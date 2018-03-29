新浪科技> 互联网 > 正文

网约车市场烽烟再起 但这真不是“恶性竞争”

网约车市场烽烟再起 但这真不是“恶性竞争”
2018年03月29日 00:46 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　漫画/刘俊

　　推陈致新

　　在旁观者看来，企业似乎是在进行赔本的“恶性竞争”，但对于立足未来的企业来说，那非但不是赔本，反而是一门很划算的生意。

　　出行平台竞争越来越激烈。据媒体报道，3月27日，高德地图宣布推出顺风车业务，已在成都和武汉先行上线，并将陆续在北京、上海等城市推出。此前不久，美团也推出打车业务。

　　有些学者认为，出行平台依托资本进行的竞争，最终会导致垄断，从而让消费者承受损失。他们大多认为，今天资本砸下的钱，未来一定会从消费者那里“榨取”回来。他们都相信，商家可以先“以本伤人”，赔钱打败竞争对手，然后依靠垄断定价赚取更多的钱。但是，这一观念误解了市场。

　　其实，眼下的出行市场的变局，就已经很好地反驳了这一观念。

　　早几年，滴滴和快的竞相打价格战、补贴战时，就有很多人替市场忧虑，认为消费者虽然暂时享受到价格战的好处，但最终是要还的。后来，滴滴、快的合并，以及之后的滴滴与优步中国合并，看起来滴滴似乎成了最后的胜利者，且大幅度的补贴也确实取消了。但是，这时候美团杀了进来。所以说，看起来某家企业垄断了市场，但其实潜在的竞争者始终存在。

　　经济学家张五常曾经讲过一个故事，说他路过一个偏僻的地方，看到一个小孩在卖可乐，但是要价并不高。张五常想，在这个地方，这个小孩也算是垄断者了，他为什么没有要垄断高价呢？随后，他看到旁边有几个小孩在玩。这时的他恍然大悟：那些小孩就是潜在的竞争者。

　　道理说起来也简单。在市场上，只要不是行政准入垄断，潜在的竞争对手可不止这几个“小孩”。所以，我们无需过于担心哪一家平台利用垄断地位压榨消费者。如果谁这么做，它就是为潜在的竞争对手提供机会。

　　而且，很多竞争看起来像是“恶性竞争”，好像各方都在赔本伤害竞争对手，其实这并非真的“恶性竞争”，竞争者都有各自的战略目的。比如，美团的王兴就表示，未来人们不需要买车，需要的是“移动”的服务，因此，美团布局打车市场，某种程度上也在为自动驾驶布局。

　　对于企业来说，如果等到自动驾驶得到普及，再跑来争夺客户，那肯定是为时已晚。因此，企业现在加入战团，先获得大量的忠诚用户，未来才可能占取先机。

　　在旁观者看来，企业似乎是在以赔本的代价搞竞争，但对于立足未来的企业来说，那非但不是赔本，反而是一门很划算的生意。因为，现在获取客户的成本可比未来要低得多。

　　所以，当后来者发动“价格战”时，更有可能的情况是，先前的市场占有者日子过得太舒服了，后来者的竞争迫使先入者再度让利给消费者。

　　无论是美团，还是滴滴，大概也没有人意图去打垮“竞争对手”，因为没有人能确定自己能打败眼下的竞争对手，也不会知道市场中究竟有多少潜在的竞争对手在等着你打败。简言之，就是你怎么知道对手就不能比你融到更多钱呢？所以，以资本“谋求垄断掠夺”的战略，其实是有些学者凭想象强加给企业的。

　　当消费者享受企业价格战的好处时，也不要轻率地以阻止“恶性竞争”的名义呼吁管一管。只要不存在行政垄断，那么，就让企业自己去竞赛吧。

　　□邓新华（媒体人）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有