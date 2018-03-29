二次元市场分化：B站上市A站融资成谜

北京时间3月28日，中国二次元弹幕视频网站B站正式登陆美国纳斯达克市场。与此同时，A站却正在饱受融资问题困扰。

对于3月28日媒体爆出今日头条有意接手阿里巴巴旗下公司放弃控股的A站。一知情人士告诉新京报记者称“正在谈。”A站方面回应称：“目前没有融资方面的官方回复，但公司运营情况均正常。”阿里和头条官方均表示“不予置评”。

新京报记者 白金蕾

停摆、欠薪、负债高企

A站强调公司运营正常，源于2月初的网站停摆及欠薪问题。

2月2日上午起，因拖欠云服务商费用，A站开始了持续10天的网站无法访问状态。同时，多位A站员工爆出被欠薪3个月，离职员工亦表示未收到末月工资。上述问题均在2月12日得到解决。

外界猜测2月12日是A站融资的关键节点，据媒体报道，阿里巴巴旗下云锋基金和上海全土豆文化传播有限公司（下称：土豆文化）曾有意控股A站，具体持股比例为50%，估值在10亿元左右。但后因估值降低和持股过高比例等问题，谈判一度陷入僵持状态。

此前，在A站现有公司实体广州爱稀饭网络科技公司共发生4次融资。距离最近的一次融资是2016年11月的B轮融资。2016年11月21日，数字出版公司中文在线宣布以2.5亿元获取A站13.51%的股权，折算后A站的估值为18.5亿元。也就是说，若阿里巴巴旗下公司对A站的估值为10亿元的话，那么A站的估值在一年内几乎腰斩。

频繁融资的背后是公司盈利能力的不足。前述中文在线的融资公告中显示，A站2015年的营业收入约为364万元，净亏损1.13亿元，A站2016年前9个月营业收入约为71万元，净亏损1.46亿元，资产总额约为3626万元的A站，总负债高达1.48亿元。

相比较而言，B站的业绩则比较可观。其招股书显示，2015年、2016年、2017年其净营收分别为1.31亿元（2010万美元）、5.233亿元（8040万美元）、24.684亿元（3.794亿美元），2016年、2017年的净营收增幅为75%、372%。

一位二次元领域资深从业者向新京报记者分析指出，A站一直比较讲“情怀”，“坚持不向用户收费”，商业化运营十分有限，直播业务本被寄予厚望，但后期“生放送”被剥离，成了现在的斗鱼直播，因此盈利手段相对单一。而B站则在移动游戏、广告、直播和增值服务等领域多点开花。“现阶段，二次元领域动画、漫画更加利于吸引用户，但变现能力有限，通常以游戏、直播业务完成收割，但A站空有前者的黏性，没有后续的收割。”上述从业者告诉新京报记者。

管理层更迭频繁

在资金问题、盈利能力等显见的问题之外，A站还存在管理层频繁更迭的现象。

2010年，创始人Xilin以400万左右的价格出售A站。随后，赛门成为A站新站长，而赛门其实只是运营者，实际的买家是原杭州边锋武汉分公司的总经理陈少杰。陈少杰通过A站孵化出了直播频道“生放送”，后将“生放送”改名为“斗鱼直播”独立运作。

2014年年初，陈少杰转向直播领域，将收购近4年的A站转卖奥飞动漫董事长蔡冬青个人，以及游戏公司晶合思动的创始人杨鑫淼。2014年4月，站长赛门在微博发声，称由于和资方理念不合，决定离开A站。随后，杨鑫淼将所持股份转让给奥飞动漫董事长蔡冬青，后者在A站的一度拥有超过四分之三的绝对控股地位，拥有奥飞动漫背景的人员开始接手A站管理层。

2015年8月，土豆文化入股后，管理团队再生变化，代表土豆文化的势力进入管理团队。2016年1月，A站获得软银中国A+轮6000万投资后，管理团队发生巨大变化，莫然“空降”担任新CEO，原总编辑刘炎焱被安排负责并不算核心的自制内容。

半年后，莫然去职，奥飞娱乐首席战略官李斌接任董事长，原A站总编辑刘炎焱接任CEO职务，该人员安排一直持续至今。

股东方面，截至目前，A站的前三大股东为蔡冬青、中文在线及土豆文化，三者分别持股54.77%、13.51%、13.23%，蔡冬青现为广东奥飞动漫文化股份有限公司（下称：奥飞动漫）董事长。

上述二次元领域从业者认为，频繁的更换管理层，可能让每一任领导都无法全力管理公司。