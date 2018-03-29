乐视网复牌涨0.79% 度过“至暗时刻”？

新京报讯 （记者江波 林子）3月28日，乐视网复牌，开盘上涨0.39%，报5.10元，盘前成交1.53亿元，截至收盘，乐视涨0.79%，报5.12元。

被孙宏斌“看空”后 乐视不跌反涨

此前，乐视网发布公告称，由于有媒体报道孙宏斌相关文章，表达了解决乐视网需要百亿以上资金、变卖核心资产不够还债、未来存在5个方案等观点，可能造成公司股价异常波动，为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，乐视自3月26日上午开市起临时停牌。

27日，乐视网回应称，董事会和管理层正竭力解决公司目前经营困难，改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司欠款。目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，管理层正积极寻求一切可能性方案，但尚未形成确定方案。

被孙宏斌“看空”的乐视，复牌后不跌反涨。昨日，乐视网开盘涨0.39%，报5.10元，盘前成交1.53亿元。截至收盘，乐视涨0.79%，报5.12元。

明家联合收到乐视系公司298.07万还款

几天前，孙宏斌承认投资乐视失败的消息引发关注，被问及“乐视网变卖核心资产够还债吗”时表示“远远不够”。

乐视网的负债情况究竟如何？在28日的公告中，乐视网方面称，截至2017年12月31日，公司存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。公司存在进一步偿债压力。

“公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张，公司管理层正在积极寻求一切可能性的方案，但目前尚未形成确定方案。”乐视网在公告中总结称。

但有个新的消息是，昨日晚间，明家联合公告称已收到乐视系公司还款298.07万元。此前全资子公司金源互动及孙公司金源广告因广告合同纠纷向有关人民法院提起诉讼，要求多家“乐视系”公司向金源互动和金源广告支付广告款共计6290.89万元及违约金。截至目前，前述诉讼事项处于强制执行或等待开庭阶段，已收到还款298.07万元，公司存在应收账款无法全额收回的风险。

声音

乐视前景如何？

财经评论人皮海洲：按孙宏斌的表态和乐视网28日的公告看，乐视网股价开盘应该是会下跌的，但却上涨了，原因可能是贾跃亭“造车”最近又在造声势，在北京上海招人。孙宏斌给乐视网指了三条路，但万一有第四条呢？贾跃亭万一造车造成了呢？对乐视网将是极大利好。现在乐视网前景真不好判断。

家电产业分析师刘步尘：孙宏斌近期关于乐视网的所有表达，基调只有两个字：悲观。从孙宏斌的表述中不难得出一个结论：乐视网还有更大的考验在后面等着。这个考验是什么？最大可能性就是退市。强势如孙宏斌者，岂能甘心被人羞辱，召见媒体并披露乐视网不为人知的内幕，看似为自己撇清干系，实乃反制贾跃亭之策。

经济学家宋清辉：乐视复牌上涨可能只是游资投机炒作的结果，并不意味着度过了至暗时刻。现在投资乐视的人都是为了投机，乐视未来发展堪忧。

股民王璐（化名）：因为买入的价格较低，所以虽然乐视网近期大幅下跌，但截止到28日收盘，持仓仍有盈利，加上仓位很轻，买入的目的就是搏炒作。所以现在处在暂时观察的阶段，不急于清仓。