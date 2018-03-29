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孙宏斌所言是否站得住脚？

孙宏斌所言是否站得住脚？
2018年03月29日 00:46 新京报
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　　孙宏斌所言是否站得住脚？

　　公司观察

　　孙宏斌为乐视网指了三条路，但后面两条路结果都是退市，而破产重整是否能成行，还与监管层、相关法院以及众多投资者密切相关。

　　3月28日，乐视网复牌微涨，复牌公告中称，公司董事会和管理层正在竭力解决目前的经营困难。此前的3月26日，乐视网发布停牌公告，孙宏斌接受媒体采访所说言论的几篇报道，可能造成公司股价异常波动，申请停牌。

　　在乐视网所有投资者中，融创亏损应该是最多的。从当初踌躇满志，到上任乐视网董事长，孙宏斌也曾给投资者带来希望，但随着孙宏斌逐渐对乐视网失去耐心与信心，辞职成为必然选择。

　　如今，孙宏斌为乐视网指出了三条路：破产重整、卖资产还债，以及退市。虽然说是三条路，但后面两条路结果都是退市，而破产重整是否能成行，还与监管层、相关法院以及众多投资者密切相关。孙宏斌言论一出，市场上即有质疑之声。

　　质疑一，孙宏斌做空乐视网，最终欲通过白菜价独吞乐视网。自乐视系发生资金危机以来，上市公司乐视网受到冲击，基金公司不断调低乐视网估值、重大资产重组夭折、乐视网预告2017年亏损116亿元，上述任何一个利空都会对股价形成冲击，且上述利空主要发生在孙宏斌担任董事长期间，加之所谓“三条路”，市场质疑似乎并非空穴来风。

　　质疑二，孙宏斌是向监管层施压。三条路中，破产重整代价小，也最能令各方满意，如果监管层不同意破产重整，那么就只有退市一条路。显然，从保护30多万投资者利益角度，包括监管层在内所有人都不愿乐视网退市。如此，或只能选择破产重整了。

　　不过，孙宏斌的言论是否站得住脚？可从两方面进行解读。

　　其一，从本意解读。孙宏斌指出乐视网三条路，事实如何，上市公司公告最有发言权。目前，乐视网亏损严重，资金短缺，但是否到了要走或破产重整，或卖资产还债，或退市的地步？孙宏斌说了不算。至少到目前为止，上市公司无须走上述三条路。更何况，是否破产重整，取决于债权人；是否卖资产还债，取决于上市公司董事会与全体股东；是否退市，取决于乐视网是否触发退市的相关条款。

　　其二，孙宏斌的相关言论，可能涉嫌违规。如《证券法》第七十七条规定，禁止任何人单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量，也禁止任何人“以其他手段操纵证券市场”。孙宏斌的言论意图如何尚难判断，但客观上呈现出操纵市场“嫌疑”，否则，上市公司也无须停牌应对。此外，《证券法》第七十八条规定，禁止国家工作人员、传播媒介从业人员和有关人员编造、传播虚假信息，扰乱证券市场。作为乐视网前董事长，孙宏斌显然并非一般的“有关人员”，至少其比一般投资者知晓更多上市公司的相关信息。

　　□曹中铭（财经评论人）

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