爱奇艺、优酷、饿了么等回应APP获取用户隐私权限

新京报讯 （记者陈维城 马婧 梁辰 白金蕾）3月28日，新京报刊发《百度系两款APP未经提示开启隐私权限》一文，记者实测10款主流APP，有5款若用户不开启某些权限便无法正常使用，其中，优酷默认开启数个敏感权限。3月28日晚，爱奇艺、优酷、UC浏览器、饿了么等对此作出回应。截至记者发稿时，百度方面、腾讯地图尚未回应。

3月27日，新京报记者用安卓系统手机选取了10款APP进行实测。本次测评中，百度贴吧和爱奇艺两款百度系APP未经提示就直接开启了有关隐私权限。百度、百度地图、百度外卖等APP也比同类APP要求获取的权限多。

记者3月27日首次安装打开爱奇艺后发现，并未出现任何弹窗提示，可以直接进入。不过，在后台权限系统中，爱奇艺开启了拨打电话权限和使用呼叫转移权限。但在使用该APP时，记者并未发现其有任何功能需要拨打电话或进行呼叫转移。

对此，昨日爱奇艺表示，APP对于用户通话状态的权限，是为了使用户在播放视频过程中如有电话接入，可自动暂停视频播放，避免视频播放影响其通话；以及用户在爱奇艺购买电影票等场景中时拨打客服电话使用。

记者安装优酷后，打开后台权限系统发现，优酷“默认”开启了数个敏感权限，包括调用摄像头、启用录音、读取位置信息以及获取浏览器上网记录。而记者并未在优酷APP中发现与摄像头、录音、位置相关的功能。

优酷方面回应称，目前新版优酷APP在安装过程中不会主动获取任何用户特殊权限，在一些具体功能使用时，会在显著位置征询用户是否同意对相关权限的获取，提醒广大用户及时升级最新版本优酷APP。

优酷还表示，用户在使用过程中，可以随时选择在手机操作系统中关闭不需要的权限读取；优酷APP对用户地理位置、麦克风等权限使用，是为提供个性化推荐和语音搜索等创新服务，在数据使用上优酷有非常严苛的数据安全机制，截至目前，尚未发现因权限使用导致的用户隐私泄露的案例发生。

饿了么方面称，读取用户位置信息后，可以为用户列出周边饭馆，确保骑手送到用户的位置点，如果这两个位置是非常接近的，可以保障用户能收到餐，防止骑手送到一半就点确认送达。百度外卖APP读取电话后，可以在APP里直接拨打商户或骑手的电话，饿了么没有读取，所以需要跳转。读取存储信息，是所有APP都会开启的权限，目的是确保有足够的空间可以缓存要存储的图片、视频等内容。读取用户位置、电话权限，可以防止刷单，是为公司的风控部门所用，并非是窃取用户数据隐私。

3月27日，记者还测试安装打开了UC浏览器，在后台权限系统中，记者发现UC浏览器开启了读取已安装应用列表、读取本机识别码等普通权限，未开启任何敏感权限。UC浏览器回应称，读取IMEI等设备ID其实也是业界比较普遍的做法，基本每个APP都一样，这些设备ID能够帮助了解用户情况从而修复bug。