介绍了WiFi钥匙的广告推广、商业信息和由此带来的收益。

　　刘经理：比如说它做了5000块钱流水，那它就会分三到四成五成这样子给我们，我们一年广告的收入，公司的数据不太方便，流水跑的话，可能在三四千万元左右。

　　打开WiFi钥匙的网页，首先就是一个不堪入目的保健类内裤的广告，以及一些不堪入目的黄色内容和色情交友软件推广。它的广告推介平台正是来自于上面的“众联广告”。

　　这些窃取用户WiFi密码，利用广告盈利的网络软件，消费者究竟该怎样来看清楚他们的面目，维护自己的权益呢？

　　邱宝昌，北京市法学会电子商务法治研究会会长，他提醒消费者，大家要有基本的网络安全知识，千万别去贪小便宜，自己的“WiFi”一旦被分享出去后，隐藏着诸多的安全隐患。

　　北京市法学会电子商务法治研究会会长 邱宝昌：要经过消费者同意，不同意你不能默认假定消费者同意了，所以这样法律上有明确规定，涉及到信息应该怎样去保存呢，你要保存你所收集的信息，不泄露你不得用于一种商业交易，并且你还要注意到你收集的信息，有可能泄露的时候你要加强技术手段，对于国家涉及到国家主权国家信息安全的，不是你能收集的，那你是刺探情报，那就是泄露国家秘密。泄露国家机密的贩卖个人信息的，窃取他人商业秘密的，要依法依规地打击。

　　半小时观察：“偷密码的钥匙”不能万能！

　　层出不穷的互联网技术，本身是为了让大家的生活更为便利，但WiFi钥匙也好、WiFi万能钥匙也好，一把钥匙，只能开一把锁。如果不经对方同意，用一把钥匙，瞒天过海的偷偷打开所有人的WiFi大门，这就是偷窃，而不是技术创新。

　　遵纪守法是任何技术发展的前提，他们这样在肆无忌惮地获取密码，让所有人随意地进出。由此埋下的隐患，是令人担忧的。我们希望相关部门堵住这些互联网上的黑洞，提前避免恶性事件的发生，并切实维护好消费者的权益。

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