阿里同时跑“四条赛道”：要将物联网推向智联网

本报记者 藏瑾 深圳报道

3月28日，阿里巴巴在2018云栖大会·深圳峰会上宣布将全面进军物联网领域，IoT被确立为阿里集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。

阿里云总裁胡晓明在现场表示，阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，计划在未来5年内连接100亿台设备。为应对物联网带来的新挑战，阿里云将在2018年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域，打造全世界第一朵“无处不在的云”。

押注IoT

“互联网的上半场是将人类活动数字化，比如电商、社交、文化娱乐等，催生了今天蓬勃发展的互联网市场，背后是全球40亿网民。互联网的下半场是将整个物理世界数字化，道路、汽车、森林、河流、厂房……抽象到数字世界，连到互联网上，实现物物交流，人物交互，这会是一场全新的生产力革命。”胡晓明说。

IoT、AI和云计算被阿里认为是驱动生产力革命“三驾马车”——IoT就像神经网络，连接数据，将物数字化；AI让连接获得智能，拥有大脑；智能的背后是计算能力，像心脏一样提供源源不断的动力。

胡晓明指出，阿里云在物联网领域的核心价值就是去解决“三驾马车”的问题：提供开放、便捷的IoT连接平台；提供强大的AI能力；实现云、边、端一体的协同计算。

具体来说，阿里云支持2/3/4G、LoRa、NB-IoT、eMTC等95%的通信协议，开发者可快速接入阿里云IoT管理平台，降低接入门槛。

AI方面，阿里云为IoT开发者提供了视频识别、自然语言理解、声纹识别、人脸识别等能力，基于自主研发的大规模操作系统飞天，阿里云的AI技术已经应用到了工厂车间、养猪农舍等生产生活场景。

作为中国最大的云计算服务商，在计算上，阿里云能够提供横跨云、边、端多个维度的计算服务和AI能力，包括物联网操作系统AliOS Things、IoT边缘计算产品、通用物联网平台，实现物的实时决策和自主协作，将物联网真正推向智联网。

现场一位智能公交解决方案厂商告诉21世纪经济报道记者，巨头的加入能够为行业带来一些新的科技，提升产业的水平。在与巨头合作的场景里可以学习巨头的技术，提升自己方案在其他场景中的应用。

他表示，除了与阿里合作，也与腾讯合作参与智能城市建设。

目前，物联网市场虽然刚刚起步，大小物联网平台早已层出不穷。比如机智云、中国移动OneNET物联网开放平台、百度 “天工” 智能物联网平台、腾讯QQ物联智能硬件开放平台等等。

一位关注物联网的投资人向记者表示，目前的物联网市场还在培育阶段，巨头的扶持能够为开发者带来高频流量。未来，开发者可选择的余地不多，必须要拥抱生态，还是要站队。

阿里云IoT事业部总经理库伟认为，阿里云进军IoT最大的优势是能够打通物联网从连接到计算到AI的整体能力，其次阿里巴巴有足够广泛的场景来锤炼这些能力和技术，这跟一些简单的平台不同。再者，阿里技术研发实力雄厚。最后，阿里开发放的生态体系能够聚拢更多的合作伙伴。

在四条赛道上发力

硬件厂商扎堆的深圳，对阿里的物联网布局表现了极高的兴趣，云栖大会首日，论坛和场外都挤满了听阿里布道的上下游厂商。

在现场可以看到阿里与合作伙伴在智慧城市、智能汽车、智慧家庭、智慧零售、工业物联网等诸多领域的案例展示，也可以看到模组厂商、开发者等人群在现场接洽寻找机会。据了解，目前已有150个品类、4000个型号、5000万台设备接入阿里云与合作伙伴共建的物联网平台。一位现场连接器厂商告诉记者，阿里平台能够带来生态资源，能够拓展合作对象的选择范围。

阿里也在不断拓展自己的合作伙伴队伍，在现场可以看到美的、旷视科技等诸多知名厂商。就在当日，最大的汽车半导体供应商恩智浦也与阿里宣布，双方将在智能网联汽车领域展开全方位的技术和商业合作，加速AliOS汽车操作系统与恩智浦信息娱乐平台及完整解决方案在汽车制造厂商的安装部署，到2020年前实现搭载AliOS操作系统与恩智浦平台的汽车信息系统达到百万量级。

事实上，早在2014年，阿里云就开始启动物联网研发。概括来说，其目前布局可以称为“1朵云、2个端、3类伙伴、4大领域”——所谓“1朵云”，是指阿里云物联网使能平台，“2个端”是指设备端、边缘端，分别部署了AliOS Things物联网操作系统和IoT边缘计算产品Link Edge，“3类伙伴”包括开发者、芯片/模组开发商、合作伙伴，“4大领域”是指城市、汽车、生活、制造四大物联网核心领域。

前述投资人评论认为，阿里选择的四个赛道非常好，前期也在持续地进行务实的能力积累。比如，汽车方面与上汽的合作成立的斑马网络非常接地气，连接了充电桩、停车场等诸多日常场景；生活方面，天猫精灵已经进入很多家庭，未来将为连接发挥更大的作用；制造领域，工业物联网非常受关注，前景广阔；城市方面，智慧城市已经给生活带来了很多切实的改变。以地铁场景来说，NFC本身比二维码要更友好，但是NFC一直没有发展起来，而支付宝的快速推广，让二维码支付很快实现。