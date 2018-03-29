网约车大战再起 滴滴称以安全体验效率决胜

近日，网约车领域硝烟弥漫，美团打车登陆上海，高德布局顺风车。针对美团抢占上海打车市场份额的话题，3月28日，滴滴区域运营高级总监孙枢对外表示，网约车竞争每次都以安全体验效率决胜。

“补贴畸高会对行业造成创伤”

3月21日，美团打车登陆上海，第三天对外公布数据显示，美团打车在上海上线不到20个小时，日订单量即突破10万单。在随后的几个小时内，美团打车订单量继续走高，并进一步冲破15万单。美团打车登陆上海第二天，日完成订单量超25万单，同比21日增长超66%，司机平均接单时长为5秒钟。

在3月24日举办的中国发展高层论坛2018年会上，美团点评CEO王兴对外透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到1/3的市场份额。

对此3月28日，滴滴区域运营高级总监孙枢在朋友圈就“有些朋友最近问我，美团进入上海三天，就说自己拿到上海打车市场多少份额”表示，“从网约车诞生起，每一次竞争都从补贴大战开始，最终以安全体验效率决胜。要感谢美团大力补贴用户，和滴滴一起把市场做大。”

对于网约车补贴大战，孙枢认为，“从零到一的阶段需要一定的补贴和营销PR动作我们很理解（大家都是过来人），但补贴畸高（客单价200%）就会带来黑产和刷单，这会对整个出行业造成巨大创伤；同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。”

近日，据东方网报道，为了多赚补贴，不少司机存在刷单行为，还有“老司机”分析称“十单中有四五单是刷的”；也有司机吐槽曾因刷单遭罚款，但被劝不要怕，“现在急缺司机，查到了也不敢封号，最多扣点小钱”。

记者在一些网约车群组发现，不少司机在询问是否能够刷单，北京因尚未开展业务，“刷单”业务还没办法做。具体收费还要看补贴奖励力度，价格“水涨船高”。但只要给钱，就能保证订单数。

“希望新选手给行业带来可持续发展空间”

美团打车登陆上海次日，上海市交通委员会发布消息称，上海市交通委执法总队执法人员在虹桥枢纽T1航站楼实施例行检查时，查获一辆牌号为皖LGJ529的美团“马甲车”。执法人员经后台检索订单信息发现，皖LGJ529在“美团打车”的注册登记信息为“沪A1J529”，驾驶员姓名、手机号等信息均与实际不符。

美团打车相关负责人表示将加强平台注册信息审核，对利用虚假信息注册及不符合上海网约车相关规定的车辆及驾驶员及时清理出平台。“公司也将积极整改，落实约谈会要求，最快一周内将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。”该负责人表示。

孙枢表示，“我们欢迎竞争，但希望新的选手能给行业带来生机和可持续发展的空间，而不是短暂的狂欢后遗留大量问题，对行业造成根本的破坏。”

3月28日，记者在一些网约车社交群组发现，有专门人员处理外地牌照问题，有上海司机分享经验称，“接客的时候 还有快到目的地的时候自己看看周围环境。外地车一天可以干到1000元。”

（陈维城）