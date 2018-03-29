Uber“退”滴滴“进” 两大出行巨头势力版图再划分

本报记者 倪雨晴 广州报道

在上一轮补贴大战结束后，共享出行领域进入理性时期。如今，在中国区“和解”的滴滴和Uber正往不同的方向前行。

3月26日，Uber正式退出东南亚市场，接手该业务的是当地最大的竞争对手Grab，而滴滴是Grab股东。从2016年Uber将中国业务出售给滴滴以来，就一直在收缩战线，转而在原有基础上做更多业务延伸。另一厢，滴滴在国际化的路上大步向前，今年更加深入巴西、日本等国家。

而共享出行的市场竞争依旧激烈，在中国市场，滴滴面临美团、神州，以及各车企的竞争；在海外市场，随着滴滴国际化加速，将继续和Uber正面对抗。

同时，出行领域的巨头需处理共享经济面临的普遍难题。电子商务研究中心发布《2017年度中国共享经济发展报告》指出，共享经济行业存三大痛点：其一是行业同质化现象严重，缺乏创新；其二是商业模式不清晰，缺乏多元化盈利，能否从资本“输血”中独立出来成为共享企业发展的关键；其三是资源掌控能力不足，就目前看来，大部分共享经济平台对于资源的运营能力不足反而造成了资源的浪费，多数共享经济平台资源配置能力有待增强。

因此，共享出行公司们也在积极地升级调整内部组织和外部战略。

Uber的“冷静”

此次Uber出售东南亚业务，并未公开交易价格。但是根据公开信息，Uber将获得Grab27.5%的股份，其高管也将进入Grab董事会，同时，Uber在当地的外卖业务UberEats也有可能归属Grab。

这是Uber在亚洲退出的第二个市场，从2016年开始Uber就逐步退出了中国市场。其中，Uber中国大陆地区业务在2016年并入滴滴；在2017年2月，Uber也停止台湾地区的服务，经营了四年的业务就此告一段落。

2017年Uber还退出了俄罗斯，将其业务转给当地主要竞争对手Yandex，并获得后者部分股权。

Uber收缩国际市场之心可见一斑。一位从事海外流量分发的业内人士向21世纪经济报道记者分析道：“将Uber和亚马逊对比来看，亚马逊的消费品流通本质上可以通过全球采购来降低成本，全球任何一个地方的物品都能够通过亚马逊的物流系统降低成本。但Uber不行，出行市场的特点就是，全球的出行运力无法互相调配，比如美国的运力过剩无法支持东南亚的运力不足。外来的“和尚”固然好念经，但是本地的团队才能更低成本地念经，因此我们看到Uber只在欧美这种文化相近的地方相对容易站住脚，东南亚的文化和市场与欧美差异大，很难低成本地商业化。”

今年1月，Uber披露其2017年净营收为75亿美元，亏损45亿美元。去年Uber的管理层也发生震荡，Dara Khosrowshahi出任CEO，创始人Travis Kalanick辞职离去。按照新任CEO的计划，拼车、专车、食品运输、货物运输、自动驾驶汽车均是Uber的业务版图，并且Uber有可能在2019年进行IPO。

目前来看，Uber的选择甩掉亏损包袱，并专注拓展业务的多样性，颇为“冷静”地对应竞争。上述业内人士表示：“现在滴滴资金充裕，有中国这样的大本营，特别是背后有中国最顶级的两家互联网公司支持，滴滴肯定走的是高举高打的策略。Uber不能采用滴滴这套玩法，毕竟美国资本市场相对更加理性，走基础技术路线更能站稳脚跟。”

滴滴的“突进”

在电子商务研究中心生活服务电商、共享经济助理分析师陈礼腾看来，2018年共享交通将呈现以下四大发展趋势。趋势一，网约车从追求用户数量转向追求服务质量；趋势二，交通分享业务多元化；趋势三，海外市场拓张加速；趋势四，新兴技术赋能在线出行。

其中，海外市场的扩张在滴滴身上尤为明显。滴滴出行CEO程维在今年2月的年会上就表示，滴滴在2018年的三个关键词是内外兼修、多线布局、稳中求进，而内外兼修特别关键，“希望通过内功的优化打赢国内国外全球的战役”。

1月4日，滴滴宣布收购巴西本地最大共享出行企业99，此次收购也是滴滴国际化战略升级的关键一步。此前滴滴就已经对99进行投资，今年将其全盘收购，这也意味着滴滴将在巴西和Uber正面交手。据记者了解，新兴市场巴西也是Uber运营的主要城市之一，其出行数据持续增长。尤其是在里约和圣保罗两大城市，Uber用户基数庞大。

一个月后的2月9日，滴滴和软银公司宣布计划成立合资企业，进入日本出租车市场。按照滴滴方面的介绍，双方将利用滴滴先进的人工智能技术搭建网约车平台，提高日本出租车行业和司机的运营效率。今年内，滴滴平台计划在大阪、京都、福冈、东京等地区开始试运营。

事实上，从2015年开始，滴滴就对全球的出行企业进行投资。新加坡的Grab、印度的Ola、美国的Lyft背后均有来自滴滴的资本，滴滴也借此进入东南亚、印度、美国等主要的市场。目前，滴滴已经与全球七大出行企业建立伙伴关系。

根据彭博社的报道，Uber和Ola也有过商谈，因此有可能在计划将印度业务出售给Ola。随着Uber的推出，滴滴正在占领更多的战场。

但是在国际化过程中，滴滴也会和Uber遇到一样的问题，即如何做好本地化。本地化中遇到的一个主要问题是如何低成本地进行运作，如果Uber已经进入当地市场，那么滴滴和Uber就不得不发生竞争。

在两大出行巨头继续博弈之时，业内的一个疑问是在软银的协调下，Uber和滴滴是否会合并？近日，美团创始人王兴在饭否上写道：“听说孙正义正在努力促进Uber和滴滴的全球合并。”

对于合并问题，前述业内人士表示：“长期来看有合并的需求，总体来说他们之间的差异化没有比较优势，没有比较优势就是没有很大的互补。不过这种合并从资本层面上是容易理解的，但是在政策层面上也许有困难，比如美国的Uber出行数据，这个美国政府未必会让滴滴占据大股东，特别是考虑最近保护主义抬头的情况。”（编辑：张星）